Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 11:53
Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/02/2026 - 10:51
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 10:48
Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/02/2026 - 10:45
Αρ. Στεφάτος: Κυνηγάμε πολύ μεγάλους στόχους υδρογονανθράκων - Ενδιαφέρον για έρευνες σε νέες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 10:19
Τραμπ: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από εργοστάσια που καίνε άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
12/02/2026 - 09:24
Η Ρωσία θα στείλει πετρέλαιο στην Κούβα για «ανθρωπιστικούς» λόγους
ΚΟΣΜΟΣ
12/02/2026 - 08:44
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/02/2026 - 08:25
Σ. Παπασταύρου: Προχωρά η επικαιροποίηση της μελέτης για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 08:16
ΣΕΒ: Χωρίς δυνατή ευρωπαϊκή βιομηχανία, δεν μπορεί να υπάρξει ανθεκτική, ασφαλής και δυνατή Ευρώπη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/02/2026 - 08:09
Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Newsroom
Πέμπτη, 12/02/2026 - 15:01

Το GreenMed δημιουργεί έναν νέο, υψηλής ταχύτητας διάδρομο δεδομένων στην Κεντροανατολική Μεσόγειο, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά την Αδριατική Θάλασσα και προσφέροντας περισσότερες επιλογές διαδρομών, μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτερη σύνδεση για εταιρίες τηλεπικοινωνιών και παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών.

Η Sparkle, ο πρώτος διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ιταλία και ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως, ανακοινώνει την κατασκευή του GreenMed, ενός υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος νέας γενιάς, που θα προσφέρει εναλλακτικές διαδρομές δικτύου, μεγαλύτερη αξιοπιστία και ταχύτερη σύνδεση μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Το σύστημα θα κατασκευαστεί από την Alcatel Submarine Networks (ASN), μια από τις κορυφαίες εταιρίες στον κλάδο των υποθαλάσσιων καλωδίων, ενώ την εγκατάστασή του θα αναλάβει η Elettra Tlc, μια εταιρία εξειδικευμένη στη θαλάσσια έρευνα, εγκατάσταση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών καλωδίων.

Το GreenMed East θα διασχίσει την Αδριατική θάλασσα, συνδέοντας τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου με το ψηφιακό κέντρο του Μιλάνου μέσω οπτικών ινών. Η διαδρομή θα περάσει από τα στρατηγικά σημεία της Κρήτης και της Σικελίας και θα συνδέσει τις βαλκανικές χώρες, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση για διαδικτυακές υπηρεσίες που προέρχεται από το cloud computing, τη διανομή περιεχομένου, την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και τις νέες εφαρμογές AI. Το νέο σύστημα θα ενταχθεί στο δίκτυο της Sparkle, προσφέροντας ασφαλείς και αξιόπιστες διεθνείς υπηρεσίες σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, εταιρίες cloud, καθώς και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Το GreenMed στηρίζεται στην εμπειρία της Sparkle από το BlueMed, το κύριο έργο της εταιρίας στο Τυρρηνικό Πέλαγος, και στο μοντέλο ανοικτής αρχιτεκτονικής που έχει υιοθετήσει. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι κάθε εταιρία που θα χρησιμοποιεί το καλώδιο μπορεί να επιλέξει τον δικό της εξοπλισμό και προμηθευτή, ανάλογα με τις ανάγκες της.

Η σύμβαση μεταξύ Sparkle, ASN και Elettra Tlc υπογράφηκε στο συνέδριο Capacity Middle East 2026 στο Ντουμπάι και θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2026. Τα πρώτα τμήματα του συστήματος αναμένεται να λειτουργήσουν μέχρι τα τέλη του 2028. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ASN θα αναλάβει τον σχεδιασμό και την κατασκευή της υποθαλάσσιας υποδομής και του εξοπλισμού, ενώ η Elettra Tlc θα εκτελέσει τις θαλάσσιες εργασίες - όπως την έρευνα της διαδρομής και την τοποθέτηση του καλωδίου.

«Το GreenMed είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική της Sparkle για να καταστήσει τη Μεσόγειο έναν βασικό ψηφιακό κόμβο και να ενισχύσει τον ρόλο της Ιταλίας ως διεθνούς κέντρου συνδεσιμότητας», δήλωσε ο Enrico Maria Bagnasco, Διευθύνων Σύμβουλος της Sparkle. «Με το GreenMed στην Αδριατική και το BlueMed στο Τυρρηνικό πέλαγος, η Sparkle προσφέρει δύο καινοτόμες διαδρομές μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής για μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία».

«Η ASN είναι υπερήφανη που συμμετέχει στο GreenMed με την τεχνογνωσία και τις προηγμένες τεχνολογίες της στα υποθαλάσσια συστήματα», πρόσθεσε ο Alain Biston, Διευθύνων Σύμβουλος της ASN. «Αυτό το έργο θα χρησιμοποιήσει την πιο σύγχρονη τεχνολογία και θα δημιουργήσει μια υποδομή έτοιμη για το μέλλον, ικανή να υποστηρίξει ακόμα και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές».

«Είναι τιμή για την Elettra που της ανατέθηκαν οι θαλάσσιες εργασίες για το GreenMed», σχολίασε ο Didier Dillard, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Elettra Tlc. «Οι ομάδες μας θα ολοκληρώσουν την έρευνα και την εγκατάσταση με έμφαση στην ασφάλεια, την ακρίβεια και τον σεβασμό στο περιβάλλον, αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία μας σε έργα στη Μεσόγειο».

