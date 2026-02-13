ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
13/02/2026 - 14:53
Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 14:09
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 5,4% το Δεκέμβριο στο δείκτη τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 13:03
Η Stellantis Θέλει να Aποχωρήσει από την Kοινοπραξία Mπαταριών με τη Samsung
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/02/2026 - 12:05
Η ενέργεια συναντά τον πολιτισμό: Tο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνοδοιπόρος του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 11:57
Δημόσια Διαβούλευση για τον προσδιορισμό του Εκτιμώμενου Εσόδου Αγορών Ομάδων Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/02/2026 - 10:41
Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/02/2026 - 09:55
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος των Μετάλλων Χρειάζεται Μία Νέα Αρχή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/02/2026 - 09:00
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:25
Νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Στο βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/02/2026 - 08:04
ΔΑΠΕΕΠ: Η πρόβλεψη εσόδων για τις μπαταρίες των διαγωνισμών το 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/02/2026 - 08:01
Ενεργειακό κόστος: Στα όρια η βιομηχανία- Ζητούν άμεσα μέτρα και εφαρμογή του μηχανισμού CISAF
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/02/2026 - 07:58
Τέλος χρόνου για το «Εξοικονομώ - Επιχειρώ»: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:51
Πώς θα «σώσετε» το ψυγείο σας και θα μειώσετε αισθητά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:52
Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:51
Τα υποβρύχια data centers είναι το νέο στοίχημα της «γαλάζιας τεχνολογίας» της Κίνας
ΚΟΣΜΟΣ
13/02/2026 - 06:51
Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 11:53
Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/02/2026 - 10:51
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 10:48
Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/02/2026 - 10:45

Η ενέργεια συναντά τον πολιτισμό: Tο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνοδοιπόρος του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
Newsroom
Παρασκευή, 13/02/2026 - 11:57

Από την αρχή της λειτουργίας στη σύγχρονη μορφή της, ως Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας αλλά και παλαιότερα ως Φωταέριο Αθηνών, η εταιρεία βρίσκεται στον πυρήνα της ενεργειακής ιστορίας της Αθήνας, τροφοδοτώντας την πόλη με ενέργεια και τις γενιές της με προοπτική. Με αυτή τη βαθιά ιστορική σύνδεση ως αφετηρία, το Φυσικό Αέριο στηρίζει έμπρακτα τις δράσεις του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων για το 2026, επιστρέφοντας συμβολικά εκεί όπου όλα ξεκίνησαν.

Λειτουργώντας σαν ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το αύριο το Φυσικό Αέριο ενισχύει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων που σχεδιάζει η ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου και απευθύνονται σε παιδιά, νέους, οικογένειες και σχολικές ομάδες, προσφέροντας εμπειρίες που εμπνέουν, αφυπνίζουν και συνδέουν.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι σχολικές ξεναγήσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο, μέσα από τα οποία τα παιδιά ανακαλύπτουν την ιστορία και τη λειτουργία του εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας. Στα εικαστικά εργαστήρια για οικογένειες τα σαββατοκύριακα, οι συμμετέχοντες γνωρίζουν βιωματικά τη βιομηχανική ιστορία της πόλης και έρχονται σε επαφή με τις πρώτες ύλες και τις μηχανές του παλιού εργοστασίου. Παράλληλα, οι ξεναγήσεις ενηλίκων και μια ευρεία γκάμα μουσικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων διαμορφώνουν ένα πολυεπίπεδο πολιτιστικό πρόγραμμα, για τους επισκέπτες όλων των ηλικιών.

eikastika-ergastiria_igm_4.jpg

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, με περισσότερα από δέκα χρόνια λειτουργίας και πάνω από 150.000 μαθητές να έχουν περάσει τις πύλες του, αποτελεί σήμερα έναν ζωντανό φορέα πολιτισμού και εκπαίδευσης, αλλά και έναν τόπο όπου η βιομηχανική κληρονομιά της Αθήνας παραμένει παρούσα και ενεργή.

Για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αυτή η συνέργεια έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Είναι μια επιστροφή στο πρώτο του «σπίτι», μια πράξη τιμής στις ρίζες του και μια υπενθύμιση ότι η ενέργεια δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Από το 1857 έως σήμερα, η εταιρεία συνεχίζει να δίνει την ενέργειά της για να προχωρά μπροστά κάθε γενιά — επενδύοντας σε βιώσιμες λύσεις, αλλά και σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό αποτύπωμα.

eikastika-ergastiria_igm_5_vangelispatsialos.jpg

