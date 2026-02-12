ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 11:53
Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/02/2026 - 10:51
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 10:48
Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/02/2026 - 10:45
Αρ. Στεφάτος: Κυνηγάμε πολύ μεγάλους στόχους υδρογονανθράκων - Ενδιαφέρον για έρευνες σε νέες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 10:19
Τραμπ: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από εργοστάσια που καίνε άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
12/02/2026 - 09:24
Η Ρωσία θα στείλει πετρέλαιο στην Κούβα για «ανθρωπιστικούς» λόγους
ΚΟΣΜΟΣ
12/02/2026 - 08:44
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/02/2026 - 08:25
Σ. Παπασταύρου: Προχωρά η επικαιροποίηση της μελέτης για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 08:16
ΣΕΒ: Χωρίς δυνατή ευρωπαϊκή βιομηχανία, δεν μπορεί να υπάρξει ανθεκτική, ασφαλής και δυνατή Ευρώπη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/02/2026 - 08:09
Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα

Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
Γιάννης Τριήρης
Πέμπτη, 12/02/2026 - 10:51

Η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα, χθες στην Άγκυρα, έρχεται να επιβεβαιώσει τα στενά όρια μιας διπλωματικής στρατηγικής που φαίνεται να εξαντλείται στη βιτρίνα των χαμηλών προσδοκιών.

Παρά το κλίμα ευγένειας και τη ρητορική χαμηλών τόνων που κυριαρχεί στις επίσημες δηλώσεις, η πραγματικότητα παραμένει επικίνδυνα στάσιμη. Παρακολουθούμε μια επανάληψη ενός έργου όπου η αποφυγή της έντασης βαφτίζεται πρόοδος, ενώ στην ουσία τα μεγάλα εθνικά ζητήματα παραμένουν εγκλωβισμένα σε ένα απόλυτο αδιέξοδο, χωρίς κανένα σαφές διαπραγματευτικό κέρδος για την ελληνική πλευρά.

Η επιμονή στη διατήρηση ανοιχτών διαύλων είναι αναμφίβολα αναγκαία, όμως, όταν αυτή δεν συνοδεύεται από την παραμικρή μετακίνηση της Άγκυρας από τις πάγιες αναθεωρητικές της θέσεις, τότε η «στρατηγική ψυχραιμία» κινδυνεύει να μετατραπεί σε παθητική αποδοχή ενός δυσμενούς status quo.

Αυτή η αίσθηση της «λειτουργικής συνύπαρξης» που καλλιεργείται σήμερα στερείται βάθους, καθώς η Τουρκία δείχνει να εργαλειοποιεί την υποτιθέμενη ύφεση στο Αιγαίο για να ανασυνταχθεί και να εστιάσει την προσοχή της σε άλλα μέτωπα της Μέσης Ανατολής, χωρίς να απεμπολεί ούτε στο ελάχιστο το όραμα των διεκδικήσεών της.

Ενώ η Αθήνα προσπαθεί να συνδέσει το εθνικό συμφέρον με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τη διεθνή νομιμότητα, η Άγκυρα παραμένει αμετακίνητη, μετατρέποντας τον διάλογο σε μια διαδικασία όπου το κρίσιμο ζήτημα, η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, παραμένει «παγωμένο».

Η επίκληση σύγχρονων θεμάτων, όπως η κλιματική αλλαγή και η τεχνολογική συνεργασία, λειτουργεί περισσότερο ως επικοινωνιακό προπέτασμα καπνού παρά ως ουσιαστική γέφυρα, αφού η ουσία της διαφοράς παραμένει άλυτη και η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές φαίνεται πλέον αγεφύρωτη.

Το πλέον ανησυχητικό, ωστόσο, είναι ότι αυτή η υποτιθέμενη ηρεμία διαψεύδεται οικτρά από τη σκληρή γλώσσα των αριθμών στο πεδίο.

Τα πρόσφατα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ αποκαλύπτουν μια εικόνα που πόρρω απέχει από το ειδυλλιακό κλίμα των συναντήσεων κορυφής.

Το 2025 καταγράφηκε ένα συγκλονιστικό ρεκόρ πενταετίας στις παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων, με τον αριθμό να προσεγγίζει τις 3.000 περιστατικά, αγγίζοντας τα επίπεδα της κρίσιμης χρονιάς του 2020, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Άγκυρα εφαρμόζει μια συνειδητή πολιτική επιλογή δημιουργίας τετελεσμένων.

Η κλιμάκωση είναι ραγδαία και συστηματική, δημιουργώντας μια κατάσταση μόνιμης επιχειρησιακής πίεσης για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, την ίδια στιγμή που οι πολιτικές ηγεσίες ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις.

Τελικά, η χθεσινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα αναδεικνύει την αυταπάτη μιας διπλωματίας που αρκείται στα δήθεν «ήρεμα νερά» ενώ ο βυθός παραμένει ναρκοθετημένος.

Η στασιμότητα στα κρίσιμα ζητήματα και η ταυτόχρονη ραγδαία αύξηση της προκλητικότητας στο πεδίο των χωρικών υδάτων συνθέτουν ένα σκηνικό όπου η Ελλάδα φαίνεται να προσέρχεται σε έναν διάλογο χαμηλών προσδοκιών, την ώρα που η άλλη πλευρά συνεχίζει τις προκλήσεις επί του πεδίου.

Αν η «ηρεμία» υφίσταται μόνο στα λόγια και όχι στις πράξεις, τότε χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν δεν είναι παρά ένας ακόμα σταθμός σε μια πορεία που δεν οδηγεί πουθενά, επιβεβαιώνοντας ότι η ουσιαστική πρόοδος παραμένει μια μακρινή και ίσως ανέφικτη υπόσχεση, όσο η γειτονική χώρα έχει εκτός ατζέντας το διεθνές δίκαιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Ευρωπαϊκό «μαύρο πρόβατο» της διαφθοράς και το 2025 η Ελλάδα
Γιάννης Τριήρης: Ευρωπαϊκό «μαύρο πρόβατο» της διαφθοράς και το 2025 η Ελλάδα 11 Φεβρουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου

Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές

Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ

Σ. Παπασταύρου: Προχωρά η επικαιροποίηση της μελέτης για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ. Παπασταύρου: Προχωρά η επικαιροποίηση της μελέτης για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO