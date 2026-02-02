ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
Άννα Διανά
Δευτέρα, 02/02/2026 - 08:09

Με το ντεμπούτο των «πορτοκαλί» δυναμικών τιμολογίων, τα οποία σε πρώτη φάση απευθύνονται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις, αλλά και με τα «πράσινα» τιμολόγια να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα, μπήκε ο Φεβρουάριος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ανακοινώσεις των προμηθευτών αποτυπώνουν μια εικόνα σχετικής σταθερότητας στις χρεώσεις για τα οικιακά τιμολόγια, την ώρα που η χονδρική αγορά δείχνει σημάδια νέων πιέσεων ενόψει της ανόδου των τιμών του φυσικού αερίου.

Η συγκράτηση των τιμών συνδέεται άμεσα με την πορεία της χονδρικής αγοράς τον Ιανουάριο, όπου η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας υποχώρησε στα 104,73 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 111,17 ευρώ/MWh τον Δεκέμβριο. Παρά τη μείωση αυτή, η εικόνα για τους επόμενους μήνες παραμένει αβέβαιη, καθώς το φυσικό αέριο κινείται κοντά στα 40 ευρώ/MWh, παράγοντας που ενδέχεται να επηρεάσει εκ νέου το κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Έτσι χθες η ΔΕΗ, που δίνει και τον τόνο στην αγορά ειδικά σε ό,τι αφορά το «πράσινο» τιμολόγιο(Γ1/Γ1Ν) ανακοίνωσε ότι αυτό παραμένει για τρίτο μήνα στα ίδια επίπεδα και συγκεκριμένα στα 0,13928 ευρώ/kWh.

Πρόκειται για τιμή χαμηλότερη κατά περίπου 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου της ΔΕΗ διαμορφώνεται στα 0,125 ευρώ/kWh, όσο και τον προηγούμενο μήνα, ενώ η τιμή στο κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο myHome4All μειώνεται σε 0,13798 ευρώ/kWh. Ιδιαίτερη σημασία έχει η έναρξη διάθεσης του νέου «πορτοκαλί» δυναμικού τιμολογίου myBusinessDynamic από τη ΔΕΗ, το οποίο βασίζεται σε ωριαία τιμολόγηση και απευθύνεται στις επιχειρήσεις. Το προϊόν αναμένεται να διατεθεί εντός Φεβρουαρίου, ενώ από την 1η Απριλίου ανοίγει η αγορά των δυναμικών τιμολογίων και για τα νοικοκυριά που διαθέτουν έξυπνους μετρητές. Από τους υπόλοιπους προμηθευτές, περιορισμένες μεταβολές καταγράφονται στα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Η Protergia διατηρεί το ειδικό οικιακό τιμολόγιο στα 0,159 ευρώ/kWh, ενώ η Enerwave προχωρά σε ήπια αναπροσαρμογή, αυξάνοντας την τιμή για τις πρώτες 100 kWh και διατηρώντας υψηλότερη χρέωση για κατανάλωση άνω αυτού του ορίου. Σταθερές παραμένουν, με οριακές διαφοροποιήσεις, οι χρεώσεις της Ζενίθ και της Φυσικό Αέριο, ενώ η ElinOil και η Eunice κινούνται σε επίπεδα άνω των 0,16 ευρώ/kWh.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της χονδρικής αγοράς σήμερα οι τιμές αυξάνονται κατά 20,45% στα 121,81 ευρώ/ ΜWh, με χαμηλότερη μέση τιμή τα 89,15 ευρώ/ΜWh και υψηλότερη τα 246,62 ευρώ/MWh.

Στο ενεργειακό μείγμα κυριαρχεί η ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο με μερίδιο 40,13% και ακολουθούν οι ΑΠΕ με 34,16%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 14,25% και ο λιγνίτης με 4%. Οι εισαγωγές διαμορφώνονται στο 6,48%, ενώ υψηλές παραμένουν οι εξαγωγές στο 25,42%.

Πάντως η εικόνα στην ευρωπαϊκή χονδρική αγορά παραμένει έντονα διαφοροποιημένη. Στις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης οι τιμές κινούνται ανοδικά, με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να διαμορφώνονται στα 153,79 ευρώ/MWh (+43,1%) και την Ουγγαρία στα 157,56 ευρώ/MWh (+42,2%), ενώ υψηλότερα επίπεδα καταγράφονται και στην Ιταλία, στα 140,36 ευρώ/MWh (+19,3%). Στον αντίποδα, περιορισμένες μεταβολές ή ήπια υποχώρηση εμφανίζουν η Γερμανία στα 107,74 ευρώ/MWh (-0,8%) και η Γαλλία στα 109,93 ευρώ/MWh (-0,1%).

Την ίδια ώρα στην Ισπανία η τιμή υποχωρεί κατά 43,7% στα 13,83 ευρώ/MWh, ενώ η Πορτογαλία έχει τη χαμηλότερη τιμή στης ημέρας, μόλις στα 4,46 ευρώ/MWh.

