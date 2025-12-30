Ισότιμη πρόσβαση στα στοιχεία της ΑΑΔΕ για ταυτοποίηση πελατών και ληξιπρόθεσμες οφειλές ζητούν οι προμηθευτές ενέργειας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ισότιμη πρόσβαση στα στοιχεία της ΑΑΔΕ για ταυτοποίηση πελατών και ληξιπρόθεσμες οφειλές ζητούν οι προμηθευτές ενέργειας

Ισότιμη πρόσβαση στα στοιχεία της ΑΑΔΕ για ταυτοποίηση πελατών και ληξιπρόθεσμες οφειλές ζητούν οι προμηθευτές ενέργειας
Άννα Διανά
Τρίτη, 30/12/2025 - 08:13

Πρόσβαση στα στοιχεία Θέματα «ασυμμετρίας πληροφόρησης» στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θέτουν οι ιδιώτες προμηθευτές, επισημαίνοντας ότι η σταδιακή ενεργοποίηση πρόσβασης σε φορολογικά δεδομένα μέσω ΑΑΔΕ για ορισμένους φορείς, έχει δημιουργήσει πρακτικές δυσκολίες στην ταυτοποίηση πελατών και στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών ιδίως στην Καθολική Υπηρεσία.

Μέσω του συνδέσμου τους, ΕΣΠΕΝ, ζητούν ισότιμη πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και όχι μόνο της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να γίνεται η απαραίτητη διασταύρωση στοιχείων και κυρίως να περιοριστεί το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ζητούν οι ιδιώτες προμηθευτές δια του Συνδέσμου τους ΕΣΠΕΝ. Συγκεκριμένα ο ΕΣΠΕΝ με επιστολή του προς το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητά σαφείς διευκρινίσεις για τη διαδικασία με την οποία οι προμηθευτές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ & Ψ.Δ., όπως προβλέπει ρητά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ο ΕΣΠΕΝ σημειώνει πως παρότι ο νόμος προβλέπει τη διάθεση κρίσιμων φορολογικών και ταυτοποιητικών στοιχείων και στους προμηθευτές, οι εφαρμοστικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί αφορούν μόνο τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ, χωρίς αντίστοιχη ενημέρωση ή πρόβλεψη για την υπόλοιπη αγορά. Σημειώνεται ότι με τη δυνατότητα άντλησης δεδομένων από τις δηλώσεις Ε1, Ε2, Ε3 και το φορολογικό μητρώο, από τον Δθα επιτρέψει στοχευμένες διασταυρώσεις, με στόχο τον εντοπισμό όσων καταναλώνουν ρεύμα παράνομα

Ο Σύνδεσμος τονίζει ακόμα ότι η πρόσβαση, που διεκδικούν τα μέλη του είναι απαραίτητη για την ορθή ταυτοποίηση των πελατών, ιδίως στο πλαίσιο της Καθολικής Υπηρεσίας, όπου τα ελλιπή στοιχεία δημιουργούν έντονο πρόβλημα ελλιπών, αλλά και για τη βελτίωση της τιμολόγησης και της διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ειδικότερα, ο ΕΣΠΕΝ υπενθυμίζει ότι με βάση το νόμο χορηγούνται, τόσο στον ΔΕΔΔΗΕ όσο και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες:

  • Ως προς τα φυσικά πρόσωπα, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ., το όνομα, το επώνυμο, το όνομα και επώνυμο πατέρα, το όνομα και επώνυμο μητέρας, ο ταχυδρομικός κώδικας, οι αριθμοί παροχής που το φυσικό πρόσωπο δηλώνει είτε ως κύριος του ακινήτου είτε ως κάτοχος αυτού.
  • Ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, η έδρα, οι αριθμοί παροχής που το νομικό πρόσωπο δηλώνει είτε ως κύριος του ακινήτου είτε ως κάτοχος αυτού.

Ωστόσο, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση των προμηθευτών, οι πάροχοι διαπίστωσαν ότι έχουν ήδη εκδοθεί εφαρμοστικές Υπουργικές Αποφάσεις για την πρόσβαση του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ.

Ο Σύνδεσμος με προηγούμενη επιστολή του είχε επισημάνει ότι ο εξαιρετικά υψηλός αριθμός των παροχών οι οποίες καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα «ΘΑΛΗΣ» του ΔΕΔΔΗΕ με μη έγκυρο («μηδενικό») ΑΦΜ συνιστά μείζον ζήτημα για τη λειτουργία της αγοράς. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στους πελάτες Καθολικής Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος είχε τονίσει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί, ενδεχομένως και σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε., η έλλειψη στοιχείων Α.Φ.Μ. για τους τουλάχιστον 1,5 εκατ. πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι εκπροσωπούνται από τη ΔΕΗ και τους παρόχους Καθολικής Υπηρεσίας.

Η εξέλιξη που δρομολογείται βάσει του άρθρου 21 του ν. 5104/2024 είναι θετική, ιδιαίτερα για τους Προμηθευτές Καθολικής Υπηρεσίας, καθώς η πρόσβασή τους στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ταυτοποίηση των πελατών και στη βελτίωση των δυνατοτήτων ανάκτησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, που σήμερα είναι περιορισμένες λόγω μη επαρκών στοιχείων

Επιπρόσθετα, ο ΕΣΠΕΝ θεωρεί ότι πέραν των δυνατοτήτων ταυτοποίησης νέων πελατών, κατόπιν ρητής συγκατάθεσής τους, μέσω της υφιστάμενης υπηρεσίας «Συστηθείτε» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), ιδιαίτερα σημαντική είναι και η δυνατότητα των Προμηθευτών να αντλούν μεγαλύτερο εύρος στοιχείων από την ΑΑΔΕ, με αυτοματοποιημένο τρόπο για το σύνολο των πελατών τους,

Σε κάθε περίπτωση, για την έναρξη εκπροσώπησης νέου Πελάτη και τη διαχείριση αιτημάτων των προμηθευτών προς τον ΔΕΔΔΗΕ, είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί η συνοχή και η ταύτιση των στοιχείων στα οποία έχει πρόσβαση ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της ΑΑΔΕ, με εκείνα που θα έχουν στη διάθεσή τους οι προμηθευτές, αναφέρει η επιστολή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Προκήρυξη για την προμήθεια υλικών και την πλήρη κατασκευή του έργου Ηγουμενίτσας-Τ.Δ. Αετού
ΑΔΜΗΕ: Προκήρυξη για την προμήθεια υλικών και την πλήρη κατασκευή του έργου Ηγουμενίτσας-Τ.Δ. Αετού 29 Δεκεμβρίου 2025
Πτώση της ζήτησης και την παραγωγής και πρωτοκαθεδρία των ΑΠΕ στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής τον Νοέμβριο 30 Δεκεμβρίου 2025
Πτώση της ζήτησης και την παραγωγής και πρωτοκαθεδρία των ΑΠΕ στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής τον Νοέμβριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΘΟ – ΥΜΕ – ΥΠΑΝ – ΥΨηΔ - ΑΑΔΕ: Διαθέσιμη η ψηφιακή εφαρμογή Μητρώου Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων Καυσίμων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΥΠΕΘΟ – ΥΜΕ – ΥΠΑΝ – ΥΨηΔ - ΑΑΔΕ: Διαθέσιμη η ψηφιακή εφαρμογή Μητρώου Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων Καυσίμων

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, YΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Πάνω από 124 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 1,17 εκατ. δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, YΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Πάνω από 124 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 1,17 εκατ. δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης

Ο ΕΣΠΕΝ ζητά πρόσβαση στα δεδομένα της ΑΑΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ο ΕΣΠΕΝ ζητά πρόσβαση στα δεδομένα της ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκε η τέταρτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκε η τέταρτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου

Πορτοκαλί τιμολόγια: Καμπανάκι από τους προμηθευτές για την ετοιμότητα του μετρητικού συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Πορτοκαλί τιμολόγια: Καμπανάκι από τους προμηθευτές για την ετοιμότητα του μετρητικού συστήματος

ΕΣΠΕΝ: Αξιόπιστα μετρητικά δεδομένα και σύγχρονο Δίκτυο ως προϋποθέσεις για την ενεργειακή μετάβαση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΣΠΕΝ: Αξιόπιστα μετρητικά δεδομένα και σύγχρονο Δίκτυο ως προϋποθέσεις για την ενεργειακή μετάβαση