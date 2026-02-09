ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 11:09
Εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ η τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09/02/2026 - 10:10
Green Tank: Η Ελλάδα πίσω από την Ευρώπη και τους Εθνικούς Στόχους για την Ηλεκτροκίνηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
09/02/2026 - 09:44
ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 09:21
Αμπάς Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ακόμα και σε περίπτωση «πολέμου»
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 09:17
Ζελένσκι: Νόμιμος στόχος για τους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας είναι ο ρωσικός ενεργειακός τομέας
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:43
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 08:22
Παπασταύρου: Στόχος της συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και Τ.Α. είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 08:08
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης και ο πειρασμός της «προσωπικής διπλωματίας»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/02/2026 - 08:03
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:01
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 07:59
«Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» και για ανοιχτά σπίτια: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση 90%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Κι όμως οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 15:38
Εξάρχου (Aktor): Το LNG αποτελεί αναγκαιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/02/2026 - 15:12
Σταύρος Παπασταύρου: Η ενέργεια είναι συστατικό στοιχείο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και εθνικής κυριαρχίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 14:48
Η METLEN επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το 2025 και επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 14:13
Κίνα-Σανσί: Η ενεργειακή παραγωγή από καθαρές πηγές ήταν μεγαλύτερη από την ενεργειακή παραγωγή της καύσης άνθρακα το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
06/02/2026 - 13:40
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:47
Τ. Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:12
Green Tank: Υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και της ενίσχυσης του Τουρισμού στη Δυτ.Μακεδονία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/02/2026 - 11:22
Ν. Παπαθανάσης: Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Βελβεντού Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 10:23
Αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων για το Πρόγραμμα ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ, ζήτησε ο Φραγκίσκος Παρασύρης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:51
Μανιάτης: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις δύο παράνομες τουρκικές NAVTEX;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:17
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα συν-αρχιτέκτονας του νέου χάρτη ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:37
Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/02/2026 - 08:18
Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Τι αποκαλύπτει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/02/2026 - 08:09
Ν. Τσάφος: Η στροφή στις ΑΠΕ κ η μετατροπή της χώρας σε εξαγωγέα ενέργειας οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:03

Με το σωρευτικό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ να προσεγγίζει τα 550 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, οι ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη απουσία σαφών αποφάσεων από την πολιτεία εντείνει τις πιέσεις στην αγορά και στα τιμολόγια.

Με νέα, έβδομη κατά σειρά επιστολή τους προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, μέσω του Συνδέσμου τους (ΕΣΠΕΝ), ζητούν επίσημη και πλήρη ενημέρωση για τον τρόπο και τον χρόνο κάλυψης του ελλείμματος, καθώς και για τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2026.

Στην ίδια επιστολή, ο ΕΣΠΕΝ περιγράφει το πρόβλημα ως διαρκώς διογκούμενο, σημειώνοντας ότι από τον Απρίλιο του 2023 τα μηνιαία ανταλλάγματα προς τους προμηθευτές αποδίδονται με απομείωση άνω του 30% κατά μέσο όρο, φτάνοντας ακόμη και το 60% σε ορισμένους μήνες. Αυτό, σύμφωνα με την εκτίμηση του Συνδέσμου, έχει οδηγήσει σε συνολικό οφειλόμενο αντάλλαγμα προς τους προμηθευτές που προσεγγίζει τα 550 εκατ. ευρώ έως τον Δεκέμβριο του 2025. Με βάση την περιγραφή του ΕΣΠΕΝ, οι προμηθευτές καλύπτουν «με ίδια κεφάλαια» το έλλειμμα σχεδόν τρία χρόνια, λειτουργώντας ως «de facto χρηματοδότες» του μηχανισμού. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Σύνδεσμος αποτυπώνει το πρόσθετο βάρος που δημιουργεί η χρηματοδότηση αυτής της υστέρησης, αναφέροντας ότι για έλλειμμα της τάξης των 600 εκατ. ευρώ, με ενδεικτικό επιτόκιο δανεισμού 6,5%, το χρηματοοικονομικό κόστος προσεγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Κατά τον ΕΣΠΕΝ, το κόστος αυτό προκαλεί «σοβαρές αρρυθμίες» στη λειτουργία της αγοράς και αυξητικές πιέσεις στα τιμολόγια προμήθειας. Ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει ότι το ισχύον πλαίσιο αποδίδει συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην πολιτεία για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΥΚΩ. Παραπέμπει στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής και στον Ν. 4067, υποστηρίζοντας ότι προβλέπονται η έγκαιρη λήψη μέτρων για αποτροπή αρνητικού οικονομικού αποτελέσματος, η τήρηση αποθέματος ασφαλείας και η δυνατότητα ενίσχυσης του Λογαριασμού από τον κρατικό προϋπολογισμό με απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Παράλληλα θέτει το θέμα της ενημέρωσης της αγοράς τονίζοντας ότι παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του, «μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση» προς τους προμηθευτές για τις αποφάσεις και ειδικά για την καταβολή των οφειλόμενων ανταλλαγμάτων. Προσθέτει δε ότι στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, που κυρώθηκε από τη Βουλή στις 16 Δεκεμβρίου 2025, δεν εντοπίζεται «ρητή πρόβλεψη» για την ενίσχυση του Λογαριασμού. Η επιστολή συνδέει το ζήτημα και με τις εξελίξεις στην Κρήτη. Ο ΕΣΠΕΝ εκτιμά ότι τυχόν κάλυψη οφειλών μέσω πλεονασμάτων που θα προκύψουν από την ένταξη της Κρήτης στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα θα σήμαινε «σημαντική περαιτέρω καθυστέρηση» στην πλήρη εξόφληση, μεταθέτοντας εκ νέου την ευθύνη και το κόστος χρηματοδότησης στους προμηθευτές. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε δημοσιεύματα για παράταση του υβριδικού μοντέλου συμμετοχής της Κρήτης στις αγορές, στο πλαίσιο θέσπισης μηχανισμού ψυχρής εφεδρείας των συμβατικών μονάδων του νησιού, εξέλιξη που κατά τον Σύνδεσμο δημιουργεί ουσιώδεις αμφιβολίες για το εάν, το πότε και το σε ποιον βαθμό μπορεί να αντιστραφεί το μηνιαίο ισοζύγιο εισροών εκροών του ΕΛΥΚΩ μετά την ενεργοποίηση της διασύνδεσης. Με αυτά τα δεδομένα, ο ΕΣΠΕΝ ζητά άμεση, επίσημη και πλήρη ενημέρωση σε δύο επίπεδα. Πρώτον, για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί ως προς την αντιμετώπιση του ελλείμματος, δηλαδή τον ακριβή τρόπο και χρόνο καταβολής του συνόλου των οφειλόμενων ανταλλαγμάτων και τις σχετικές προβλέψεις του προϋπολογισμού 2026, καθώς και για την αποζημίωση των προμηθευτών για το χρηματοοικονομικό κόστος που επωμίζονται όσο ο Λογαριασμός παραμένει ελλειμματικός μέσω κανονιστικής ή νομοθετικής ρύθμισης. Και δεύτερον για την εκτιμώμενη εξέλιξη του μηνιαίου ισοζυγίου εισροών-εκροών και του σωρευτικού ελλείμματος του ΕΛΥΚΩ εφεξής, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της διασύνδεσης της Κρήτης και του υπό διαμόρφωση μηχανισμού ψυχρής εφεδρείας των συμβατικών μονάδων του νησιού.

