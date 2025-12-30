Ισότιμη πρόσβαση στα στοιχεία της ΑΑΔΕ για ταυτοποίηση πελατών και ληξιπρόθεσμες οφειλές ζητούν οι προμηθευτές ενέργειας

Πρόσβαση στα στοιχεία Θέματα «ασυμμετρίας πληροφόρησης» στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θέτουν οι ιδιώτες προμηθευτές, επισημαίνοντας ότι η σταδιακή ενεργοποίηση πρόσβασης σε φορολογικά δεδομένα μέσω ΑΑΔΕ για ορισμένους φορείς, έχει δημιουργήσει πρακτικές δυσκολίες στην ταυτοποίηση πελατών και στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών ιδίως στην Καθολική Υπηρεσία.

Μέσω του συνδέσμου τους, ΕΣΠΕΝ, ζητούν ισότιμη πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και όχι μόνο της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να γίνεται η απαραίτητη διασταύρωση στοιχείων και κυρίως να περιοριστεί το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ζητούν οι ιδιώτες προμηθευτές δια του Συνδέσμου τους ΕΣΠΕΝ. Συγκεκριμένα ο ΕΣΠΕΝ με επιστολή του προς το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητά σαφείς διευκρινίσεις για τη διαδικασία με την οποία οι προμηθευτές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ & Ψ.Δ., όπως προβλέπει ρητά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ο ΕΣΠΕΝ σημειώνει πως παρότι ο νόμος προβλέπει τη διάθεση κρίσιμων φορολογικών και ταυτοποιητικών στοιχείων και στους προμηθευτές, οι εφαρμοστικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί αφορούν μόνο τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ, χωρίς αντίστοιχη ενημέρωση ή πρόβλεψη για την υπόλοιπη αγορά. Σημειώνεται ότι με τη δυνατότητα άντλησης δεδομένων από τις δηλώσεις Ε1, Ε2, Ε3 και το φορολογικό μητρώο, από τον Δθα επιτρέψει στοχευμένες διασταυρώσεις, με στόχο τον εντοπισμό όσων καταναλώνουν ρεύμα παράνομα

Ο Σύνδεσμος τονίζει ακόμα ότι η πρόσβαση, που διεκδικούν τα μέλη του είναι απαραίτητη για την ορθή ταυτοποίηση των πελατών, ιδίως στο πλαίσιο της Καθολικής Υπηρεσίας, όπου τα ελλιπή στοιχεία δημιουργούν έντονο πρόβλημα ελλιπών, αλλά και για τη βελτίωση της τιμολόγησης και της διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ειδικότερα, ο ΕΣΠΕΝ υπενθυμίζει ότι με βάση το νόμο χορηγούνται, τόσο στον ΔΕΔΔΗΕ όσο και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες:

Ως προς τα φυσικά πρόσωπα, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ., το όνομα, το επώνυμο, το όνομα και επώνυμο πατέρα, το όνομα και επώνυμο μητέρας, ο ταχυδρομικός κώδικας, οι αριθμοί παροχής που το φυσικό πρόσωπο δηλώνει είτε ως κύριος του ακινήτου είτε ως κάτοχος αυτού.

Ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, η έδρα, οι αριθμοί παροχής που το νομικό πρόσωπο δηλώνει είτε ως κύριος του ακινήτου είτε ως κάτοχος αυτού.

Ωστόσο, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση των προμηθευτών, οι πάροχοι διαπίστωσαν ότι έχουν ήδη εκδοθεί εφαρμοστικές Υπουργικές Αποφάσεις για την πρόσβαση του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ.

Ο Σύνδεσμος με προηγούμενη επιστολή του είχε επισημάνει ότι ο εξαιρετικά υψηλός αριθμός των παροχών οι οποίες καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα «ΘΑΛΗΣ» του ΔΕΔΔΗΕ με μη έγκυρο («μηδενικό») ΑΦΜ συνιστά μείζον ζήτημα για τη λειτουργία της αγοράς. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στους πελάτες Καθολικής Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος είχε τονίσει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί, ενδεχομένως και σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε., η έλλειψη στοιχείων Α.Φ.Μ. για τους τουλάχιστον 1,5 εκατ. πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι εκπροσωπούνται από τη ΔΕΗ και τους παρόχους Καθολικής Υπηρεσίας.

Η εξέλιξη που δρομολογείται βάσει του άρθρου 21 του ν. 5104/2024 είναι θετική, ιδιαίτερα για τους Προμηθευτές Καθολικής Υπηρεσίας, καθώς η πρόσβασή τους στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ταυτοποίηση των πελατών και στη βελτίωση των δυνατοτήτων ανάκτησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, που σήμερα είναι περιορισμένες λόγω μη επαρκών στοιχείων

Επιπρόσθετα, ο ΕΣΠΕΝ θεωρεί ότι πέραν των δυνατοτήτων ταυτοποίησης νέων πελατών, κατόπιν ρητής συγκατάθεσής τους, μέσω της υφιστάμενης υπηρεσίας «Συστηθείτε» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), ιδιαίτερα σημαντική είναι και η δυνατότητα των Προμηθευτών να αντλούν μεγαλύτερο εύρος στοιχείων από την ΑΑΔΕ, με αυτοματοποιημένο τρόπο για το σύνολο των πελατών τους,

Σε κάθε περίπτωση, για την έναρξη εκπροσώπησης νέου Πελάτη και τη διαχείριση αιτημάτων των προμηθευτών προς τον ΔΕΔΔΗΕ, είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί η συνοχή και η ταύτιση των στοιχείων στα οποία έχει πρόσβαση ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της ΑΑΔΕ, με εκείνα που θα έχουν στη διάθεσή τους οι προμηθευτές, αναφέρει η επιστολή.