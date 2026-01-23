ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν 7,65 εκατ. ευρώ σε 57.422 δικαιούχους για την πέμπτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου

Ολοκληρώθηκε σήμερα η καταβολή της πέμπτης δόσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου για το 2025 σε 57.422 πολίτες, για τα τιμολόγια πώλησης που έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στο myDATA και το eSend της ΑΑΔΕ, από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Το ποσό καταβολής ανέρχεται σε 7.647.877,31 € . Δεν πληρώθηκαν 726 ΑΦΜ γιατί δεν είχαν δηλώσει λογαριασμό ΙΒΑΝ.

Συνολικά μέχρι σήμερα, για την επιστροφή ΕΦΚ του έτους 2025 έχουν καταβληθεί 86.463.987,22€ σε 122.547 πολίτες.

Υπενθυμίζεται ότι, από τις 17 Δεκεμβρίου 2025, είναι διαθέσιμη η ειδική εφαρμογή «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2025» στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ. Στην εφαρμογή, οι αγρότες μπορούν να δουν αναλυτικά τα τιμολόγια καυσίμων (diesel κίνησης) που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής ΕΦΚ. Επίσης, στην ειδική ενότητα «Πληρωμές Λίτρων Αγορών Πετρελαίου Κίνησης», εμφανίζονται για κάθε περίοδο πληρωμής τα ποσά που έχουν καταβληθεί και τα αντίστοιχα λίτρα πετρελαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: