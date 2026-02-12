Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας

Η ACE, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου), ολοκλήρωσε την εγκατάσταση μονάδων UPS της σειράς Sentinel Tower του ιταλικού οίκου RIELLO UPS σε κομβικά σημεία του εθνικού δικτύου. Οι εγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκαν στα Εξαμίλια Κορίνθου , στον Αχλαδόκαμπο Αργολίδας και στη Λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα .

Με ειδική σχεδίαση και αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής, το Sentinel Tower ενσωματώνει προηγμένα εξαρτήματα, προσφέροντας μέγιστη προστασία των φορτίων και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας, καλύπτοντας πλήρως τις αυξημένες απαιτήσεις κρίσιμων υποδομών. Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα 5–6 kVA με μονοφασική είσοδο/μονοφασική έξοδο, καθώς και 8–10 kVA με μονοφασική ή τριφασική είσοδο και μονοφασική έξοδο. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν τεχνολογία διπλής μετατροπής ON LINE (VFI), διασφαλίζοντας ότι το φορτίο τροφοδοτείται συνεχώς από τον αντιστροφέα (inverter) με ημιτονοειδή, φιλτραρισμένη και πλήρως σταθεροποιημένη τάση. Τα φίλτρα εισόδου και εξόδου παρέχουν επιπλέον προστασία από διαταραχές του δικτύου και τα κεραυνικά φαινόμενα.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της ACE, κ. Δημήτρης Βλάχος, ανέφερε: «Η συνεργασία μας με τον ΔΕΣΦΑ αποτελεί για την ACE ιδιαίτερη τιμή και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οργανισμοί κρίσιμων υποδομών στις τεχνολογικές μας λύσεις. Με την εγκατάσταση των συστημάτων Sentinel Tower της RIELLO UPS, διασφαλίζουμε υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, ενεργειακής αποδοτικότητας και προστασίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απρόσκοπτη λειτουργία του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου».