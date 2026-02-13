ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
13/02/2026 - 14:53
Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 14:09
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 5,4% το Δεκέμβριο στο δείκτη τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 13:03
Η Stellantis Θέλει να Aποχωρήσει από την Kοινοπραξία Mπαταριών με τη Samsung
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/02/2026 - 12:05
Η ενέργεια συναντά τον πολιτισμό: Tο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνοδοιπόρος του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 11:57
Δημόσια Διαβούλευση για τον προσδιορισμό του Εκτιμώμενου Εσόδου Αγορών Ομάδων Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/02/2026 - 10:41
Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/02/2026 - 09:55
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος των Μετάλλων Χρειάζεται Μία Νέα Αρχή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/02/2026 - 09:00
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:25
Νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Στο βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/02/2026 - 08:04
ΔΑΠΕΕΠ: Η πρόβλεψη εσόδων για τις μπαταρίες των διαγωνισμών το 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/02/2026 - 08:01
Ενεργειακό κόστος: Στα όρια η βιομηχανία- Ζητούν άμεσα μέτρα και εφαρμογή του μηχανισμού CISAF
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/02/2026 - 07:58
Τέλος χρόνου για το «Εξοικονομώ - Επιχειρώ»: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:51
Πώς θα «σώσετε» το ψυγείο σας και θα μειώσετε αισθητά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:52
Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:51
Τα υποβρύχια data centers είναι το νέο στοίχημα της «γαλάζιας τεχνολογίας» της Κίνας
ΚΟΣΜΟΣ
13/02/2026 - 06:51
Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 11:53
Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/02/2026 - 10:51
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 10:48
Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/02/2026 - 10:45

ΚΟΣΜΟΣ

Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας

Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας
Newsroom
Παρασκευή, 13/02/2026 - 14:53

Ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Κίεβο και την Μόσχα για την διπλωματική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία θα διεξαχθεί την Τρίτη και την Τετάρτη στην Γενεύη, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων (...) θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη, επίσης υπό το τριμερές σχήμα Ρωσία-Ηνωμένες Πολιτείες-Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti. Της ρωσικής αποστολής θα ηγείται ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε πολλούς γύρους συνομιλιών ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Ντμίτρο Λίτβιν, σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία προετοιμάζεται για συνομιλίες στην Ελβετία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προτείνει να οργανωθεί ο επόμενος γύρος συνομιλιών στο Μαϊάμι, έπειτα από δύο συναντήσεις στο Αμπού Ντάμπι.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το Κίεβο είχε «αμέσως» αποδεχθεί την προοπτική διεξαγωγής των συνομιλιών στην Φλόριντα. «Για μας δεν είναι σημαντικό αν η συνάντηση θα γίνει στο Μαϊάμι ή το Αμπού Ντάμπι. Το κυριότερο είναι να φέρει αποτελέσματα», είπε.

Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί διεξήγαγαν τις τελευταίες εβδομάδες δύο γύρους διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, ενώ συνεχίζονται οι σφοδροί φονικοί και καταστροφικοί ρωσικοί βομβαρδισμοί κυρίως κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν τερματισμό του πολέμου - του φονικότερου στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο - «μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, τον Ιούνιο».

Αλλά οι διαπραγματεύσεις εμφανίζονται δύσκολες, κυρίως ως προς το εδαφικό ζήτημα.

