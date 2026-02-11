Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56
Πόσο LNG χωράνε οι ελληνικές θάλασσες;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 10:05
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/02/2026 - 09:54
O ΔΕΔΔΗΕ για τα Στοιχεία Προσδιορισμού του Προφίλ Παροχών που αφορά στην Ενέργεια Κατανάλωσης Ομοειδών Παροχών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 09:26
Αρναούτογλου: Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 08:47
Ντ. Τραμπ: Ετοιμάζεται να αναιρέσει κείμενο-θεμέλιο λίθο του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 08:32
Γιάννης Τριήρης: Ευρωπαϊκό «μαύρο πρόβατο» της διαφθοράς και το 2025 η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/02/2026 - 08:04
Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 08:01
Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 07:59
Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 06:49
Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Βοηθά ο αφυγραντήρας στην καταπολέμηση της μούχλας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού έως 1 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 15:47
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την ΕΤΕπ για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 15:27
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 14:58
ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 14:30
Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για περισσότερες επιχειρήσεις – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:57
Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 13:51
Παρέμβαση ΣΕΒ - BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:14
ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό αυξάνουν το κόστος ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 12:34

Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade
Άννα Διανά
Τετάρτη, 11/02/2026 - 07:59

Κομβικής σημασίας για την πλήρη αξιοποίηση του FSRU Αλεξανδρούπολης χαρακτηρίζει η Gastrade τον διπλασιασμό του κλάδου υψηλής πίεσης Καρπερή–Κομοτηνή, ζητώντας από τον ΔΕΣΦΑ την επιτάχυνση του έργου στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2025–2034.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η καθυστέρηση κατά ένα έτος στην ένταξη του έργου στο νέο δεκαετές πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ, σε σχέση με τον προηγούμενο σχεδιασμό, περιορίζει τη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης του FSRU Αλεξανδρούπολης, αλλά και την αδιάλειπτη τροφοδοσία των νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη.

Για τον λόγο αυτό, η Gastrade ζητά από τον ΔΕΣΦΑ την επιτάχυνση του συγκεκριμένου έργου, επισημαίνοντας ότι η καθυστέρησή του υπονομεύει τη μέγιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών. Το αίτημα διατυπώνεται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του Διαχειριστή για την περίοδο 2025–2034, με την εταιρεία να τονίζει ότι η έγκαιρη υλοποίηση του έργου είναι κρίσιμη τόσο για το FSRU της Αλεξανδρούπολης όσο και για την τροφοδοσία των νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη. H εταιρεία επισημαίνει την καθυστέρηση κατά ένα έτος του έργου σε σχέση με το προηγούμενο δεκαετές του ΔΕΣΦΑ και σημειώνει ότι είναι κρίσιμο στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ να λαμβάνονται υπόψη υφιστάμενες υποδομές με στόχο την μεγιστοποίηση της αξιοποίησής τους.

Όπως αναφέρει προς την κατεύθυνση αυτή, ειδικά για το σημείο εισόδου Αμφιτρίτη, δηλαδή το σημείο διασύνδεσης του FSRU της Αλεξανδρούπολης με το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την κατά το δυνατόν διάθεση επαρκούς αδιάλειπτης δυναμικότητας, με στόχο τη μεγιστοποίηση της χρήσης του τερματικού της Αλεξανδρούπολης, ως υποδομή ενίσχυσης της ασφάλειας του εφοδιασμού της χώρας και της Κεντρικής και Ν.Α. Ευρώπης.

Σύμφωνα με τη Gastrade το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης του τερματικού σταθμού της Αλεξανδρούπολης με μακροχρόνιες συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας στο τερματικό, καθώς και την εξασφάλιση δυναμικότητας για πιθανούς νέους χρήστες.

Επιπλέον η εταιρεία ζητά διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ένταξη των έργων στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς φυσικού αερίου θα επηρεάσει τους χρήστες που δραστηριοποιούνται στο τερματικό της Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα επισημαίνει ότι:

  • Είναι πολύ μεγάλης σημασίας ο διπλασιασμός του κλάδου υψηλής πίεσης Καρπερή-Κομοτηνή για την πλήρη αξιοποίηση του τερματικού σταθμού της Αλεξανδρούπολης. Για τον λόγο αυτό ζητεί να επανεξεταστεί από τον ΔΕΣΦΑ η καθυστέρηση κατά ένα έτος στην ένταξη του έργου στο ΕΣΜΦΑ, σε σχέση με το προηγούμενο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Σημειώνεται επίσης ότι το έργο είναι προαπαιτούμενο για την ένταξη στο ΕΣΜΦΑ σε αδιάλειπτη βάση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής «Αλεξανδρούπολη». Επίσης ζητά να διευκρινιστεί η όποια μεταβολή της διαθέσιμης δυναμικότητας στο Σημείο Εισόδου Αμφιτρίτη με την ένταξη του κλάδου στο ΕΣΜΦΑ προς (α) το Εικονικό Σημείο Συναλλαγών, (b) τον κόμβο της Νέας Μεσημβρίας, (c) τον αγωγό προς Β. Μακεδονία και (d) το Σημείο Εξόδου του Σιδηροκάστρου.
  • Όσον αφορά στη σύνδεση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής με το ΕΣΜΦΑ, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα επηρεαστεί/βελτιωθεί μετά την ολοκλήρωση του Έργου, η πρόσβαση από το Σημείο Εισόδου της Αμφιτρίτης, ως προς το είδος του διατιθέμενου προϊόντος δυναμικότητας και το ύψος της.
  • Αναφορικά με τη σύνδεση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής «Αλεξανδρούπολη Α.Ε.» με το ΕΣΜΦΑ, η εταιρία κρίνει σημαντικό να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί η πρόσβαση από το Σημείο Εισόδου της Αμφιτρίτης, ως προς το είδος του διατιθέμενου προϊόντος δυναμικότητας και το ύψος αυτής.
  • Τέλος, για τη διασύνδεση του ΕΣΦΑ με το γειτονικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της Βόρειας Μακεδονίας, μέσω του αγωγού Νέας Μεσημβρίας-Ευζώνων/Γευγελή, η εταιρεία επικροτεί την επικείμενη ολοκλήρωση του έργου και δηλώνει ότι προσβλέπει στην κατά το δυνατόν συντομότερη ενσωμάτωση του στο ΕΣΜΦΑ. Για το σκοπό αυτό, ζητεί ενεργή παρέμβαση του ΔΕΣΦΑ καθώς και της ΡΑΑΕΥ, προς τον Διαχειριστή της Βόρειας Μακεδονίας ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωση των εργασιών και από την πλευρά της γειτονικής χώρας κατά το δυνατόν συντομότερο.
Τελευταία τροποποίηση στις 11/02/2026 - 08:03

