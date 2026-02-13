Δημόσια Διαβούλευση για τον προσδιορισμό του Εκτιμώμενου Εσόδου Αγορών Ομάδων Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. αναφορικά με τον προσδιορισμό του Εκτιμώμενου Εσόδου Αγορών Ομάδων Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) για το έτος 2026

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) και βάσει της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2022) 6461/05.09.2022 καθορίστηκε, το πλαίσιο επιλογής Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Α.Η.Ε.) για χορήγηση επενδυτικής και ετήσιας λειτουργικής ενίσχυσης δυνάμει διαδοχικών ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

Η ΡΑΑΕΥ, σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011, ενέκρινε με την υπ’ αριθμόν Ε-65/2025 Απόφασή της (σχετικό 2) τη Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ (εφεξής «Μεθοδολογία»). Η εν λόγω Μεθοδολογία αφορά στον καθορισμό του ποσού της λειτουργικής ενίσχυσης που χορηγείται σε κάθε ενισχυόμενο ΣΑΗΕ που έχει άδεια λειτουργίας, είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που τηρείται από τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) και επελέγει προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης κατόπιν των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών που διενεργήθηκαν από τη ΡΑΑΕΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. αναφορικά με τον προσδιορισμό του Εκτιμώμενου Εσόδου Αγορών Ομάδων Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) για το έτος 2026, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 16 της Μεθοδολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους επί της ως άνω εισήγησης μέχρι την Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η ΡAΑΕY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεων του.

Συνημμένα αρχεία: