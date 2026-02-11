Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56
Πόσο LNG χωράνε οι ελληνικές θάλασσες;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 10:05
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/02/2026 - 09:54
O ΔΕΔΔΗΕ για τα Στοιχεία Προσδιορισμού του Προφίλ Παροχών που αφορά στην Ενέργεια Κατανάλωσης Ομοειδών Παροχών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 09:26
Αρναούτογλου: Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 08:47
Ντ. Τραμπ: Ετοιμάζεται να αναιρέσει κείμενο-θεμέλιο λίθο του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 08:32
Γιάννης Τριήρης: Ευρωπαϊκό «μαύρο πρόβατο» της διαφθοράς και το 2025 η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/02/2026 - 08:04
Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 08:01
Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 07:59
Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 06:49
Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Βοηθά ο αφυγραντήρας στην καταπολέμηση της μούχλας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού έως 1 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 15:47
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την ΕΤΕπ για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 15:27
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 14:58
ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 14:30
Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για περισσότερες επιχειρήσεις – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:57
Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 13:51
Παρέμβαση ΣΕΒ - BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:14
ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό αυξάνουν το κόστος ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 12:34

Prakriti Khajuria on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 11/02/2026 - 06:49

Η χρήση συσκευών και καλωδίων που προορίζονται για εσωτερικούς χώρους σε εξωτερικές πρίζες μπορεί να απειλήσει σοβαρά την ασφάλειά σας.

Ένα επικίνδυνο λάθος είναι να θεωρούμε ότι όλες οι πρίζες είναι... ίδιες.

Μια κακή ιδέα μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του ηλεκτρικού σας εξοπλισμού, αλλά και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας. Ό,τι λειτουργεί άψογα στο ζεστό και ελεγχόμενο περιβάλλον του σαλονιού σας δεν είναι πάντα φτιαγμένο για να αντέχει τις σκληρές και απρόβλεπτες συνθήκες που φέρνει η φύση.

Πριν συνδέσετε λοιπόν οτιδήποτε σε εξωτερικές πρίζες, καλό είναι να εξετάσετε αν η συσκευή διαθέτει ειδική, ανθεκτική κατασκευή για να αντέξει.

Μόλις μεταφέρετε αυτές τις συσκευές έξω, «ξεκινούν δουλειά» οι ηλιακές ακτίνες και η υγρασία, που μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση, βραχυκυκλώματα ακόμη και φωτιά.

Το slashgear συγκέντρωσε 4 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να συνδέουμε στις εξωτερικές πρίζες.

Καλώδια επέκτασης και πολύπριζα

Τα καλώδια επέκτασης δεν έχουν κατασκευαστεί με ανθεκτική μόνωση για να αντέχουν τις διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Αυτά που είναι για εξωτερική χρήση είναι εντελώς διαφορετικα· διαθέτουν ανθεκτικά και αδιάβροχα καλύμματα, συνήθως με τη σήμανση «W», ώστε να γνωρίζετε ότι μπορούν να αντέξουν έξω. Τα υπόλοιπα καλώδια είναι φτιαγμένα μόνο για στεγνούς, ελεγχόμενους χώρους.

Όταν ο ήλιος χτυπά τη λεπτή μόνωση των απλών καλωδίων, η UV ακτινοβολία καταστρέφει το πλαστικό περίβλημα. Στη συνέχεια αυτό γίνεται εύθραυστο και αρχίζει να ραγίζει. Μόλις αυτή η προστατευτική στρώση χαλάσει, τα γυμνά καλώδια εκτίθενται στην υγρασία, δημιουργώντας μεγάλο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή βραχυκυκλώματος.

Τα απλά καλώδια διαθέτουν επίσης μικρότερη διατομή, που είναι κατάλληλη για μικρής κατανάλωσης συσκευές, όπως το τηλέφωνο ή ένα μικρό φωτιστικό. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοιο καλώδιο για ισχυρά εργαλεία, αναγκάζετε το καλώδιο να μεταφέρει πολύ περισσότερο ρεύμα από αυτό που μπορεί να αντέξει, και η υπερφόρτωση μπορεί να λιώσει τη μόνωση και να προκαλέσει φωτιά.

«Έξυπνα» βύσματα και χρονοδιακόπτες Wi-Fi

Η χρήση ενός «έξυπνου» βύσματος για τα φωτάκια της βεράντας ή τις χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις είναι επικίνδυνη.

Αυτές οι συσκευές προορίζονται μόνο για εσωτερική χρήση και πρέπει να παραμένουν μακριά από νερό και υγρασία, καθώς δεν διαθέτουν την απαραίτητη πιστοποίηση IP για εξωτερική χρήση.

Ακόμη και αν τις προστατεύσετε κάτω από σκεπαστή βεράντα ή στέγαστρο, η φυσική υγρασία και οι διακυμάνσεις θερμοκρασίας θα προκαλέσουν συμπύκνωση, βραχυκυκλώματα και καταστροφή της συσκευής.

Στο χειρότερο σενάριο, η υπερθέρμανση της πλακέτας μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Καταψύκτες

Η μεταφορά ενός μεγάλου καταψύκτη στην αυλή ή το υπόστεγο μπορεί να φαίνεται καλή λύση για την εξοικονόμηση χώρου, αλλά η σύνδεσή του σε εξωτερική πρίζα συνιστά μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση.

Το κύριο πρόβλημα είναι πώς οι παλιοί κινητήρες συσκευών αλληλεπιδρούν με τα ευαίσθητα εξωτερικά προστατευτικά κυκλώματα.

Καθώς οι συμπιεστές παλιώνουν, ξεκινούν κάποιες μικρές διαρροές ρεύματος. Ο κανονικός διακόπτης στο σπίτι δεν θα το «αντιληφθεί» και δεν θα διακόψει την παροχή ρεύματος, ωστόσο ο εξωτερικός GFCI είναι ρυθμισμένος να διακόπτει κατευθείαν την παροχή με μόλις 5 mA διαρροής για να αποτραπεί ηλεκτροπληξία. Ένας καταψύκτης που λειτουργεί κανονικά μέσα στο σπίτι θα προκαλεί συνεχείς διακοπές ρεύματος στην εξωτερική πρίζα.

Την ίδια ώρα οι καταψύκτες που προορίζονται για οικιακή χρήση δεν διαθέτουν αδιάβροχη προστασία και είναι ευαίσθητοι σε υψηλή υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες, που μπορούν να βλάψουν τα εσωτερικά τους εξαρτήματα.

Ενισχυτές κιθάρας

Η χρήση ενισχυτή κιθάρας σε εξωτερική πρίζα για πάρτι ή πρόβες είναι επικίνδυνη, καθώς οι συσκευές αυτές συχνά έχουν προβλήματα γείωσης και διαρροής ρεύματος.

Οι χορδές της ηλεκτρικής κιθάρας είναι συνήθως γειωμένες στη γέφυρα για να μειώνεται ο ενοχλητικός ηλεκτρομαγνητικός θόρυβος. Αυτό σημαίνει ότι ο καλλιτέχνης είναι φυσικά συνδεδεμένος με τη γείωση του ενισχυτή τη στιγμή που τα δάχτυλά του αγγίζουν το όργανο. Αν ο ενισχυτής παρουσιάσει βλάβη, ολόκληρο το περίβλημα και οι χορδές μπορεί να φορτιστούν ηλεκτρικά.

Μέσα στο σπίτι, μπορεί να αισθανθείτε μόνο ένα μικρό «τσίμπημα», επειδή το δάπεδο σας μονώνει από την πραγματική γείωση. Στο ύπαιθρο, επιφάνειες όπως σκυρόδεμα ή χώμα είναι αγώγιμες, ιδιαίτερα όταν είναι υγρές.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/02/2026 - 06:49

