Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas

Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56
Πόσο LNG χωράνε οι ελληνικές θάλασσες;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 10:05
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/02/2026 - 09:54
O ΔΕΔΔΗΕ για τα Στοιχεία Προσδιορισμού του Προφίλ Παροχών που αφορά στην Ενέργεια Κατανάλωσης Ομοειδών Παροχών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 09:26
Αρναούτογλου: Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 08:47
Ντ. Τραμπ: Ετοιμάζεται να αναιρέσει κείμενο-θεμέλιο λίθο του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 08:32
Γιάννης Τριήρης: Ευρωπαϊκό «μαύρο πρόβατο» της διαφθοράς και το 2025 η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/02/2026 - 08:04
Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 08:01
Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 07:59
Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 06:49
Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Βοηθά ο αφυγραντήρας στην καταπολέμηση της μούχλας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού έως 1 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 15:47
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την ΕΤΕπ για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 15:27
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 14:58
ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 14:30
Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για περισσότερες επιχειρήσεις – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:57
Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 13:51
Παρέμβαση ΣΕΒ - BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:14
ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό αυξάνουν το κόστος ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 12:34

Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas

Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas
Άννα Διανά
Τετάρτη, 11/02/2026 - 08:01

Σοβαρές αιχμές για επιλογές που, όπως υποστηρίζει, παγιώνουν τη μονοπωλιακή λειτουργία της Ρεβυθούσας και μπλοκάρουν την είσοδο νέας πύλης LNG στο Νότιο Σύστημα, διατυπώνει η Διώρυγα Gas του ομίλου Motor Oil στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης 2025–2034 του ΔΕΣΦΑ.

Στην επιστολή της, η εταιρεία κάνει λόγο για απένταξη κρίσιμων έργων που συνδέονται άμεσα με το FSRU Αγίων Θεοδώρων, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη επιλογή οδηγεί σε διατήρηση υψηλών χρεώσεων ΥΦΑ και υπερκέρδη για τον Διαχειριστή, τα οποία –σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της– προσεγγίζουν τα 400 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ στο νέο αναπτυξιακό του πρόγραμμα δεν έχει συμπεριλάβει δυο έργα μείζονος σημασίας για την λειτουργία του FSRU της Διώρυγας. Συγκεκριμένα έχει απεντάξει από το πρόγραμμα, το έργο δημιουργίας μετρητικού σταθμού για τη σύνδεση με το FSRU αλλά και το έργο διπλασιασμού του κλάδου υψηλής πίεσης Πάτημα – Λιβαδειά που θα έδινε τη δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου από το σχεδιαζόμενο FSRU στο εθνικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου.

Στην επιστολή στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του προγράμματος του ΔΕΣΦΑ, η Διώρυγα Gas εκφράζει την εντονότατη διαμαρτυρία της επί της προτεινόμενης απένταξης των δυο έργων. Όπως επισημαίνει, οι λόγοι της επιλογής αυτής από τον ΔΕΣΦΑ αντιβαίνουν σε ισχύουσες αποφάσεις της ΡΑΑΕΥ, στο θεσμικό πλαίσιο και κυρίως στην υποχρέωση εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Διαχειριστή βάσει των αρχών της καλής πίστης και των καθιερωμένων συναλλακτικών ηθών.

Προσθέτει δε ότι η ενέργεια του ΔΕΣΦΑ είναι ανεπίτρεπτη, καθώς τα έργα που σχεδιάζει να απεντάξει συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση μιας επένδυσης, που

  • έχει χαρακτηρισθεί ως στρατηγική,
  • διαθέτει αδειοδοτική ωριμότητα και
  • συμβάλλει σαφώς στη διαφοροποίηση των πηγών και των σημείων εισόδου φυσικού αερίου στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά η ενέργεια του ΔΕΣΦΑ «επιφέρει εν τοις πράγμασι τον αποκλεισμό μίας νέας πύλης εισόδου στη Νότια Ελλάδα, με συνέπεια να υπονομεύεται η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου και η εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών με όρους οικονομικής αποδοτικότητας».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη Διώρυγα με την απένταξη των δυο έργων παρεμποδίζεται η υλοποίηση του FSRU ενώ «εμμέσως πλην σαφώς, προκρίνεται η διατήρηση της υφιστάμενης μονοπωλιακής δομής και η συνέχιση πρακτικών σημαντικά υψηλότερου κόστους, με προφανείς επιπτώσεις στο ύψος των επιβαρύνσεων που τελικώς μετακυλίονται στους χρήστες.

Σύμφωνα πάντα με την εταιρία από την πλευρά του ανταγωνισμού, η πρακτική που ακολουθεί ο ΔΕΣΦΑ δημιουργεί εύλογα ζητήματα διατήρησης του υφιστάμενου καθεστώτος, στο οποίο η συγκέντρωση των υποδομών υπό συνθήκες φυσικού μονοπωλίου και η αποτροπή εισόδου νέων, δυνητικά ανταγωνιστικών επενδύσεων συνεπάγονται σαφή οικονομικά οφέλη για τον Διαχειριστή.

Ένα από τα οφέλη αφορά στα κέρδη του ΔΕΣΦΑ από δημοπρασίες για τις μελλοντικές χρονοθυρίδες ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα, όπου η αυξημένη ζήτηση έχει οδηγήσει σε κέρδη του Διαχειριστή που εκτιμώνται σε 400 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής.

Αναλυτικότερα, όσο διατηρείται η παρούσα κατάσταση της μοναδικότητας της υποδομής της Ρεβυθούσας, επικρατεί έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των χρηστών για την εξασφάλιση των 30-40 χρονοθυρίδων της Ρεβυθούσας, με συνέπεια τη διαπραγμάτευσή τους σε υψηλές τιμές.

Η κατάσταση αυτή, σε συνθήκες αυξημένης ανησυχίας των Χρηστών για την ασφάλεια εφοδιασμού, έχει ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη αύξηση του κόστους χρήσης της μοναδικής αξιόπιστης υποδομής εισαγωγής ΥΦΑ στο Νότιο Σύστημα, από 1,2€/MWh σε 4€/MWh, με άμεση μετακύλιση στo κόστος ηλεκτροπαραγωγής που πληρώνουν οι τελικοί καταναλωτές και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Η επιστολή της Διώρυγας σημειώνει ότι «ο ΔΕΣΦΑ διαχειρίζεται ένα δημόσιο αγαθό και επομένως οποιαδήποτε διαφορά έχει μονομερώς και αποκλειστικά εκ μέρους του ανακύψει για την ισχύ ή μη της μεταξύ μας σύμβασης όχι μόνο μας προβληματίζει αλλά σίγουρα δεν δύναται να επιλύεται ως αμιγώς ιδιωτική διαφορά μεταξύ δύο απλών ανωνύμων εταιρειών».

Με βάση αυτά τα δεδομένα η Διώρυγα καλεί τον ΔΕΣΦΑ:

  • Να τροποποιήσει το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2025–2034, πριν την τελική υποβολή του προς έγκριση, επανεντάσσοντας πλήρως τα έργα σύνδεσης και επέκτασης που αφορούν το FSRU των Αγίων Θεοδώρων.
  • Να απόσχει από πρακτικές που λειτουργούν ως τεχνητοί φραγμοί εισόδου στο σύστημα και να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση νέων υποδομών.
  • Να ευθυγραμμίσει το σχέδιο με τους στόχους της ασφάλειας εφοδιασμού, του ανταγωνισμού και της ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής, ενισχύοντας τα σημεία εισόδου, ιδίως στο Νότιο Σύστημα.

