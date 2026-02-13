ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 5,4% το Δεκέμβριο στο δείκτη τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία
13/02/2026 - 13:03
Η Stellantis Θέλει να Aποχωρήσει από την Kοινοπραξία Mπαταριών με τη Samsung
13/02/2026 - 12:05
Η ενέργεια συναντά τον πολιτισμό: Tο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνοδοιπόρος του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
13/02/2026 - 11:57
Δημόσια Διαβούλευση για τον προσδιορισμό του Εκτιμώμενου Εσόδου Αγορών Ομάδων Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
13/02/2026 - 10:41
Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα 2026
13/02/2026 - 09:55
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος των Μετάλλων Χρειάζεται Μία Νέα Αρχή
13/02/2026 - 09:00
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC)
13/02/2026 - 08:25
Νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
13/02/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Στο βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας η Ελλάδα
13/02/2026 - 08:04
ΔΑΠΕΕΠ: Η πρόβλεψη εσόδων για τις μπαταρίες των διαγωνισμών το 2026
13/02/2026 - 08:01
Ενεργειακό κόστος: Στα όρια η βιομηχανία- Ζητούν άμεσα μέτρα και εφαρμογή του μηχανισμού CISAF
13/02/2026 - 07:58
Τέλος χρόνου για το «Εξοικονομώ - Επιχειρώ»: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις
13/02/2026 - 06:51
Πώς θα «σώσετε» το ψυγείο σας και θα μειώσετε αισθητά την κατανάλωση ρεύματος
13/02/2026 - 06:52
Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά
13/02/2026 - 06:51
Τα υποβρύχια data centers είναι το νέο στοίχημα της «γαλάζιας τεχνολογίας» της Κίνας
13/02/2026 - 06:51
Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι "ανταγωνιστικότητα"
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
12/02/2026 - 11:53
Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
12/02/2026 - 10:51
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
12/02/2026 - 10:48
Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
12/02/2026 - 10:45
Αρ. Στεφάτος: Κυνηγάμε πολύ μεγάλους στόχους υδρογονανθράκων - Ενδιαφέρον για έρευνες σε νέες περιοχές
12/02/2026 - 10:19
Τραμπ: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από εργοστάσια που καίνε άνθρακα
Πώς θα «σώσετε» το ψυγείο σας και θα μειώσετε αισθητά την κατανάλωση ρεύματος
Kristyna Squared.one on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 13/02/2026 - 06:52

Με λίγη προσοχή και συστηματική συντήρηση, το ψυγείο σας μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά για πολλά χρόνια.

Η σωστή συντήρηση των οικιακών συσκευών δεν εξασφαλίζει μόνο ότι αυτές θα διαρκέσουν περισσότερο, αλλά μπορεί να μειώσει και την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι.

Τα ψυγεία αποτελούν μία από τις πιο ενεργοβόρες συσκευές - αφού λειτουργούν συνεχώς για να διατηρήσουν τα τρόφιμα δροσερά. Σπάνια, ωστόσο, σκεφτόμαστε τον καθαρισμό τους, ειδικά τον καθαρισμό των πηνίων του συμπυκνωτή που βρίσκονται κρυμμένα στην πίσω μεριά τους.

Η παραμέληση των πηνίων μπορεί να αυξήσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας, οδηγώντας σε υψηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Τι κάνουν τα πηνία

Τα πηνία του ψυγείου είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά θερμότητας από το εσωτερικό προς τον περιβάλλοντα χώρο, επιτρέποντας στη συσκευή να ψύχει αποτελεσματικά. Ανάλογα με το μοντέλο, βρίσκονται είτε στο πίσω μέρος είτε στο κάτω μέρος του ψυγείου.

Όταν καλύπτονται από σκόνη, βρωμιά ή τρίχες κατοικίδιων, η ικανότητά τους να αποβάλλουν θερμότητα μειώνεται.

Ο Dennis Godynuk, ειδικός σε οικιακές συσκευές στην εταιρεία Comfort Appliance Repair στο Τενεσί, εξηγεί: «Τα πηνία λειτουργούν σαν θερμαντικό σώμα· αν τα καλύψετε με σκόνη, δεν μπορούν να αποβάλουν σωστά τη θερμότητα». Η σωστή λειτουργία των πηνίων είναι απαραίτητη για να διατηρείται το ψυγείο στις σωστές θερμοκρασίες και να εξοικονομείται ενέργεια.

Οι συνέπειες των βρώμικων πηνίων

Όταν τα πηνία καλύπτονται από σκόνη ή τρίχες, το ψυγείο αναγκάζεται να δουλεύει σκληρότερα και για περισσότερη ώρα, με αποτέλεσμα αυξημένη κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα, αυξάνεται ο κίνδυνος φθοράς ή υπερφόρτωσης του συμπιεστή, το βασικό εξάρτημα που κυκλοφορεί το ψυκτικό υγρό.

Τα βρώμικα πηνία μπορεί επίσης να προκαλέσουν ανομοιόμορφες θερμοκρασίες, οδηγώντας σε αλλοίωση τροφίμων.

Ο Godynuk σημειώνει: «Έχω δει ψυγεία όπου τα πηνία ήταν τόσο καλυμμένα με τρίχες που η συσκευή δυσκολευόταν να ψύξει. Μόλις καθαρίστηκαν, η λειτουργία βελτιώθηκε αμέσως και η κατανάλωση ρεύματος μειώθηκε».

Πότε και πώς να καθαρίζετε τα πηνία

Η συνιστώμενη συχνότητα καθαρισμού είναι μία ή δύο φορές τον χρόνο, ανάλογα με τις συνθήκες του σπιτιού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μία φορά τον χρόνο είναι αρκετή. Σε σπίτια με κατοικίδια ή σε ιδιαίτερα σκονισμένα περιβάλλοντα, συνιστάται κάθε έξι μήνες.

Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει με σκούπα ή ειδικό εργαλείο για πηνία, αφαιρώντας προσεκτικά σκόνη, βρωμιά και τρίχες. Μια καλή ιδέα είναι να βάλετε αυτή τη δουλειά στη λίστα ανοιξιάτικου και φθινοπωρινού καθαρισμού, καθώς η προληπτική φροντίδα πριν από τις θερμές περιόδους προστατεύει το ψυγείο από υπερθέρμανση.

Συμπερασματικά, ο τακτικός καθαρισμός των πηνίων βοηθά στη διατήρηση ομοιόμορφων θερμοκρασιών, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και προστατεύει τον συμπιεστή από υπερφόρτωση. Αυτό σημαίνει όχι μόνο οικονομία στον λογαριασμό ρεύματος, αλλά και αποφυγή δαπανηρών επισκευών ή ακόμα και αντικατάστασης της συσκευής. Επιπλέον, το ψυγείο λειτουργεί πιο ήσυχα και αποτελεσματικά, διατηρώντας τα τρόφιμα φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 13/02/2026 - 06:52

