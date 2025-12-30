Πτώση της ζήτησης και την παραγωγής και πρωτοκαθεδρία των ΑΠΕ στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής τον Νοέμβριο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Πτώση της ζήτησης και την παραγωγής και πρωτοκαθεδρία των ΑΠΕ στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής τον Νοέμβριο

Πτώση της ζήτησης και την παραγωγής και πρωτοκαθεδρία των ΑΠΕ στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής τον Νοέμβριο
Άννα Διανά
Τρίτη, 30/12/2025 - 08:16

Την πρωτοκαθεδρία στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με ποσοστό 48,9% είχαν οι ΑΠΕ τον Νοέμβριο, μήνας που χαρακτηρίστηκε από μείωση της εγχώριας ζήτησης αλλά και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα της περσινής χρονιάς.

Παράλληλα καταγράφηκε πτώση των εξαγωγών και αύξηση των εισαγωγών όπως προκύπτει από το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ. Ειδικότερα, η συνολική ζήτηση μειώθηκε κατά 5,64% και ανήλθε σε 3.764 GWh, ενώ η παραγωγή μειώθηκε κατά 8,51% και διαμορφώθηκε σε 4.241 GWh. Σε ό,τι αφορά το μίγμα ηλεκτροπαραγωγής μετά τις ΑΠΕ ακολουθούν οι θερμικές μονάδες, καύσης φυσικού αερίου και λιγνίτη με ποσοστό 44,3% εκ του οποίου το 39,5% αφορά το φυσικό αέριο και το 4,9% τον λιγνίτη. Η υδροηλεκτρική παραγωγή ανήλθε σε 287 GWh αποτελώντας το 6,8% του συνόλου της παραγωγής. Σε ότι αφορά τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας αυτές σημείωσαν άνοδο κατά 21,49% και έφθασαν τις 250 GWh ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 14,7% και ανήλθαν σε 727 GWh. Ανά επίπεδο τάσης το 59,63% της κατανάλωσης αφορά τη Χαμηλή Τάση, το 23,03% τη Μέση Τάση και το 17,33% την Υψηλή Τάση.

Αναφορικά με τα μερίδια των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας η ΔΕΗ τον Νοέμβριο κατέγραψε ελαφρά άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σε αντίθεση με τους δύο μεγάλους ιδιώτες προμηθευτές, τη Metlen και η Ήρων οι οποίες είχαν μικρή μείωση μεριδίου.

Συγκεκριμένα στο σύνολο της αγοράς το μερίδιο της ΔΕΗ τον Νοέμβριο ανήλθε σε 47,32% έναντι 46,14% τον Οκτώβριο. Το μερίδιο της Metlen έπεσε στο 22,52% έναντι 23,14% και του Ήρωνα στο 9,81% έναντι 10% τον προηγούμενο μήνα. Οι μεταβολές των άλλων εταιρειών είναι μικρές με το μερίδιο της enerwave στο 6,26%, της NRG στο 4,08%, της Φυσικό Αέριο, στο 3,49%, της Ζενίθ στο 3,03%, της Interbeton το 1,18% ενώ όλες οι υπόλοιπες εταιρείες μοιράζονται το 2,31% της αγοράς.

Στη Χαμηλή Τάση από την οποία τροφοδοτούνται οι οικιακοί καταναλωτές και οι μικρές επιχειρήσεις η ΔΕΗ παραμένει πρώτη με μερίδιο 60,5%. Ακολουθεί η Metlen με 14,2%, ο Ηρων με 6,7%, η Elpedison με 4,9%, η ΖΕΝΙΘ με 4,5%, η NRG με 4% και οι υπόλοιπες μικρότερες εταιρίες μοιράζονται το 5,2% της αγοράς.

Στη Μέση Τάση η ΔΕΗ κατέχει το 30,4% της αγοράς, η Metlen το 25,2%, η Ήρων το 17,9%, η Φυσικό Αέριο το 8,7%, η NRG το 7,2%, η Elpedison το 6,2% και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 4,5% της αγοράς.

Στην Υψηλή Τάση από την οποία τροφοδοτούνται οι βαριές βιομηχανίες η πρωτοκαθεδρία ανήκει στην Metlen με ποσοστό 47,7% αφού μέσω αυτής τροφοδοτείται η πλέον ενεργοβόρα βιομηχανία της χώρας η Αλουμίνιον της Ελλάδος. Ακολουθούν η ΔΕΗ με 24,4%, η Elpedison με 11,1%, η Ήρων με 9,8% η Interbeton με 6,6% ενώ ελάχιστο ποσοστό 0,29% κατέχει και η NRG.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη συμβατική παραγωγή ενέργειας η ΔΕΗ συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση με ποσοστό 48,99% έναντι 52,29% τον Οκτώβριο. Το μερίδιο της Metlen καταγράφει ελαφρά αύξηση και από 32,19% τον Οκτώβριο το Νοέμβριο διαμορφώθηκε στο 32,7%. Η Ηρων κατέχει το 8,72% της παραγωγής η Elpedison το 6,47%, η Κόρινθος Power το 3,11% ενώ η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής για ένα ακόμη μήνα δεν λειτούργησε.

Οι πέντε Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ με τη μεγαλύτερη παραγωγή το Νοέμβριο ήταν ο ΔΑΠΕΕΠ με 41,86% καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 37,9% του Οκτωβρίου. Ακολουθεί η Optimus με 26%, η Metlen με 11,86%, η ΔΕΗ με 5,99% και η Motor Oil Renew με 5,82 %.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ισότιμη πρόσβαση στα στοιχεία της ΑΑΔΕ για ταυτοποίηση πελατών και ληξιπρόθεσμες οφειλές ζητούν οι προμηθευτές ενέργειας
Ισότιμη πρόσβαση στα στοιχεία της ΑΑΔΕ για ταυτοποίηση πελατών και ληξιπρόθεσμες οφειλές ζητούν οι προμηθευτές ενέργειας 30 Δεκεμβρίου 2025
Φρένο σε ρευματοκλοπές «μαϊμού»: Πρόστιμο 120.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ 30 Δεκεμβρίου 2025
Φρένο σε ρευματοκλοπές «μαϊμού»: Πρόστιμο 120.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ

Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας

ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς

Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ανακαίνιση των ΚΥΤ Δυτικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ανακαίνιση των ΚΥΤ Δυτικής Μακεδονίας

Η Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών της ΕΕ που οι ΑΠΕ κάλυψαν πάνω από το 50% της κατανάλωσης ρεύματος
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών της ΕΕ που οι ΑΠΕ κάλυψαν πάνω από το 50% της κατανάλωσης ρεύματος

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ &amp; ΣΗΘΥΑ - Δεκέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Δεκέμβριος 2025 (διορθωτική)