Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η καθυστέρηση κατά ένα έτος στην ένταξη του έργου στο νέο δεκαετές πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ, σε σχέση με τον προηγούμενο σχεδιασμό, περιορίζει τη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης του FSRU Αλεξανδρούπολης, αλλά και την αδιάλειπτη τροφοδοσία των νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη.
Για τον λόγο αυτό, η Gastrade ζητά από τον ΔΕΣΦΑ την επιτάχυνση του συγκεκριμένου έργου, επισημαίνοντας ότι η καθυστέρησή του υπονομεύει τη μέγιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών. Το αίτημα διατυπώνεται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του Διαχειριστή για την περίοδο 2025–2034, με την εταιρεία να τονίζει ότι η έγκαιρη υλοποίηση του έργου είναι κρίσιμη τόσο για το FSRU της Αλεξανδρούπολης όσο και για την τροφοδοσία των νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη. H εταιρεία επισημαίνει την καθυστέρηση κατά ένα έτος του έργου σε σχέση με το προηγούμενο δεκαετές του ΔΕΣΦΑ και σημειώνει ότι είναι κρίσιμο στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ να λαμβάνονται υπόψη υφιστάμενες υποδομές με στόχο την μεγιστοποίηση της αξιοποίησής τους.
Όπως αναφέρει προς την κατεύθυνση αυτή, ειδικά για το σημείο εισόδου Αμφιτρίτη, δηλαδή το σημείο διασύνδεσης του FSRU της Αλεξανδρούπολης με το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την κατά το δυνατόν διάθεση επαρκούς αδιάλειπτης δυναμικότητας, με στόχο τη μεγιστοποίηση της χρήσης του τερματικού της Αλεξανδρούπολης, ως υποδομή ενίσχυσης της ασφάλειας του εφοδιασμού της χώρας και της Κεντρικής και Ν.Α. Ευρώπης.
Σύμφωνα με τη Gastrade το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης του τερματικού σταθμού της Αλεξανδρούπολης με μακροχρόνιες συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας στο τερματικό, καθώς και την εξασφάλιση δυναμικότητας για πιθανούς νέους χρήστες.
Επιπλέον η εταιρεία ζητά διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ένταξη των έργων στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς φυσικού αερίου θα επηρεάσει τους χρήστες που δραστηριοποιούνται στο τερματικό της Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα επισημαίνει ότι:
- Είναι πολύ μεγάλης σημασίας ο διπλασιασμός του κλάδου υψηλής πίεσης Καρπερή-Κομοτηνή για την πλήρη αξιοποίηση του τερματικού σταθμού της Αλεξανδρούπολης. Για τον λόγο αυτό ζητεί να επανεξεταστεί από τον ΔΕΣΦΑ η καθυστέρηση κατά ένα έτος στην ένταξη του έργου στο ΕΣΜΦΑ, σε σχέση με το προηγούμενο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Σημειώνεται επίσης ότι το έργο είναι προαπαιτούμενο για την ένταξη στο ΕΣΜΦΑ σε αδιάλειπτη βάση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής «Αλεξανδρούπολη». Επίσης ζητά να διευκρινιστεί η όποια μεταβολή της διαθέσιμης δυναμικότητας στο Σημείο Εισόδου Αμφιτρίτη με την ένταξη του κλάδου στο ΕΣΜΦΑ προς (α) το Εικονικό Σημείο Συναλλαγών, (b) τον κόμβο της Νέας Μεσημβρίας, (c) τον αγωγό προς Β. Μακεδονία και (d) το Σημείο Εξόδου του Σιδηροκάστρου.
- Όσον αφορά στη σύνδεση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής με το ΕΣΜΦΑ, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα επηρεαστεί/βελτιωθεί μετά την ολοκλήρωση του Έργου, η πρόσβαση από το Σημείο Εισόδου της Αμφιτρίτης, ως προς το είδος του διατιθέμενου προϊόντος δυναμικότητας και το ύψος της.
- Αναφορικά με τη σύνδεση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής «Αλεξανδρούπολη Α.Ε.» με το ΕΣΜΦΑ, η εταιρία κρίνει σημαντικό να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί η πρόσβαση από το Σημείο Εισόδου της Αμφιτρίτης, ως προς το είδος του διατιθέμενου προϊόντος δυναμικότητας και το ύψος αυτής.
- Τέλος, για τη διασύνδεση του ΕΣΦΑ με το γειτονικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της Βόρειας Μακεδονίας, μέσω του αγωγού Νέας Μεσημβρίας-Ευζώνων/Γευγελή, η εταιρεία επικροτεί την επικείμενη ολοκλήρωση του έργου και δηλώνει ότι προσβλέπει στην κατά το δυνατόν συντομότερη ενσωμάτωση του στο ΕΣΜΦΑ. Για το σκοπό αυτό, ζητεί ενεργή παρέμβαση του ΔΕΣΦΑ καθώς και της ΡΑΑΕΥ, προς τον Διαχειριστή της Βόρειας Μακεδονίας ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωση των εργασιών και από την πλευρά της γειτονικής χώρας κατά το δυνατόν συντομότερο.