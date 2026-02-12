ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 11:53
Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/02/2026 - 10:51
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 10:48
Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/02/2026 - 10:45
Αρ. Στεφάτος: Κυνηγάμε πολύ μεγάλους στόχους υδρογονανθράκων - Ενδιαφέρον για έρευνες σε νέες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 10:19
Τραμπ: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από εργοστάσια που καίνε άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
12/02/2026 - 09:24
Η Ρωσία θα στείλει πετρέλαιο στην Κούβα για «ανθρωπιστικούς» λόγους
ΚΟΣΜΟΣ
12/02/2026 - 08:44
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/02/2026 - 08:25
Σ. Παπασταύρου: Προχωρά η επικαιροποίηση της μελέτης για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 08:16
ΣΕΒ: Χωρίς δυνατή ευρωπαϊκή βιομηχανία, δεν μπορεί να υπάρξει ανθεκτική, ασφαλής και δυνατή Ευρώπη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/02/2026 - 08:09
Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56

Newsroom
Πέμπτη, 12/02/2026 - 15:43

Η ACE, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου), ολοκλήρωσε την εγκατάσταση μονάδων UPS της σειράς Sentinel Tower του ιταλικού οίκου RIELLO UPS σε κομβικά σημεία του εθνικού δικτύου. Οι εγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκαν στα Εξαμίλια Κορίνθου, στον Αχλαδόκαμπο Αργολίδας και στη Λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα.

Με ειδική σχεδίαση και αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής, το Sentinel Tower ενσωματώνει προηγμένα εξαρτήματα, προσφέροντας μέγιστη προστασία των φορτίων και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας, καλύπτοντας πλήρως τις αυξημένες απαιτήσεις κρίσιμων υποδομών. Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα 5–6 kVA με μονοφασική είσοδο/μονοφασική έξοδο, καθώς και 8–10 kVA με μονοφασική ή τριφασική είσοδο και μονοφασική έξοδο. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν τεχνολογία διπλής μετατροπής ON LINE (VFI), διασφαλίζοντας ότι το φορτίο τροφοδοτείται συνεχώς από τον αντιστροφέα (inverter) με ημιτονοειδή, φιλτραρισμένη και πλήρως σταθεροποιημένη τάση. Τα φίλτρα εισόδου και εξόδου παρέχουν επιπλέον προστασία από διαταραχές του δικτύου και τα κεραυνικά φαινόμενα.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της ACE, κ. Δημήτρης Βλάχος, ανέφερε: «Η συνεργασία μας με τον ΔΕΣΦΑ αποτελεί για την ACE ιδιαίτερη τιμή και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οργανισμοί κρίσιμων υποδομών στις τεχνολογικές μας λύσεις. Με την εγκατάσταση των συστημάτων Sentinel Tower της RIELLO UPS, διασφαλίζουμε υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, ενεργειακής αποδοτικότητας και προστασίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απρόσκοπτη λειτουργία του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου».

