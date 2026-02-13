ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
13/02/2026 - 14:53
Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 14:09
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 5,4% το Δεκέμβριο στο δείκτη τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 13:03
Η Stellantis Θέλει να Aποχωρήσει από την Kοινοπραξία Mπαταριών με τη Samsung
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/02/2026 - 12:05
Η ενέργεια συναντά τον πολιτισμό: Tο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνοδοιπόρος του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 11:57
Δημόσια Διαβούλευση για τον προσδιορισμό του Εκτιμώμενου Εσόδου Αγορών Ομάδων Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/02/2026 - 10:41
Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/02/2026 - 09:55
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος των Μετάλλων Χρειάζεται Μία Νέα Αρχή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/02/2026 - 09:00
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:25
Νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Στο βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/02/2026 - 08:04
ΔΑΠΕΕΠ: Η πρόβλεψη εσόδων για τις μπαταρίες των διαγωνισμών το 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/02/2026 - 08:01
Ενεργειακό κόστος: Στα όρια η βιομηχανία- Ζητούν άμεσα μέτρα και εφαρμογή του μηχανισμού CISAF
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/02/2026 - 07:58
Τέλος χρόνου για το «Εξοικονομώ - Επιχειρώ»: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:51
Πώς θα «σώσετε» το ψυγείο σας και θα μειώσετε αισθητά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:52
Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:51
Τα υποβρύχια data centers είναι το νέο στοίχημα της «γαλάζιας τεχνολογίας» της Κίνας
ΚΟΣΜΟΣ
13/02/2026 - 06:51
Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 11:53
Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/02/2026 - 10:51
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 10:48
Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/02/2026 - 10:45

Τα υποβρύχια data centers είναι το νέο στοίχημα της «γαλάζιας τεχνολογίας» της Κίνας
Newsroom
Παρασκευή, 13/02/2026 - 06:51

Η μετάβαση στη νέα εποχή της «γαλάζιας τεχνολογίας» μειώνει δραστικά την κατανάλωση ενέργειας και το λειτουργικό κόστος των data centers, καθιστώντας τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Τα παραδοσιακά κέντρα δεδομένων καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας. Μεγάλες ποσότητες νερού - συχνά πόσιμου - χρησιμοποιούνται για την ψύξη των διακομιστών εις βάρος των αναγκών των νοικοκυριών και της γεωργίας.

Καθώς η παγκόσμια ζήτηση για αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων αυξάνεται, η Κίνα υιοθετεί μία πρωτοποριακή λύση και τοποθετεί τα data centers σε ένα σημείο όπου περιβάλλονται κυριολεκτικά από μη πόσιμο νερό - τον ωκεανό.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί αρκετά πειραματικά υποβρύχια έργα - όπως το Project Natick της Microsoft, που ολοκληρώθηκε το 2020 - ωστόσο το μοναδικό λειτουργικό, εμπορικό υποβρύχιο κέντρο δεδομένων στον κόσμο βρίσκεται στην επαρχία Χαϊνάν της Κίνας.

Τους τελευταίους μήνες, αυτό το κέντρο δεδομένων άρχισε να λειτουργεί ως εγκατάσταση υπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης μεγάλης κλίμακας, παρόμοια με το «AI Alley» της Ουάσινγκτον. Σφραγισμένοι μέσα σε χάλκινες κάψουλες τοποθετημένες στο βυθό κοντά στο Lingshui, σειρές διακομιστών εκτελούν τώρα τα ίδια είδη εργασιών όπως σε συμβατικά κέντρα δεδομένων - επεξεργασία δεδομένων, λειτουργία υπηρεσιών cloud και εκπαίδευση συστημάτων AI - αλλά ψύχονται φυσικά από το περιβάλλον θαλασσινό νερό.

Όπως σημειώνει το slashgear, η πρόσφατη στροφή προς υπολογιστές υψηλής πυκνότητας για τεχνητή νοημοσύνη σηματοδοτεί το πιο προηγμένο στάδιο ενός έργου που στοχεύει στον συνδυασμό υπολογιστικής ισχύος με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η εγκατάσταση δεν είναι καινούργια. Τα πρώτα υποβρύχια μοντέλα αναπτύχθηκαν το 2022 και μπήκαν σε εμπορική λειτουργία το 2023. Τα νέα μοντέλα και η αναβαθμισμένη υλικοτεχνική υποδομή επέτρεψαν στο κέντρο να αναλάβει πολύ πιο απαιτητικές εργασίες με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, μετατρέποντας μια ήδη λειτουργική εγκατάσταση σε πλήρους κλίμακας υπολογιστικό κόμβο.

Η Κίνα διαθέτει ακόμα ένα υποβρύχιο κέντρο δεδομένων - που βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή - κοντά στη Σαγκάη.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος ενός τέτοιου project

Ο θετικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος μιας τέτοιας πρωτοβουλίας είναι αρκετά σαφής. Τα συμβατικά κέντρα δεδομένων χρησιμοποιούν μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για να λειτουργούν τα συστήματα ψύξης. Οι υποβρύχιες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν το θαλασσινό νερό, εξαλείφοντας την ανάγκη για τεχνητή ψύξη και μειώνοντας έτσι τη συνολική κατανάλωση ενέργειας.

Τα υποβρύχια κέντρα δεδομένων μειώνουν επίσης τις επιπτώσεις στον άνθρωπο. Δεν απαιτείται εκκαθάριση μεγάλων εκτάσεων γης, δεν υπάρχουν γείτονες που να επηρεάζονται από θόρυβο, επισκευές ή παραδόσεις καυσίμων - για να αναφέρουμε λίγους μόνο λόγους για τους οποίους πολλές πολιτείες των ΗΠΑ προσπαθούν να καθυστερήσουν την κατασκευή κέντρων AI.

Ωστόσο, αυτός ο τύπος υποθαλάσσιας δομής παραμένει νέος, και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μπορεί να μην έχουν πλήρως κατανοηθεί.

Καθώς το νερό ψύχει το data center, το data center θερμαίνει ελαφρώς το νερό. Αν και τα δεδομένα από το Project Natick της Microsoft έδειξαν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας ήταν πολύ τοπική και μετρημένη σε κλάσματα του βαθμού, ακόμη και μικρές αλλαγές θερμοκρασίας μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε ορισμένα ευαίσθητα είδη.

Μια έκθεση ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Γιοχάνεσμπουργκ ανέφερε ότι ένα τετοιο project «θέτει σε κίνδυνο στην υδρόβια βιοποικιλότητα λόγω της αποξείδωσης των ωκεανών», ενώ oποιοσδήποτε αντίκτυπος θα είναι μεγαλύτερος αν στο μέλλον κατασκευαστούν περισσότερα υποβρύχια κέντρα δεδομένων. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα διαρροών, διάβρωσης ή άλλων ζημιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/02/2026 - 06:51

