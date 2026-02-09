ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια

Με νέα, έβδομη κατά σειρά επιστολή τους προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, μέσω του Συνδέσμου τους (ΕΣΠΕΝ), ζητούν επίσημη και πλήρη ενημέρωση για τον τρόπο και τον χρόνο κάλυψης του ελλείμματος, καθώς και για τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2026.

Στην ίδια επιστολή, ο ΕΣΠΕΝ περιγράφει το πρόβλημα ως διαρκώς διογκούμενο, σημειώνοντας ότι από τον Απρίλιο του 2023 τα μηνιαία ανταλλάγματα προς τους προμηθευτές αποδίδονται με απομείωση άνω του 30% κατά μέσο όρο, φτάνοντας ακόμη και το 60% σε ορισμένους μήνες. Αυτό, σύμφωνα με την εκτίμηση του Συνδέσμου, έχει οδηγήσει σε συνολικό οφειλόμενο αντάλλαγμα προς τους προμηθευτές που προσεγγίζει τα 550 εκατ. ευρώ έως τον Δεκέμβριο του 2025. Με βάση την περιγραφή του ΕΣΠΕΝ, οι προμηθευτές καλύπτουν «με ίδια κεφάλαια» το έλλειμμα σχεδόν τρία χρόνια, λειτουργώντας ως «de facto χρηματοδότες» του μηχανισμού. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Σύνδεσμος αποτυπώνει το πρόσθετο βάρος που δημιουργεί η χρηματοδότηση αυτής της υστέρησης, αναφέροντας ότι για έλλειμμα της τάξης των 600 εκατ. ευρώ, με ενδεικτικό επιτόκιο δανεισμού 6,5%, το χρηματοοικονομικό κόστος προσεγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Κατά τον ΕΣΠΕΝ, το κόστος αυτό προκαλεί «σοβαρές αρρυθμίες» στη λειτουργία της αγοράς και αυξητικές πιέσεις στα τιμολόγια προμήθειας. Ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει ότι το ισχύον πλαίσιο αποδίδει συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην πολιτεία για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΥΚΩ. Παραπέμπει στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής και στον Ν. 4067, υποστηρίζοντας ότι προβλέπονται η έγκαιρη λήψη μέτρων για αποτροπή αρνητικού οικονομικού αποτελέσματος, η τήρηση αποθέματος ασφαλείας και η δυνατότητα ενίσχυσης του Λογαριασμού από τον κρατικό προϋπολογισμό με απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Παράλληλα θέτει το θέμα της ενημέρωσης της αγοράς τονίζοντας ότι παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του, «μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση» προς τους προμηθευτές για τις αποφάσεις και ειδικά για την καταβολή των οφειλόμενων ανταλλαγμάτων. Προσθέτει δε ότι στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, που κυρώθηκε από τη Βουλή στις 16 Δεκεμβρίου 2025, δεν εντοπίζεται «ρητή πρόβλεψη» για την ενίσχυση του Λογαριασμού. Η επιστολή συνδέει το ζήτημα και με τις εξελίξεις στην Κρήτη. Ο ΕΣΠΕΝ εκτιμά ότι τυχόν κάλυψη οφειλών μέσω πλεονασμάτων που θα προκύψουν από την ένταξη της Κρήτης στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα θα σήμαινε «σημαντική περαιτέρω καθυστέρηση» στην πλήρη εξόφληση, μεταθέτοντας εκ νέου την ευθύνη και το κόστος χρηματοδότησης στους προμηθευτές. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε δημοσιεύματα για παράταση του υβριδικού μοντέλου συμμετοχής της Κρήτης στις αγορές, στο πλαίσιο θέσπισης μηχανισμού ψυχρής εφεδρείας των συμβατικών μονάδων του νησιού, εξέλιξη που κατά τον Σύνδεσμο δημιουργεί ουσιώδεις αμφιβολίες για το εάν, το πότε και το σε ποιον βαθμό μπορεί να αντιστραφεί το μηνιαίο ισοζύγιο εισροών εκροών του ΕΛΥΚΩ μετά την ενεργοποίηση της διασύνδεσης. Με αυτά τα δεδομένα, ο ΕΣΠΕΝ ζητά άμεση, επίσημη και πλήρη ενημέρωση σε δύο επίπεδα. Πρώτον, για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί ως προς την αντιμετώπιση του ελλείμματος, δηλαδή τον ακριβή τρόπο και χρόνο καταβολής του συνόλου των οφειλόμενων ανταλλαγμάτων και τις σχετικές προβλέψεις του προϋπολογισμού 2026, καθώς και για την αποζημίωση των προμηθευτών για το χρηματοοικονομικό κόστος που επωμίζονται όσο ο Λογαριασμός παραμένει ελλειμματικός μέσω κανονιστικής ή νομοθετικής ρύθμισης. Και δεύτερον για την εκτιμώμενη εξέλιξη του μηνιαίου ισοζυγίου εισροών-εκροών και του σωρευτικού ελλείμματος του ΕΛΥΚΩ εφεξής, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της διασύνδεσης της Κρήτης και του υπό διαμόρφωση μηχανισμού ψυχρής εφεδρείας των συμβατικών μονάδων του νησιού.