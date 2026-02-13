ΔΑΠΕΕΠ: Η πρόβλεψη εσόδων για τις μπαταρίες των διαγωνισμών το 2026

Σημαντικά έσοδα από τη συμμετοχή στις αγορές ηλεκτρισμού προβλέπει για το 2026 ο ΔΑΠΕΕΠ για τους επιδοτούμενους σταθμούς αποθήκευσης, την ίδια ώρα όμως που προειδοποιεί για σταδιακή συμπίεσή τους όσο αυξάνεται η εγκατεστημένη ισχύς μπαταριών στο σύστημα.

Στην εκτίμηση αυτή καταλήγει μελέτη του Διαχειριστή, η οποία έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ έως τις 2 Μαρτίου, και με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία προσδιορίζει τα έσοδα των επιδοτούμενων σταθμών αποθήκευσης, δηλαδή εκείνων που επελέγησαν από τους διαγωνισμούς που διενήργησε η ΡΑΑΕΥ για να λάβουν επενδυτική και λειτουργική ενίσχυση.

Σύμφωνα με αυτή σε 157.057 ευρώ/MW εγκατεστημένης ισχύος, θα ανέρχονταν τα ετήσια έσοδα που θα αποκόμιζαν το 2026 οι σταθμοί αποθήκευσης; ηλεκτρικής ενέργειας δίωρης διάρκειας από την αγορά, εφόσον λειτουργούσαν από την αρχή του έτους, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα των σταθμών αποθήκευσης τετράωρης διάρκειας θα ανέρχονταν σε 100.885 ευρώ/MW εφόσον λειτουργήσουν όλο το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση της μελέτης εκπονήθηκαν πολλαπλά σενάρια, εκ των οποίων το βασικό- που εισηγείται ο ΔΑΠΕΕΠ είναι το σενάριο με πιθανότητα υπέρβασης 75%, όσον αφορά στο εύρος εντός του οποίου μπορεί να κινηθεί το έσοδο αγορών για τους σταθμούς αποθήκευσης. Το 75% επιλέχθηκε για την αποφυγή ενδεχόμενης υπέρμετρης επιβάρυνσης των χρηματοροών των σταθμών αποθήκευσης. Τα υπόλοιπα σενάρια αφορούν σε πιθανότητα υπέρβασης 25%, 50%, και 99%.

Με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη μελέτη και οι 32 σταθμοί αποθήκευσης που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο των διαγωνισμών της ΡΑΑΕΥ, έχουν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ, ενώ 27 έχουν υποβάλει ή υπογράψει πλήρες αίτημα για Σύμβαση Σύνδεσης και εννέα έχουν υποβάλει ή υπογράψει πλήρες αίτημα για Συμπλήρωμα. Υπό αυτά τα δεδομένα ο ΔΑΠΕΕΠ εκτιμά ότι η αδειοδοτική διαδικασία των έργων εξελίσσεται ομαλά αλλά με καθυστερήσεις. Από τους 32 σταθμούς, εννέα συνδέονται στη Μέση Τάση σε υφιστάμενο Υ/Σ ή Μ/Σ, 18 συνδέονται στη ΜΤ σε νέο Υ/Σ ή νέο Μ/Σ και πέντε σε νέο ΚΥΤ.

Η μελέτη του ΔΑΠΕΕΠ εκπονήθηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υπό τον Καθηγητή Σταύρο Παπαθανασίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως προκύπτει από το σύνολο των σεναρίων που εξετάζει η μελέτη τα μηνιαία έσοδα από την αγορά των δίωρων μπαταριών παρουσιάζουν πτωτική τάση γεγονός που αποδίδεται στη σταδιακή αύξηση της εγκατεστημένης αποθήκευσης.

Συγκεκριμένα, η δυναμικότητα σταθμών αποθήκευσης (μέση τιμή των 3 εξεταζόμενων σεναρίων) αυξάνεται από 0,1 GWh (1/2026), σε 0,7 GWh (4/2026), 1,4 GWh (7/2026) και 1,9 GWh (10/2026) και αυτή η έντονα αυξητική τάση της συνολικής δυναμικότητας αποθήκευσης αντισταθμίζει τη διακύμανση των εσόδων που σχετίζεται με την εποχιακή διακύμανση της ζήτησης του διασυνδεδεμένου συστήματος και του δυναμικού ΑΠΕ.

Τα έσοδα των σταθμών αποθήκευσης από τη χονδρεμπορική αγορά δεν επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την ένταξη επιπλέον έργων κατά τη διάρκεια του έτους, λόγω της περιορισμένης επίδρασής τους στη διαφορά μέγιστων και ελάχιστων ημερήσιων τιμών (spread). Αντίθετα όμως, κυρίαρχο ρόλο στη σταδιακή μείωση των εσόδων αγορών των σταθμών αποθήκευσης παίζει ο περιορισμός των εσόδων τους από την Αγορά Εξισορρόπησης, τα οποία επηρεάζονται σε πολύ έντονο βαθμό από τον όγκο των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς αυξάνεται η ισχύς των αποθηκευτικών σταθμών σε σχέση με τις εν πολλοίς μη αυξανόμενες ανάγκες του συστήματος, υπό την προϋπόθεση ανταγωνιστικής δραστηριοποίησης των συμμετεχόντων.

Ενδεικτική είναι η τάση όπως αποτυπώνεται σε ένα ενδεικτικό σενάριο επιμερισμού των μηνιαίων εσόδων των δίωρων μπαταριών στις spot αγορές (Αγορά Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσια Αγορά) και στις αγορές εξισορρόπησης, με το μερίδιο των πρώτων να αυξάνεται από περίπου 35% σε 65% κατά τη διάρκεια του έτους.