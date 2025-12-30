Πτώση της ζήτησης και την παραγωγής και πρωτοκαθεδρία των ΑΠΕ στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής τον Νοέμβριο

Την πρωτοκαθεδρία στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με ποσοστό 48,9% είχαν οι ΑΠΕ τον Νοέμβριο, μήνας που χαρακτηρίστηκε από μείωση της εγχώριας ζήτησης αλλά και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα της περσινής χρονιάς.

Παράλληλα καταγράφηκε πτώση των εξαγωγών και αύξηση των εισαγωγών όπως προκύπτει από το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ. Ειδικότερα, η συνολική ζήτηση μειώθηκε κατά 5,64% και ανήλθε σε 3.764 GWh, ενώ η παραγωγή μειώθηκε κατά 8,51% και διαμορφώθηκε σε 4.241 GWh. Σε ό,τι αφορά το μίγμα ηλεκτροπαραγωγής μετά τις ΑΠΕ ακολουθούν οι θερμικές μονάδες, καύσης φυσικού αερίου και λιγνίτη με ποσοστό 44,3% εκ του οποίου το 39,5% αφορά το φυσικό αέριο και το 4,9% τον λιγνίτη. Η υδροηλεκτρική παραγωγή ανήλθε σε 287 GWh αποτελώντας το 6,8% του συνόλου της παραγωγής. Σε ότι αφορά τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας αυτές σημείωσαν άνοδο κατά 21,49% και έφθασαν τις 250 GWh ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 14,7% και ανήλθαν σε 727 GWh. Ανά επίπεδο τάσης το 59,63% της κατανάλωσης αφορά τη Χαμηλή Τάση, το 23,03% τη Μέση Τάση και το 17,33% την Υψηλή Τάση.

Αναφορικά με τα μερίδια των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας η ΔΕΗ τον Νοέμβριο κατέγραψε ελαφρά άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σε αντίθεση με τους δύο μεγάλους ιδιώτες προμηθευτές, τη Metlen και η Ήρων οι οποίες είχαν μικρή μείωση μεριδίου.

Συγκεκριμένα στο σύνολο της αγοράς το μερίδιο της ΔΕΗ τον Νοέμβριο ανήλθε σε 47,32% έναντι 46,14% τον Οκτώβριο. Το μερίδιο της Metlen έπεσε στο 22,52% έναντι 23,14% και του Ήρωνα στο 9,81% έναντι 10% τον προηγούμενο μήνα. Οι μεταβολές των άλλων εταιρειών είναι μικρές με το μερίδιο της enerwave στο 6,26%, της NRG στο 4,08%, της Φυσικό Αέριο, στο 3,49%, της Ζενίθ στο 3,03%, της Interbeton το 1,18% ενώ όλες οι υπόλοιπες εταιρείες μοιράζονται το 2,31% της αγοράς.

Στη Χαμηλή Τάση από την οποία τροφοδοτούνται οι οικιακοί καταναλωτές και οι μικρές επιχειρήσεις η ΔΕΗ παραμένει πρώτη με μερίδιο 60,5%. Ακολουθεί η Metlen με 14,2%, ο Ηρων με 6,7%, η Elpedison με 4,9%, η ΖΕΝΙΘ με 4,5%, η NRG με 4% και οι υπόλοιπες μικρότερες εταιρίες μοιράζονται το 5,2% της αγοράς.

Στη Μέση Τάση η ΔΕΗ κατέχει το 30,4% της αγοράς, η Metlen το 25,2%, η Ήρων το 17,9%, η Φυσικό Αέριο το 8,7%, η NRG το 7,2%, η Elpedison το 6,2% και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 4,5% της αγοράς.

Στην Υψηλή Τάση από την οποία τροφοδοτούνται οι βαριές βιομηχανίες η πρωτοκαθεδρία ανήκει στην Metlen με ποσοστό 47,7% αφού μέσω αυτής τροφοδοτείται η πλέον ενεργοβόρα βιομηχανία της χώρας η Αλουμίνιον της Ελλάδος. Ακολουθούν η ΔΕΗ με 24,4%, η Elpedison με 11,1%, η Ήρων με 9,8% η Interbeton με 6,6% ενώ ελάχιστο ποσοστό 0,29% κατέχει και η NRG.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη συμβατική παραγωγή ενέργειας η ΔΕΗ συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση με ποσοστό 48,99% έναντι 52,29% τον Οκτώβριο. Το μερίδιο της Metlen καταγράφει ελαφρά αύξηση και από 32,19% τον Οκτώβριο το Νοέμβριο διαμορφώθηκε στο 32,7%. Η Ηρων κατέχει το 8,72% της παραγωγής η Elpedison το 6,47%, η Κόρινθος Power το 3,11% ενώ η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής για ένα ακόμη μήνα δεν λειτούργησε.

Οι πέντε Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ με τη μεγαλύτερη παραγωγή το Νοέμβριο ήταν ο ΔΑΠΕΕΠ με 41,86% καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 37,9% του Οκτωβρίου. Ακολουθεί η Optimus με 26%, η Metlen με 11,86%, η ΔΕΗ με 5,99% και η Motor Oil Renew με 5,82 %.