Τέλος χρόνου για το «Εξοικονομώ - Επιχειρώ»: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισημαίνει ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση στo πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Επιχειρώ».

Λήγει σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου η προθεσμία για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ».

Στόχος του προγράμματος είναι ο περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών εγκαταστάσεων και λειτουργικών συστημάτων.

Οι αιτήσεις για την ένταξη έργων ενεργειακής αναβάθμισης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας του προγράμματος στο https://exoikonomoepixeiro.energy-invest.gov.gr/

Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις τεχνικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται στον Οδηγό του Προγράμματος, που είναι διαθέσιμος στην πλατφόρμα υποβολής. Εκεί είναι εξάλλου διαθέσιμο και Help Desk για την παροχή διευκρινίσεων.

Το ΥΠΕΝ απευθύνει κάλεσμα προς τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την καταληκτική ημερομηνία και να υποβάλουν έγκαιρα και ολοκληρωμένα τις αιτήσεις τους, προκειμένου να επωφεληθούν από τη σχετική χρηματοδότηση και να ενισχύσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στους περιβαλλοντικούς στόχους της χώρας.