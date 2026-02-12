ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου

Ο Κλάδος Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 15.1.2026 απόφασής του για τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου για περίοδο δύο ετών από την 01.04.2026, ανακοινώνει προς διευκρίνιση των ενδιαφερόμενων διαγωνιζόμενων Προμηθευτών Φυσικού Αερίου, ότι η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ως άνω διαγωνισμό είναι η 19η Μαρτίου 2026, ημέρα Πέμπτη έως τις 10.00 π.μ.