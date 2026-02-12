ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 11:53
Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/02/2026 - 10:51
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 10:48
Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/02/2026 - 10:45
Αρ. Στεφάτος: Κυνηγάμε πολύ μεγάλους στόχους υδρογονανθράκων - Ενδιαφέρον για έρευνες σε νέες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 10:19
Τραμπ: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από εργοστάσια που καίνε άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
12/02/2026 - 09:24
Η Ρωσία θα στείλει πετρέλαιο στην Κούβα για «ανθρωπιστικούς» λόγους
ΚΟΣΜΟΣ
12/02/2026 - 08:44
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/02/2026 - 08:25
Σ. Παπασταύρου: Προχωρά η επικαιροποίηση της μελέτης για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 08:16
ΣΕΒ: Χωρίς δυνατή ευρωπαϊκή βιομηχανία, δεν μπορεί να υπάρξει ανθεκτική, ασφαλής και δυνατή Ευρώπη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/02/2026 - 08:09
Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)

Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
Newsroom
Πέμπτη, 12/02/2026 - 12:31
  • Schneider Electric και Digital Realty συγχρηματοδοτούν πρόγραμμα του Fondation de la Mer (Ίδρυμα της Θάλασσας) που παρακολουθεί και προστατεύει τη μεσογειακή φώκια στο Ιόνιο Πέλαγος.
  • Διεξάγονται έρευνες με αλιείς και ιχθυοκαλλιεργητές και υλοποιούνται δράσεις ενημέρωσης για τουρίστες, τοπικές κοινότητες και σχολεία.
  • Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν ανάλυση βιολογικών δειγμάτων, προτάσεις για μέτρα προστασίας και ενίσχυση της μακροπρόθεσμης τοπικής συμμετοχής.

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, σε συνεργασία με τη Digital Realty (DLR), τον μεγαλύτερο παγκόσμιο πάροχο λύσεων cloud & carrier-neutral data center και το Fondation de la Mer (Ίδρυμα της Θάλασσας), εγκαινιάζει ένα καινοτόμο πρόγραμμα παρακολούθησης και προστασίας της μεσογειακής φώκιας Monachus Monachus στο Ιόνιο Πέλαγος, με έμφαση στην περιοχή Κεφαλονιάς, Λευκάδας, Ιθάκης και Ατοκού.

Η μεσογειακή φώκια Monachus Monachus αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο απειλούμενα θαλάσσια θηλαστικά στον κόσμο, με εκτιμώμενο πληθυσμό περίπου 400 ατόμων στην Ελλάδα και μόλις 30 στο Ιόνιο Πέλαγος. Η διάσπαση του πληθυσμού, η απειλή από την ανθρώπινη δραστηριότητα και η περιορισμένη γενετική ποικιλότητα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για στοχευμένες δράσεις προστασίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη συστηματική παρακολούθηση και μελέτη του υποπληθυσμού ομάδας του Ιονίου, χρησιμοποιώντας μη επεμβατικές μεθόδους, όπως αυτόνομα συστήματα καταγραφής φωτογραφιών και συλλογή βιολογικών δειγμάτων. Παράλληλα, οι συνεργασίες με τοπικούς φορείς και οι δράσεις ενημέρωσης στοχεύουν στη μείωση των ανθρωπογενών απειλών, όπως η τουριστική πίεση και οι αλληλεπιδράσεις με την ιχθυοκαλλιέργεια.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε μια σειρά από βασικές δράσεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας. Περιλαμβάνει την εγκατάσταση και συντήρηση αυτόνομων καμερών σε κρίσιμες θαλάσσιες σπηλιές, προκειμένου να παρακολουθείται ο πληθυσμός της φώκιας, ενώ παράλληλα δημιουργείται ένας κατάλογος αναγνώρισης ατόμων βασισμένος σε φωτογραφίες που έχουν συλλεχθεί τα τελευταία έξι χρόνια. Στο πλαίσιο της κατανόησης των αλληλεπιδράσεων με τον άνθρωπο, πραγματοποιούνται έρευνες και διαβουλεύσεις με αλιείς και εργαζόμενους σε ιχθυοκαλλιέργειες, ώστε να καταγραφούν οι επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον πληθυσμό της φώκιας. Ταυτόχρονα, αναλαμβάνονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τουρίστες, τοπικές κοινότητες και σχολεία, μέσα από εκθέσεις, φυλλάδια και εκπαιδευτικό υλικό, με στόχο τη διάχυση γνώσης και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης τοπικής συμμετοχής στην προστασία του είδους.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσα σε τρεις εβδομάδες σε πέντε βασικές περιοχές, περιλαμβάνοντας την εγκατάσταση δύο νέων αυτόνομων καμερών και τη συντήρηση τεσσάρων ήδη υπαρχόντων, καθώς και τη συλλογή και ανάλυση μη επεμβατικών βιολογικών δειγμάτων. Τέλος, τα αποτελέσματα θα οδηγήσουν στη σύνταξη προτάσεων για συγκεκριμένα μέτρα προστασίας της φώκιας, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των δράσεων και την προστασία του είδους στο μέλλον.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος εντάσσεται σε μια ευρύτερη κοινή πρωτοβουλία των Schneider Electric και Digital Realty, που στοχεύει στη σύνδεση της τεχνολογικής καινοτομίας με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι δύο εταιρείες, συνεργαζόμενες ήδη στον τομέα των data centers, επεκτείνουν τη συνεργασία τους πέρα από τον τεχνολογικό τομέα, στηρίζοντας δράσεις με μετρήσιμο κοινωνικό και οικολογικό αντίκτυπο. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, επιδιώκουν να αναδείξουν, ότι η πρόοδος και η βιωσιμότητα μπορούν να συνυπάρχουν, με στόχο ένα μέλλον, όπου η καινοτομία υπηρετεί, τόσο την τεχνολογική εξέλιξη, όσο και την περιβαλλοντική ισορροπία.

Ο Αλέξανδρος Μπεχράκης, Managing Director της Digital Realty Hellas, δήλωσε: «Η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων αποτελεί προτεραιότητα για εμάς στη Digital Realty, καθώς πιστεύουμε ότι η τεχνολογική ανάπτυξη οφείλει να συνυπάρχει με τον σεβασμό στο περιβάλλον. Μέσα από τη συνεργασία μας με τη Schneider Electric και το Fondation de la Mer (Ίδρυμα της Θάλασσας), συμβάλλουμε έμπρακτα στη διατήρηση ενός εμβληματικού είδους της Μεσογείου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα».

Ο Γιώργος Δριτσάνος, Vice President, Secure Power and Data Center Business για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη της Schneider Electric, ανέφερε σχετικά: «Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής μας και είναι τιμή μας να συνεργαζόμαστε με τη Digital Realty σε μια δράση που συνδυάζει τεχνολογία, καινοτομία και περιβαλλοντική προστασία. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, επιβεβαιώνουμε ότι η ενέργεια και η τεχνολογία μπορούν να λειτουργούν ως καταλύτες για έναν πιο βιώσιμο κόσμο, προστατεύοντας πολύτιμους φυσικούς πόρους και ενισχύοντας τη συνείδηση των τοπικών κοινωνιών».

Η δράση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της Schneider Electric και της Digital Realty για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη στήριξη των τοπικών οικοσυστημάτων στον θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO 11 Φεβρουαρίου 2026
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα” 12 Φεβρουαρίου 2026
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Schneider Electric λανσάρει τον Schneider StarCharge Fast 720 Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής ισχύος για όλους τους οδηγούς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Schneider Electric λανσάρει τον Schneider StarCharge Fast 720 Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής ισχύος για όλους τους οδηγούς

Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025

Η Schneider Electric γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της McLaren Racing στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Schneider Electric γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της McLaren Racing στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας

Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos

Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους

Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς