Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες

Η χρήση συσκευών και καλωδίων που προορίζονται για εσωτερικούς χώρους σε εξωτερικές πρίζες μπορεί να απειλήσει σοβαρά την ασφάλειά σας.

Ένα επικίνδυνο λάθος είναι να θεωρούμε ότι όλες οι πρίζες είναι... ίδιες.

Μια κακή ιδέα μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του ηλεκτρικού σας εξοπλισμού, αλλά και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας. Ό,τι λειτουργεί άψογα στο ζεστό και ελεγχόμενο περιβάλλον του σαλονιού σας δεν είναι πάντα φτιαγμένο για να αντέχει τις σκληρές και απρόβλεπτες συνθήκες που φέρνει η φύση.

Πριν συνδέσετε λοιπόν οτιδήποτε σε εξωτερικές πρίζες, καλό είναι να εξετάσετε αν η συσκευή διαθέτει ειδική, ανθεκτική κατασκευή για να αντέξει.

Μόλις μεταφέρετε αυτές τις συσκευές έξω, «ξεκινούν δουλειά» οι ηλιακές ακτίνες και η υγρασία, που μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση, βραχυκυκλώματα ακόμη και φωτιά.

Το slashgear συγκέντρωσε 4 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να συνδέουμε στις εξωτερικές πρίζες.

Καλώδια επέκτασης και πολύπριζα

Τα καλώδια επέκτασης δεν έχουν κατασκευαστεί με ανθεκτική μόνωση για να αντέχουν τις διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Αυτά που είναι για εξωτερική χρήση είναι εντελώς διαφορετικα· διαθέτουν ανθεκτικά και αδιάβροχα καλύμματα, συνήθως με τη σήμανση «W», ώστε να γνωρίζετε ότι μπορούν να αντέξουν έξω. Τα υπόλοιπα καλώδια είναι φτιαγμένα μόνο για στεγνούς, ελεγχόμενους χώρους.

Όταν ο ήλιος χτυπά τη λεπτή μόνωση των απλών καλωδίων, η UV ακτινοβολία καταστρέφει το πλαστικό περίβλημα. Στη συνέχεια αυτό γίνεται εύθραυστο και αρχίζει να ραγίζει. Μόλις αυτή η προστατευτική στρώση χαλάσει, τα γυμνά καλώδια εκτίθενται στην υγρασία, δημιουργώντας μεγάλο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή βραχυκυκλώματος.

Τα απλά καλώδια διαθέτουν επίσης μικρότερη διατομή, που είναι κατάλληλη για μικρής κατανάλωσης συσκευές, όπως το τηλέφωνο ή ένα μικρό φωτιστικό. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοιο καλώδιο για ισχυρά εργαλεία, αναγκάζετε το καλώδιο να μεταφέρει πολύ περισσότερο ρεύμα από αυτό που μπορεί να αντέξει, και η υπερφόρτωση μπορεί να λιώσει τη μόνωση και να προκαλέσει φωτιά.

«Έξυπνα» βύσματα και χρονοδιακόπτες Wi-Fi

Η χρήση ενός «έξυπνου» βύσματος για τα φωτάκια της βεράντας ή τις χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις είναι επικίνδυνη.

Αυτές οι συσκευές προορίζονται μόνο για εσωτερική χρήση και πρέπει να παραμένουν μακριά από νερό και υγρασία, καθώς δεν διαθέτουν την απαραίτητη πιστοποίηση IP για εξωτερική χρήση.

Ακόμη και αν τις προστατεύσετε κάτω από σκεπαστή βεράντα ή στέγαστρο, η φυσική υγρασία και οι διακυμάνσεις θερμοκρασίας θα προκαλέσουν συμπύκνωση, βραχυκυκλώματα και καταστροφή της συσκευής.

Στο χειρότερο σενάριο, η υπερθέρμανση της πλακέτας μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Καταψύκτες

Η μεταφορά ενός μεγάλου καταψύκτη στην αυλή ή το υπόστεγο μπορεί να φαίνεται καλή λύση για την εξοικονόμηση χώρου, αλλά η σύνδεσή του σε εξωτερική πρίζα συνιστά μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση.

Το κύριο πρόβλημα είναι πώς οι παλιοί κινητήρες συσκευών αλληλεπιδρούν με τα ευαίσθητα εξωτερικά προστατευτικά κυκλώματα.

Καθώς οι συμπιεστές παλιώνουν, ξεκινούν κάποιες μικρές διαρροές ρεύματος. Ο κανονικός διακόπτης στο σπίτι δεν θα το «αντιληφθεί» και δεν θα διακόψει την παροχή ρεύματος, ωστόσο ο εξωτερικός GFCI είναι ρυθμισμένος να διακόπτει κατευθείαν την παροχή με μόλις 5 mA διαρροής για να αποτραπεί ηλεκτροπληξία. Ένας καταψύκτης που λειτουργεί κανονικά μέσα στο σπίτι θα προκαλεί συνεχείς διακοπές ρεύματος στην εξωτερική πρίζα.

Την ίδια ώρα οι καταψύκτες που προορίζονται για οικιακή χρήση δεν διαθέτουν αδιάβροχη προστασία και είναι ευαίσθητοι σε υψηλή υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες, που μπορούν να βλάψουν τα εσωτερικά τους εξαρτήματα.

Ενισχυτές κιθάρας

Η χρήση ενισχυτή κιθάρας σε εξωτερική πρίζα για πάρτι ή πρόβες είναι επικίνδυνη, καθώς οι συσκευές αυτές συχνά έχουν προβλήματα γείωσης και διαρροής ρεύματος.

Οι χορδές της ηλεκτρικής κιθάρας είναι συνήθως γειωμένες στη γέφυρα για να μειώνεται ο ενοχλητικός ηλεκτρομαγνητικός θόρυβος. Αυτό σημαίνει ότι ο καλλιτέχνης είναι φυσικά συνδεδεμένος με τη γείωση του ενισχυτή τη στιγμή που τα δάχτυλά του αγγίζουν το όργανο. Αν ο ενισχυτής παρουσιάσει βλάβη, ολόκληρο το περίβλημα και οι χορδές μπορεί να φορτιστούν ηλεκτρικά.

Μέσα στο σπίτι, μπορεί να αισθανθείτε μόνο ένα μικρό «τσίμπημα», επειδή το δάπεδο σας μονώνει από την πραγματική γείωση. Στο ύπαιθρο, επιφάνειες όπως σκυρόδεμα ή χώμα είναι αγώγιμες, ιδιαίτερα όταν είναι υγρές.