Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade

Κομβικής σημασίας για την πλήρη αξιοποίηση του FSRU Αλεξανδρούπολης χαρακτηρίζει η Gastrade τον διπλασιασμό του κλάδου υψηλής πίεσης Καρπερή–Κομοτηνή, ζητώντας από τον ΔΕΣΦΑ την επιτάχυνση του έργου στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2025–2034.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η καθυστέρηση κατά ένα έτος στην ένταξη του έργου στο νέο δεκαετές πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ, σε σχέση με τον προηγούμενο σχεδιασμό, περιορίζει τη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης του FSRU Αλεξανδρούπολης, αλλά και την αδιάλειπτη τροφοδοσία των νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη.

Για τον λόγο αυτό, η Gastrade ζητά από τον ΔΕΣΦΑ την επιτάχυνση του συγκεκριμένου έργου, επισημαίνοντας ότι η καθυστέρησή του υπονομεύει τη μέγιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών. Το αίτημα διατυπώνεται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του Διαχειριστή για την περίοδο 2025–2034, με την εταιρεία να τονίζει ότι η έγκαιρη υλοποίηση του έργου είναι κρίσιμη τόσο για το FSRU της Αλεξανδρούπολης όσο και για την τροφοδοσία των νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη. H εταιρεία επισημαίνει την καθυστέρηση κατά ένα έτος του έργου σε σχέση με το προηγούμενο δεκαετές του ΔΕΣΦΑ και σημειώνει ότι είναι κρίσιμο στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ να λαμβάνονται υπόψη υφιστάμενες υποδομές με στόχο την μεγιστοποίηση της αξιοποίησής τους.

Όπως αναφέρει προς την κατεύθυνση αυτή, ειδικά για το σημείο εισόδου Αμφιτρίτη, δηλαδή το σημείο διασύνδεσης του FSRU της Αλεξανδρούπολης με το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την κατά το δυνατόν διάθεση επαρκούς αδιάλειπτης δυναμικότητας, με στόχο τη μεγιστοποίηση της χρήσης του τερματικού της Αλεξανδρούπολης, ως υποδομή ενίσχυσης της ασφάλειας του εφοδιασμού της χώρας και της Κεντρικής και Ν.Α. Ευρώπης.

Σύμφωνα με τη Gastrade το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης του τερματικού σταθμού της Αλεξανδρούπολης με μακροχρόνιες συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας στο τερματικό, καθώς και την εξασφάλιση δυναμικότητας για πιθανούς νέους χρήστες.

Επιπλέον η εταιρεία ζητά διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ένταξη των έργων στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς φυσικού αερίου θα επηρεάσει τους χρήστες που δραστηριοποιούνται στο τερματικό της Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα επισημαίνει ότι: