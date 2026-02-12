ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr

Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
Newsroom
Πέμπτη, 12/02/2026 - 15:54

Η ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, μεταξύ του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνου Δαμίγου και των εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Σκοπός της συνάντησης, ήταν η παρουσίαση πρότασης, για την ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr, ως επίσημου, θεσμικά κατοχυρωμένου εργαλείου ψηφιακής επαλήθευσης της επαγγελματικής ιδιότητας των αδειούχων ηλεκτρολόγων.

Ο κ. Δαμίγος τόνισε ότι πρόκειται για μια θεσμικά ορθή, σύγχρονη και απολύτως αναγκαία παρέμβαση, η οποία ενισχύει τη διαφάνεια, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αξιοπιστία των επαγγελματιών.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι το ΒΕΑ στέκεται διαχρονικά αρωγός και δίπλα στον κλάδο των αδειούχων ηλεκτρολόγων, στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία που προάγει τον εκσυγχρονισμό, τη νομιμότητα, την ασφάλεια και την υγιή επιχειρηματικότητα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΗ, Άγγελος Κουντουργιάννης ενημέρωσε τον υπουργό ότι οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μέλη των επαγγελματικών σωματείων της ομοσπονδίας, εργάζονται καθημερινά με υψηλό αίσθημα ευθύνης για την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και την προστασία του καταναλωτή.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΣΕΗ έχει αναπτύξει την ψηφιακή ταυτότητα αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, «ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αδιάβλητο ψηφιακό εργαλείο, το οποίο επιβεβαιώνει άμεσα την επαγγελματική ιδιότητα των μελών της. Μέσω ενός απλού σκαναρίσματος, ο πολίτης μπορεί να διαπιστώσει σε πραγματικό χρόνο ότι εξυπηρετείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια».

Υπογράμμισε επίσης, ότι η επίσημη ενσωμάτωση της ψηφιακής ταυτότητας στο gov.gr αποτελεί μια κομβική ψηφιακή και θεσμική μεταρρύθμιση, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, την αγορά και τον κλάδο, καθώς συμβάλλει καθοριστικά:

  • Στη θωράκιση της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μέσω άμεσου ελέγχου της επαγγελματικής επάρκειας του τεχνικού.
  • Στην ουσιαστική προστασία του καταναλωτή, μέσω διαφανούς και ψηφιακά επαληθεύσιμης διαδικασίας.
  • Στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου, με υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.
  • Στη μείωση της φοροδιαφυγής και της παράνομης-«μαύρης» εργασίας, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και τη διαφάνεια στις συναλλαγές.
  • Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε αναλυτικά η λειτουργία της εφαρμογής, καθώς και τα σημαντικά θεσμικά και κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από την ένταξή της στο gov.gr, αναδεικνύοντας την πρακτική της αξία και τη συμβολή της στη δημόσια ασφάλεια.

Από την πλευρά του, ο υπουργός υποδέχθηκε θετικά την πρόταση, αναγνωρίζοντας τη θεσμική της αξία, τη συμβολή της στην ασφάλεια των πολιτών και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου. Εξέφρασε το ενδιαφέρον του για την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει ένα χρήσιμο και λειτουργικό ψηφιακό εργαλείο δημόσιας ωφέλειας και συμφωνήθηκε να δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να προχωρήσει η επίσημη ένταξή της στο gov.gr.

