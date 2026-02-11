Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas

Σοβαρές αιχμές για επιλογές που, όπως υποστηρίζει, παγιώνουν τη μονοπωλιακή λειτουργία της Ρεβυθούσας και μπλοκάρουν την είσοδο νέας πύλης LNG στο Νότιο Σύστημα, διατυπώνει η Διώρυγα Gas του ομίλου Motor Oil στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης 2025–2034 του ΔΕΣΦΑ.

Στην επιστολή της, η εταιρεία κάνει λόγο για απένταξη κρίσιμων έργων που συνδέονται άμεσα με το FSRU Αγίων Θεοδώρων, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη επιλογή οδηγεί σε διατήρηση υψηλών χρεώσεων ΥΦΑ και υπερκέρδη για τον Διαχειριστή, τα οποία –σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της– προσεγγίζουν τα 400 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ στο νέο αναπτυξιακό του πρόγραμμα δεν έχει συμπεριλάβει δυο έργα μείζονος σημασίας για την λειτουργία του FSRU της Διώρυγας. Συγκεκριμένα έχει απεντάξει από το πρόγραμμα, το έργο δημιουργίας μετρητικού σταθμού για τη σύνδεση με το FSRU αλλά και το έργο διπλασιασμού του κλάδου υψηλής πίεσης Πάτημα – Λιβαδειά που θα έδινε τη δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου από το σχεδιαζόμενο FSRU στο εθνικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου.

Στην επιστολή στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του προγράμματος του ΔΕΣΦΑ, η Διώρυγα Gas εκφράζει την εντονότατη διαμαρτυρία της επί της προτεινόμενης απένταξης των δυο έργων. Όπως επισημαίνει, οι λόγοι της επιλογής αυτής από τον ΔΕΣΦΑ αντιβαίνουν σε ισχύουσες αποφάσεις της ΡΑΑΕΥ, στο θεσμικό πλαίσιο και κυρίως στην υποχρέωση εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Διαχειριστή βάσει των αρχών της καλής πίστης και των καθιερωμένων συναλλακτικών ηθών.

Προσθέτει δε ότι η ενέργεια του ΔΕΣΦΑ είναι ανεπίτρεπτη, καθώς τα έργα που σχεδιάζει να απεντάξει συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση μιας επένδυσης, που

έχει χαρακτηρισθεί ως στρατηγική,

διαθέτει αδειοδοτική ωριμότητα και

συμβάλλει σαφώς στη διαφοροποίηση των πηγών και των σημείων εισόδου φυσικού αερίου στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά η ενέργεια του ΔΕΣΦΑ «επιφέρει εν τοις πράγμασι τον αποκλεισμό μίας νέας πύλης εισόδου στη Νότια Ελλάδα, με συνέπεια να υπονομεύεται η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου και η εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών με όρους οικονομικής αποδοτικότητας».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη Διώρυγα με την απένταξη των δυο έργων παρεμποδίζεται η υλοποίηση του FSRU ενώ «εμμέσως πλην σαφώς, προκρίνεται η διατήρηση της υφιστάμενης μονοπωλιακής δομής και η συνέχιση πρακτικών σημαντικά υψηλότερου κόστους, με προφανείς επιπτώσεις στο ύψος των επιβαρύνσεων που τελικώς μετακυλίονται στους χρήστες.

Σύμφωνα πάντα με την εταιρία από την πλευρά του ανταγωνισμού, η πρακτική που ακολουθεί ο ΔΕΣΦΑ δημιουργεί εύλογα ζητήματα διατήρησης του υφιστάμενου καθεστώτος, στο οποίο η συγκέντρωση των υποδομών υπό συνθήκες φυσικού μονοπωλίου και η αποτροπή εισόδου νέων, δυνητικά ανταγωνιστικών επενδύσεων συνεπάγονται σαφή οικονομικά οφέλη για τον Διαχειριστή.

Ένα από τα οφέλη αφορά στα κέρδη του ΔΕΣΦΑ από δημοπρασίες για τις μελλοντικές χρονοθυρίδες ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα, όπου η αυξημένη ζήτηση έχει οδηγήσει σε κέρδη του Διαχειριστή που εκτιμώνται σε 400 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής.

Αναλυτικότερα, όσο διατηρείται η παρούσα κατάσταση της μοναδικότητας της υποδομής της Ρεβυθούσας, επικρατεί έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των χρηστών για την εξασφάλιση των 30-40 χρονοθυρίδων της Ρεβυθούσας, με συνέπεια τη διαπραγμάτευσή τους σε υψηλές τιμές.

Η κατάσταση αυτή, σε συνθήκες αυξημένης ανησυχίας των Χρηστών για την ασφάλεια εφοδιασμού, έχει ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη αύξηση του κόστους χρήσης της μοναδικής αξιόπιστης υποδομής εισαγωγής ΥΦΑ στο Νότιο Σύστημα, από 1,2€/MWh σε 4€/MWh, με άμεση μετακύλιση στo κόστος ηλεκτροπαραγωγής που πληρώνουν οι τελικοί καταναλωτές και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Η επιστολή της Διώρυγας σημειώνει ότι «ο ΔΕΣΦΑ διαχειρίζεται ένα δημόσιο αγαθό και επομένως οποιαδήποτε διαφορά έχει μονομερώς και αποκλειστικά εκ μέρους του ανακύψει για την ισχύ ή μη της μεταξύ μας σύμβασης όχι μόνο μας προβληματίζει αλλά σίγουρα δεν δύναται να επιλύεται ως αμιγώς ιδιωτική διαφορά μεταξύ δύο απλών ανωνύμων εταιρειών».

Με βάση αυτά τα δεδομένα η Διώρυγα καλεί τον ΔΕΣΦΑ: