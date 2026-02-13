ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 5,4% το Δεκέμβριο στο δείκτη τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 13:03
Η Stellantis Θέλει να Aποχωρήσει από την Kοινοπραξία Mπαταριών με τη Samsung
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/02/2026 - 12:05
Η ενέργεια συναντά τον πολιτισμό: Tο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνοδοιπόρος του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 11:57
Δημόσια Διαβούλευση για τον προσδιορισμό του Εκτιμώμενου Εσόδου Αγορών Ομάδων Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/02/2026 - 10:41
Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/02/2026 - 09:55
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος των Μετάλλων Χρειάζεται Μία Νέα Αρχή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/02/2026 - 09:00
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:25
Νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Στο βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/02/2026 - 08:04
ΔΑΠΕΕΠ: Η πρόβλεψη εσόδων για τις μπαταρίες των διαγωνισμών το 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/02/2026 - 08:01
Ενεργειακό κόστος: Στα όρια η βιομηχανία- Ζητούν άμεσα μέτρα και εφαρμογή του μηχανισμού CISAF
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/02/2026 - 07:58
Τέλος χρόνου για το «Εξοικονομώ - Επιχειρώ»: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:51
Πώς θα «σώσετε» το ψυγείο σας και θα μειώσετε αισθητά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:52
Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:51
Τα υποβρύχια data centers είναι το νέο στοίχημα της «γαλάζιας τεχνολογίας» της Κίνας
ΚΟΣΜΟΣ
13/02/2026 - 06:51
Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 11:53
Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/02/2026 - 10:51
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 10:48
Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/02/2026 - 10:45
Αρ. Στεφάτος: Κυνηγάμε πολύ μεγάλους στόχους υδρογονανθράκων - Ενδιαφέρον για έρευνες σε νέες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 10:19
Τραμπ: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από εργοστάσια που καίνε άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
12/02/2026 - 09:24

Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά

Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά
Newsroom
Παρασκευή, 13/02/2026 - 06:51

Δεν είναι μόνο τα θερμαντικά σώματα επικίνδυνα για πρόκληση φωτιάς. Το slashgear ξεχωρίζει πέντε δημοφιλή gadgets που χρειάζονται προσοχή.

Όλοι χαίρονται με την απόκτηση ενός νέου gadget, αλλά τα πράγματα μπορούν να πάρουν άσχημη τροπή αν η καινούργια σας συσκευή ξαφνικά πιάσει φωτιά.

Ακόμη και αν ο κατασκευαστής έχει λάβει κάθε δυνατή προφύλαξη για να καταστήσει ένα προϊόν ασφαλές, μερικές φορές... κάτι μπορεί να ξεφύγει. Κατά καιρούς, ένα προϊόν φτάνει στα ράφια πριν καν αντιληφθεί κάποιος τον «αόρατο» κίνδυνο.

Και ενώ τα θερμαντικά σώματα είναι οι «συνήθεις ύποπτοι» υπάρχουν και άλλη δημοφιλή gadgets που ενέχουν περιστασιακά κίνδυνο πυρκαγιάς.

Προσοχή! Αυτό δεν σημαίνει ότι ολόκληρη η κατηγορία προϊόντων είναι εγγενώς επικίνδυνη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και με λίγο κοινό νου, δεν υπάρχει πρόβλημα.

Ας δούμε τα δημοφιλή προϊόντα που ξεχώρισε το slashgear.

Hoverboards ή αλλιώς πατίνια ισορροπίας

Τα λεγόμενα hoverboards είναι τα πατίνια χωρίς τιμόνι, που έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των παιδιών τα τελευταία χρόνια.

Εκτός από τον κίνδυνο πτώσης, οι μπαταρίες τους ενέχουν και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Το 2016, η Digital Gadgets ανακάλεσε τα hoverboards της μάρκας Hover-Way μετά από 17 αναφορές υπερθέρμανσης των μπαταριών και πρόκλησης τραυματισμών ή υλικών ζημιών.

Παρόμοιες ανακλήσεις υπήρξαν από την iMoto και την DGL Group λόγω σπινθήρων, υπερθέρμανσης και φωτιάς. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε hoverboard, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Όργανα γυμναστικής

Τα έξυπνα όργανα γυμναστικής για το σπίτι υποτίθεται ότι σας βοηθούν να γυμνάζεστε, αλλά σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να… «πιάσουν φωτιά».

Τον Ιανουάριο του 2026, η Johnson Health Tech Trading, Inc. ανακάλεσε αρκετά μοντέλα διαδρόμων μετά από 27 αναφορές καλωδίων που αποσυνδέονταν, υπερθερμανόταν και αύξαναν τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Περίπου 47.000 μονάδες επηρεάστηκαν.

Τον Οκτώβριο του 2025, η iFit ανακάλεσε ένα από τα κωπηλατικά NordicTrack μετά από 8 αναφορές υπερθέρμανσης ή καπνίσματος της οθόνης.

Ψυγεία

Όταν κάτι πάει στραβά με τα ψυγεία, δεν αποκλείεται να ξεσπάσει... φωτιά.

Τον Ιανουάριο του 2026, η Curtis International ανακάλεσε 330.000 μίνι ψυγεία Frigidaire λόγω έξι αναφορών για πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα στα ηλεκτρικά μέρη. Το 2024, η ίδια εταιρεία είχε ανακαλέσει 634.000 μίνι ψυγεία για παρόμοιο λόγο. Άλλες ανακλήσεις αφορούσαν τα ψυγεία Kell Electronic και Haier, με αναφορές καπνού, πυρκαγιάς και υλικών ζημιών.

Έξυπνα ρολόγια

Τα smart watches μπορεί να γίνουν επικίνδυνα αν πιάσουν φωτιά.

Το 2025, η Deale International ανακάλεσε τα Altafit af28 μετά από 39 αναφορές για τήξη ή φωτιά κατά τη φόρτιση, μεταξύ των οποίων και έξι περιπτώσεις τραυματισμού στα χέρια. Το 2022, η Fitbit ανακάλεσε περίπου ένα εκατομμύριο Ionic smartwatches λόγω υπερθέρμανσης των μπαταριών, με 78 αναφορές εγκαυμάτων.

Ηλεκτρικά ποδήλατα

Η οδήγηση ηλεκτρικού ποδηλάτου κρύβει επίσης κινδύνους.

Το 2025, η FENGQS ανακάλεσε τα F7 Pro E-bikes μετά από 13 αναφορές για ανάφλεξη μπαταριών. Η Vivi και η Santa Cruz Bicycles ανακάλεσαν χιλιάδες μονάδες για υπερθέρμανση και φωτιά. Το 2024, η Pacific Cycle ανακάλεσε ποδήλατα Ascend Cabrillo και Minaret λόγω προβλημάτων στο καλώδιο φόρτισης που προκαλούσαν υπερθέρμανση και φωτιά.

Οι παραπάνω περιπτώσεις δείχνουν ότι ακόμη και δημοφιλή gadgets μπορεί να γίνουν επικίνδυνα, καθιστώντας την προσεκτική χρήση και την παρακολούθηση των ανακλήσεων κρίσιμη για την ασφάλεια στο σπίτι.

