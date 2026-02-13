Ενεργειακό κόστος: Στα όρια η βιομηχανία- Ζητούν άμεσα μέτρα και εφαρμογή του μηχανισμού CISAF

Την άμεση ενεργοποίηση μηχανισμού μείωσης του ενεργειακού κόστους στο πλαίσιο του CISAF ζητά η ΕΒΙΚΕΝ, υποστηρίζοντας ότι χωρίς συγκρίσιμα εργαλεία με εκείνα που εφαρμόζουν άλλα κράτη-μέλη, η ελληνική βιομηχανία παραμένει εκτεθειμένη σε υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια συγκυρία όπου το ζήτημα της λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας επανέρχεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες κατά την προσέλευσή του στην άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο κάστρο Άλντεν Βίσεν, στο Βέλγιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη βαθύτερης ενοποίησης της αγοράς ενέργειας, με στόχο χαμηλότερες τιμές για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

«Είναι σαφές ότι η σήμερα η αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ενωση δεν λειτουργεί ικανοποιητικά» ανέφερε, προσθέτοντας ότι «χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε τελικά να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας ευρωπαϊκά, και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές αλλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΒΙΚΕΝ, μετά την ενημέρωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εγκρίνει την εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου στη χώρα μας, η συζήτηση για το συγκεκριμένο σχήμα φαίνεται να έχει ουσιαστικά κλείσει. Υπό τα νέα δεδομένα, η Ένωση τονίζει την ανάγκη για άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις, εγκεκριμένες από την Κομισιόν, που θα μπορούν να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας σε μια περίοδο κατά την οποία καλείται να λάβει κρίσιμες επενδυτικές αποφάσεις για την απανθρακοποίηση.

Η ΕΒΙΚΕΝ χαιρετίζει την πρόθεση του ΥΠΕΝ να επαναδιαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ενίσχυση του υφιστάμενου μηχανισμού Αντιστάθμισης CO₂, επισημαίνει ωστόσο ότι η χώρα δεν μπορεί να περιοριστεί αποκλειστικά σε αυτό το εργαλείο, καθώς άλλα κράτη-μέλη έχουν ήδη προχωρήσει σε ευρύτερα σχήματα στήριξης στο πλαίσιο του CISAF. Ενδεικτικά αναφέρει ότι η Βουλγαρία εφαρμόζει από 1η Ιουλίου 2025 εγγυημένη τιμή 62,5 ευρώ/MWh, ενώ η Γερμανία από 1η Ιανουαρίου 2026 εγγυημένη τιμή 50 ευρώ/MWh, μηχανισμοί που στηρίζονται στο ίδιο ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων.

Σημειώνει δε ότι την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θωρακίζουν τη βιομηχανία τους έναντι του αυξημένου κόστους ενέργειας, η ελληνική μεταποίηση —με συμμετοχή μόλις 9,1% στο ΑΕΠ, έναντι 14,1% του ευρωπαϊκού μέσου όρου— παραμένει εκτεθειμένη και καλείται να ανταγωνιστεί τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες χωρίς αντίστοιχα εργαλεία στήριξης.

Η ΕΒΙΚΕΝ καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μηχανισμού μείωσης του κόστους ενέργειας του CISAF, ο οποίος θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υφιστάμενη Αντιστάθμιση CO₂, εξασφαλίζοντας πραγματική και συγκρίσιμη στήριξη του συνόλου των βιομηχανιών έντασης ενέργειας σε αντιστοιχία με τα υπόλοιπα κράτη μέλη ΕΕ. Παράλληλα, επαναλαμβάνει το πάγιο αίτημά της να ενσωματωθεί το κόστος της ανακατανομής των θερμικών μονάδων (re-dispatching) στη Χρέωση Χρήσης Συστήματος, όπως επιβάλλεται για λόγους εξορθολογισμού των χρεώσεων των λογαριασμών προσαύξησης (ΛΠ).

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο ΣΕΒ, σε κοινή παρέμβαση με τη BusinessEurope, είχε επίσης ζητήσει άμεσα μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, με αιχμή τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Στην κοινή επιστολή προς τον πρωθυπουργό, οι εργοδοτικοί φορείς επισημαίνουν ότι, παρά τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες του 2025, οι τιμές ενέργειας παραμένουν υψηλές και μη προβλέψιμες, ενώ η γραφειοκρατία εξακολουθεί να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Τονίζεται ότι η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει κατακερματισμένη, με τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν διαφορετικά μοντέλα στήριξης, γεγονός που επηρεάζει τους όρους ανταγωνισμού. Η παρέμβαση εστιάζει σε πέντε άξονες πολιτικής, μεταξύ των οποίων η μείωση των τιμών ενέργειας, η εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς, η ενίσχυση των επενδύσεων και η απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου.