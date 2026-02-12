ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
Newsroom
Πέμπτη, 12/02/2026 - 15:32

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Σάκης Αρναούτογλου, με αφορμή πληροφορίες για επικείμενο εθνικό νομοσχέδιο σχετικά με τη δημιουργία νέων θαλάσσιων πάρκων στην Ελλάδα και τις προβλεπόμενες οριζόντιες απαγορεύσεις αλιείας από 1η Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου.

Ο ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι, ενώ η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, οι σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα και τον αλιευτικό τουρισμό — μια δραστηριότητα που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενθαρρύνει ως εργαλείο συμπληρωματικού εισοδήματος για τους παράκτιους αλιείς, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σημαντική συμβολή στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι προτεινόμενες απαγορεύσεις συμπίπτουν με την κύρια τουριστική περίοδο, γεγονός που μπορεί να πλήξει σοβαρά το εισόδημα των επαγγελματιών του κλάδου, ενώ παράλληλα επαγγελματικοί φορείς καταγγέλλουν έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης και πιθανή άνιση μεταχείριση σε σχέση με άλλες μορφές αλιείας.

Στην ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά:

να διευκρινιστεί η επιστημονική και κανονιστική βάση ένταξης του αλιευτικού τουρισμού σε οριζόντιες απαγορεύσεις αλιείας και κατά πόσο τηρείται η αρχή της αναλογικότητας,

να τοποθετηθεί η Επιτροπή σχετικά με καταγγελίες περί ανεπαρκούς διαβούλευσης και χρήσης μη διασταυρωμένων δεδομένων,

να προσδιοριστούν μέτρα που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των επαγγελματιών αλιέων και θα αποτρέπουν άνιση μεταχείριση, ιδίως σε σχέση με την ερασιτεχνική αλιεία και την παράνομη εμπορία αλιευμάτων.

Όπως δήλωσε ο ευρωβουλευτής: «Η προστασία των θαλασσών μας είναι υποχρέωση απέναντι στο περιβάλλον και στις επόμενες γενιές. Όμως η βιωσιμότητα πρέπει να είναι περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική μαζί. Οι αλιείς και όσοι επενδύουν στον αλιευτικό τουρισμό δεν μπορεί να βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, διάλογο και δικαιοσύνη. Η Ευρώπη οφείλει να εγγυάται ισορροπία μεταξύ προστασίας του οικοσυστήματος και επιβίωσης των παράκτιων κοινοτήτων».

Ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα, επιδιώκοντας λύσεις που θα συνδυάζουν αποτελεσματική περιβαλλοντική προστασία με δίκαιη στήριξη των ανθρώπων της θάλασσας και των τοπικών οικονομιών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Απαγόρευση αλιείας στα νέα ελληνικά θαλάσσια πάρκα και επιπτώσεις στον αλιευτικό τουρισμό

Σύμφωνα με πληροφορίες, επίκειται η δημοσίευση εθνικού νομοσχεδίου για τη δημιουργία νέων θαλάσσιων πάρκων στην Ελλάδα, το οποίο προβλέπει οριζόντιες απαγορεύσεις αλιείας για την περίοδο 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου. Οι ρυθμίσεις αυτές φαίνεται να επηρεάζουν και τον αλιευτικό τουρισμό, μια δραστηριότητα που έχει προωθηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως μέσο διαφοροποίησης εισοδήματος των παράκτιων αλιέων και χαρακτηρίζεται από χαμηλή ένταση και περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ιδίως δεδομένου ότι οι προβλεπόμενες απαγορεύσεις συμπίπτουν με την πιο κομβική τουριστική περίοδο του έτους. Παράλληλα, επαγγελματικοί φορείς καταγγέλλουν έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης και άνιση μεταχείριση σε σχέση με την ερασιτεχνική αλιεία.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς αξιολογεί τη συμπερίληψη του αλιευτικού τουρισμού σε οριζόντιες απαγορεύσεις αλιείας και ποια είναι η επιστημονική και κανονιστική βάση μιας τέτοιας επιλογής, υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας και της διαφοροποίησης δραστηριοτήτων χαμηλής έντασης;

Πώς τοποθετείται ως προς καταγγελίες περί ανεπαρκούς διαβούλευσης με τους άμεσα εμπλεκόμενους επαγγελματίες και τη χρήση μη επίσημων ή μη διασταυρωμένων δεδομένων για τη διαμόρφωση μέτρων με σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις;

Ποια μέτρα θεωρεί αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επαγγελματιών αλιέων αλιευτικού τουρισμού και την αποτροπή άνισης μεταχείρισης σε σχέση με την ερασιτεχνική αλιεία, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών ελέγχου κατά της παράνομης εμπορίας αλιευμάτων;

