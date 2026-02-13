ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Zero Waste HORECA 2026: 3.200 επιχειρήσεις πρωτοστατούν στη βιωσιμότητα στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 15:30
Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
13/02/2026 - 14:53
Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 14:09
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 5,4% το Δεκέμβριο στο δείκτη τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 13:03
Η Stellantis Θέλει να Aποχωρήσει από την Kοινοπραξία Mπαταριών με τη Samsung
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/02/2026 - 12:05
Η ενέργεια συναντά τον πολιτισμό: Tο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνοδοιπόρος του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 11:57
Δημόσια Διαβούλευση για τον προσδιορισμό του Εκτιμώμενου Εσόδου Αγορών Ομάδων Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/02/2026 - 10:41
Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/02/2026 - 09:55
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος των Μετάλλων Χρειάζεται Μία Νέα Αρχή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/02/2026 - 09:00
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:25
Νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Στο βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/02/2026 - 08:04
ΔΑΠΕΕΠ: Η πρόβλεψη εσόδων για τις μπαταρίες των διαγωνισμών το 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/02/2026 - 08:01
Ενεργειακό κόστος: Στα όρια η βιομηχανία- Ζητούν άμεσα μέτρα και εφαρμογή του μηχανισμού CISAF
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/02/2026 - 07:58
Τέλος χρόνου για το «Εξοικονομώ - Επιχειρώ»: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:51
Πώς θα «σώσετε» το ψυγείο σας και θα μειώσετε αισθητά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:52
Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:51
Τα υποβρύχια data centers είναι το νέο στοίχημα της «γαλάζιας τεχνολογίας» της Κίνας
ΚΟΣΜΟΣ
13/02/2026 - 06:51
Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 11:53
Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/02/2026 - 10:51
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 10:48

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Zero Waste HORECA 2026: 3.200 επιχειρήσεις πρωτοστατούν στη βιωσιμότητα στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης

Zero Waste HORECA 2026: 3.200 επιχειρήσεις πρωτοστατούν στη βιωσιμότητα στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης
Newsroom
Παρασκευή, 13/02/2026 - 15:30

Το 2026, 425 επιχειρήσεις έλαβαν Χρυσή, Αργυρή ή Χάλκινη Zero Waste HORECA Διάκριση για τις προσπάθειές τους στη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος

Στις 13 Φεβρουαρίου 2026 και για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των Zero Waste HORECA Διακρίσεων, τιμώντας τις πρωτοβουλίες, την αποτελεσματικότητα και τη δέσμευση των επιχειρήσεων-μελών του προγράμματος Zero Waste HORECA για τη βιωσιμότητα, στο πλαίσιο της έκθεσης HORECA 2026.

Το πρόγραμμα Zero Waste HORECA υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, με τη χρηματοδότηση του The Coca-Cola Foundation, και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μετρά σήμερα περισσότερα από 3.200 επιχειρήσεις – μέλη.

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, www.zerowastefuture.gr,οι επιχειρήσεις – μέλη μπορούν να εντοπίσουν πρακτικούς τρόπους για τη βελτίωση της λειτουργίας τους. Υιοθετώντας περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές, έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους απόδοση, μέσω χαμηλότερων λειτουργικών δαπανών, προσέλκυσης πελατών και βελτιωμένης κερδοφορίας.

Στη φετινή απονομή, 425 επιχειρήσεις-μέλη διακρίθηκαν με Χρυσή, Αργυρή και Χάλκινη Zero Waste Διάκριση, για τις πρακτικές βιωσιμότητας που υιοθέτησαν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, μετά από αξιολόγηση της 29μελούς επιτροπής που αποτελείται από εκπροσώπους της πολιτείας (ΥΠΕΝ, ΕΟΑΝ, Τοπική Αυτοδιοίκηση), της ακαδημαϊκής κοινότητας και οικονομικών και κοινωνικών φορέων. Παράλληλα, 10 επιχειρήσεις επιβραβεύτηκαν με χρηματικό έπαθλο για τις εξαιρετικές τους Zero Waste πρωτοβουλίες.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, ο οποίος υπογράμμισε: «Η πλατφόρμα Zero Waste HORECA αποτελεί πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο, δίνοντας στις επιχειρήσεις τα εργαλεία και την έμπνευση να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Η πολιτεία αναγνωρίζει τη σημασία αυτής της προσπάθειας και υποστηρίζει ενεργά την προώθηση βιώσιμων πρακτικών σε όλη τη χώρα».

Η κα Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης της Coca-Cola Hellas δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το πρόγραμμα Zero Waste HORECA και, κυρίως, για τις επιχειρήσεις που το κάνουν πράξη στην καθημερινή τους λειτουργία. Η ανταπόκριση των καταναλωτών δείχνει ότι οι προσπάθειες αυτές αναγνωρίζονται και εκτιμώνται, όπως επιβεβαίωσε η πρόσφατη μελέτη που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις του κλάδου που επενδύουν στη βιωσιμότητα. Οι Zero Waste HORECA Διακρίσεις έρχονται να αναδείξουν αυτήν την πορεία και να επιβραβεύσουν επιχειρήσεις που θέτουν υψηλά πρότυπα για τον κλάδο και συμβάλλουν ουσιαστικά σε ένα πιο καλύτερο, κοινό μέλλον για όλους».

Ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, σημείωσε: «Η πλατφόρμα Zero Waste HORECA συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κλάδου Φιλοξενίας και Καφεστίασης. Τα αποτελέσματα για το 2025 δημιουργούν ισχυρές βάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας του κλάδου και την συμβολή στην επίτευξη των εθνικών περιβαλλοντικών στόχων».

Αναλυτικά οι επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν στις φετινές ZERO WASTE HORECA Διακρίσεις θα ανακοινωθούν στον παρακάτω σύνδεσμο: https://zerowastefuture.gr/zero-waste-horeca-diakriseis-2024

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026 13 Φεβρουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025

HORECA: Οι καταναλωτές ζητούν βιωσιμότητα, αλλά φοβούνται το greenwashing
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HORECA: Οι καταναλωτές ζητούν βιωσιμότητα, αλλά φοβούνται το greenwashing

«Πράσινο» Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με χρηματοδότηση 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Πράσινο» Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με χρηματοδότηση 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης

“ROUTE 2025”: Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών πρωτοπόρος στη βιωσιμότητα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

“ROUTE 2025”: Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών πρωτοπόρος στη βιωσιμότητα

Στ. Γκίκας: Η νησιωτική πολιτική για την Ελλάδα, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη αναπτυξιακό εργαλείο. Είναι Εθνική στρατηγική προτεραιότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Γκίκας: Η νησιωτική πολιτική για την Ελλάδα, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη αναπτυξιακό εργαλείο. Είναι Εθνική στρατηγική προτεραιότητα

Η ABB βραβεύτηκε με το βραβείο Platinum από την EcoVadis για την εξαιρετική της επίδοση στη βιωσιμότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ABB βραβεύτηκε με το βραβείο Platinum από την EcoVadis για την εξαιρετική της επίδοση στη βιωσιμότητα