Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά

Δεν είναι μόνο τα θερμαντικά σώματα επικίνδυνα για πρόκληση φωτιάς. Το slashgear ξεχωρίζει πέντε δημοφιλή gadgets που χρειάζονται προσοχή.

Όλοι χαίρονται με την απόκτηση ενός νέου gadget, αλλά τα πράγματα μπορούν να πάρουν άσχημη τροπή αν η καινούργια σας συσκευή ξαφνικά πιάσει φωτιά.

Ακόμη και αν ο κατασκευαστής έχει λάβει κάθε δυνατή προφύλαξη για να καταστήσει ένα προϊόν ασφαλές, μερικές φορές... κάτι μπορεί να ξεφύγει. Κατά καιρούς, ένα προϊόν φτάνει στα ράφια πριν καν αντιληφθεί κάποιος τον «αόρατο» κίνδυνο.

Και ενώ τα θερμαντικά σώματα είναι οι «συνήθεις ύποπτοι» υπάρχουν και άλλη δημοφιλή gadgets που ενέχουν περιστασιακά κίνδυνο πυρκαγιάς.

Προσοχή! Αυτό δεν σημαίνει ότι ολόκληρη η κατηγορία προϊόντων είναι εγγενώς επικίνδυνη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και με λίγο κοινό νου, δεν υπάρχει πρόβλημα.

Ας δούμε τα δημοφιλή προϊόντα που ξεχώρισε το slashgear.

Hoverboards ή αλλιώς πατίνια ισορροπίας

Τα λεγόμενα hoverboards είναι τα πατίνια χωρίς τιμόνι, που έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των παιδιών τα τελευταία χρόνια.

Εκτός από τον κίνδυνο πτώσης, οι μπαταρίες τους ενέχουν και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Το 2016, η Digital Gadgets ανακάλεσε τα hoverboards της μάρκας Hover-Way μετά από 17 αναφορές υπερθέρμανσης των μπαταριών και πρόκλησης τραυματισμών ή υλικών ζημιών.

Παρόμοιες ανακλήσεις υπήρξαν από την iMoto και την DGL Group λόγω σπινθήρων, υπερθέρμανσης και φωτιάς. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε hoverboard, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Όργανα γυμναστικής

Τα έξυπνα όργανα γυμναστικής για το σπίτι υποτίθεται ότι σας βοηθούν να γυμνάζεστε, αλλά σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να… «πιάσουν φωτιά».

Τον Ιανουάριο του 2026, η Johnson Health Tech Trading, Inc. ανακάλεσε αρκετά μοντέλα διαδρόμων μετά από 27 αναφορές καλωδίων που αποσυνδέονταν, υπερθερμανόταν και αύξαναν τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Περίπου 47.000 μονάδες επηρεάστηκαν.

Τον Οκτώβριο του 2025, η iFit ανακάλεσε ένα από τα κωπηλατικά NordicTrack μετά από 8 αναφορές υπερθέρμανσης ή καπνίσματος της οθόνης.

Ψυγεία

Όταν κάτι πάει στραβά με τα ψυγεία, δεν αποκλείεται να ξεσπάσει... φωτιά.

Τον Ιανουάριο του 2026, η Curtis International ανακάλεσε 330.000 μίνι ψυγεία Frigidaire λόγω έξι αναφορών για πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα στα ηλεκτρικά μέρη. Το 2024, η ίδια εταιρεία είχε ανακαλέσει 634.000 μίνι ψυγεία για παρόμοιο λόγο. Άλλες ανακλήσεις αφορούσαν τα ψυγεία Kell Electronic και Haier, με αναφορές καπνού, πυρκαγιάς και υλικών ζημιών.

Έξυπνα ρολόγια

Τα smart watches μπορεί να γίνουν επικίνδυνα αν πιάσουν φωτιά.

Το 2025, η Deale International ανακάλεσε τα Altafit af28 μετά από 39 αναφορές για τήξη ή φωτιά κατά τη φόρτιση, μεταξύ των οποίων και έξι περιπτώσεις τραυματισμού στα χέρια. Το 2022, η Fitbit ανακάλεσε περίπου ένα εκατομμύριο Ionic smartwatches λόγω υπερθέρμανσης των μπαταριών, με 78 αναφορές εγκαυμάτων.

Ηλεκτρικά ποδήλατα

Η οδήγηση ηλεκτρικού ποδηλάτου κρύβει επίσης κινδύνους.

Το 2025, η FENGQS ανακάλεσε τα F7 Pro E-bikes μετά από 13 αναφορές για ανάφλεξη μπαταριών. Η Vivi και η Santa Cruz Bicycles ανακάλεσαν χιλιάδες μονάδες για υπερθέρμανση και φωτιά. Το 2024, η Pacific Cycle ανακάλεσε ποδήλατα Ascend Cabrillo και Minaret λόγω προβλημάτων στο καλώδιο φόρτισης που προκαλούσαν υπερθέρμανση και φωτιά.

Οι παραπάνω περιπτώσεις δείχνουν ότι ακόμη και δημοφιλή gadgets μπορεί να γίνουν επικίνδυνα, καθιστώντας την προσεκτική χρήση και την παρακολούθηση των ανακλήσεων κρίσιμη για την ασφάλεια στο σπίτι.