Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου

Το GreenMed δημιουργεί έναν νέο, υψηλής ταχύτητας διάδρομο δεδομένων στην Κεντροανατολική Μεσόγειο, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά την Αδριατική Θάλασσα και προσφέροντας περισσότερες επιλογές διαδρομών, μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτερη σύνδεση για εταιρίες τηλεπικοινωνιών και παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών.

Η Sparkle, ο πρώτος διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ιταλία και ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως, ανακοινώνει την κατασκευή του GreenMed, ενός υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος νέας γενιάς, που θα προσφέρει εναλλακτικές διαδρομές δικτύου, μεγαλύτερη αξιοπιστία και ταχύτερη σύνδεση μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Το σύστημα θα κατασκευαστεί από την Alcatel Submarine Networks (ASN), μια από τις κορυφαίες εταιρίες στον κλάδο των υποθαλάσσιων καλωδίων, ενώ την εγκατάστασή του θα αναλάβει η Elettra Tlc, μια εταιρία εξειδικευμένη στη θαλάσσια έρευνα, εγκατάσταση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών καλωδίων.

Το GreenMed East θα διασχίσει την Αδριατική θάλασσα, συνδέοντας τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου με το ψηφιακό κέντρο του Μιλάνου μέσω οπτικών ινών. Η διαδρομή θα περάσει από τα στρατηγικά σημεία της Κρήτης και της Σικελίας και θα συνδέσει τις βαλκανικές χώρες, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση για διαδικτυακές υπηρεσίες που προέρχεται από το cloud computing, τη διανομή περιεχομένου, την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και τις νέες εφαρμογές AI. Το νέο σύστημα θα ενταχθεί στο δίκτυο της Sparkle, προσφέροντας ασφαλείς και αξιόπιστες διεθνείς υπηρεσίες σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, εταιρίες cloud, καθώς και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Το GreenMed στηρίζεται στην εμπειρία της Sparkle από το BlueMed, το κύριο έργο της εταιρίας στο Τυρρηνικό Πέλαγος, και στο μοντέλο ανοικτής αρχιτεκτονικής που έχει υιοθετήσει. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι κάθε εταιρία που θα χρησιμοποιεί το καλώδιο μπορεί να επιλέξει τον δικό της εξοπλισμό και προμηθευτή, ανάλογα με τις ανάγκες της.

Η σύμβαση μεταξύ Sparkle, ASN και Elettra Tlc υπογράφηκε στο συνέδριο Capacity Middle East 2026 στο Ντουμπάι και θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2026. Τα πρώτα τμήματα του συστήματος αναμένεται να λειτουργήσουν μέχρι τα τέλη του 2028. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ASN θα αναλάβει τον σχεδιασμό και την κατασκευή της υποθαλάσσιας υποδομής και του εξοπλισμού, ενώ η Elettra Tlc θα εκτελέσει τις θαλάσσιες εργασίες - όπως την έρευνα της διαδρομής και την τοποθέτηση του καλωδίου.

«Το GreenMed είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική της Sparkle για να καταστήσει τη Μεσόγειο έναν βασικό ψηφιακό κόμβο και να ενισχύσει τον ρόλο της Ιταλίας ως διεθνούς κέντρου συνδεσιμότητας», δήλωσε ο Enrico Maria Bagnasco, Διευθύνων Σύμβουλος της Sparkle. «Με το GreenMed στην Αδριατική και το BlueMed στο Τυρρηνικό πέλαγος, η Sparkle προσφέρει δύο καινοτόμες διαδρομές μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής για μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία».

«Η ASN είναι υπερήφανη που συμμετέχει στο GreenMed με την τεχνογνωσία και τις προηγμένες τεχνολογίες της στα υποθαλάσσια συστήματα», πρόσθεσε ο Alain Biston, Διευθύνων Σύμβουλος της ASN. «Αυτό το έργο θα χρησιμοποιήσει την πιο σύγχρονη τεχνολογία και θα δημιουργήσει μια υποδομή έτοιμη για το μέλλον, ικανή να υποστηρίξει ακόμα και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές».

«Είναι τιμή για την Elettra που της ανατέθηκαν οι θαλάσσιες εργασίες για το GreenMed», σχολίασε ο Didier Dillard, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Elettra Tlc. «Οι ομάδες μας θα ολοκληρώσουν την έρευνα και την εγκατάσταση με έμφαση στην ασφάλεια, την ακρίβεια και τον σεβασμό στο περιβάλλον, αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία μας σε έργα στη Μεσόγειο».