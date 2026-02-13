ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
13/02/2026 - 14:53
Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 14:09
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 5,4% το Δεκέμβριο στο δείκτη τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 13:03
Η Stellantis Θέλει να Aποχωρήσει από την Kοινοπραξία Mπαταριών με τη Samsung
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/02/2026 - 12:05
Η ενέργεια συναντά τον πολιτισμό: Tο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνοδοιπόρος του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 11:57
Δημόσια Διαβούλευση για τον προσδιορισμό του Εκτιμώμενου Εσόδου Αγορών Ομάδων Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/02/2026 - 10:41
Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/02/2026 - 09:55
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος των Μετάλλων Χρειάζεται Μία Νέα Αρχή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/02/2026 - 09:00
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:25
Νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Στο βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/02/2026 - 08:04
ΔΑΠΕΕΠ: Η πρόβλεψη εσόδων για τις μπαταρίες των διαγωνισμών το 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/02/2026 - 08:01
Ενεργειακό κόστος: Στα όρια η βιομηχανία- Ζητούν άμεσα μέτρα και εφαρμογή του μηχανισμού CISAF
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/02/2026 - 07:58
Τέλος χρόνου για το «Εξοικονομώ - Επιχειρώ»: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:51
Πώς θα «σώσετε» το ψυγείο σας και θα μειώσετε αισθητά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:52
Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:51
Τα υποβρύχια data centers είναι το νέο στοίχημα της «γαλάζιας τεχνολογίας» της Κίνας
ΚΟΣΜΟΣ
13/02/2026 - 06:51
Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 11:53
Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/02/2026 - 10:51
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 10:48
Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/02/2026 - 10:45

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026

Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
Newsroom
Παρασκευή, 13/02/2026 - 14:09

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτοβολταϊκών (ΠΟΣΠΗΕΦ) το μοναδικό δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των παραγωγών φωτοβολταϊκής ενέργειας στην Ελλάδα, συνεχίζει την παράδοση των τελευταίων ετών και διοργανώνει την Ετήσια Εκδήλωση 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί: το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στο Hyatt Regency Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση αναμένεται να συμμετάσχουν Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, Βουλευτές, θεσμικοί φορείς της ενεργειακής αγοράς, καθώς και εκατοντάδες μέλη των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων της Ομοσπονδίας από όλη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το απόγευμα με τεχνικές, θεσμικές και εταιρικές παρουσιάσεις, διάρκειας από τις 15:00 έως τις 19:30, καλύπτοντας επίκαιρα θέματα του κλάδου, όπως:

  • Ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση και τις εξελίξεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Εκτιμήσεις και προβλέψεις για περικοπές παραγωγής και μηδενικές τιμές ενέργειας
  • Πορεία υλοποίησης και προκλήσεις των αυτόνομων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας (standalone storage)
  • Υπηρεσίες Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) και σχετικές χρεώσεις
  • Προοπτικές ανάπτυξης και νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της ηλιακής ενέργειας

Το επίσημο δείπνο (buffet) θα δοθεί στις 20:00, στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου, όπου οι επίσημοι προσκεκλημένοι θα απευθύνουν σύντομους χαιρετισμούς και θα ακολουθήσουν ευκαιρίες δικτύωσης για όλους τους συμμετέχοντες.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ προσκαλεί εταιρείες και οργανισμούς να συμμετάσχουν ως χορηγοί, απολαμβάνοντας στοχευμένη προβολή και δικτύωση με το ενεργειακό κοινό. Τα διαθέσιμα πακέτα χορηγίας προσφέρουν επιλογές για κάθε επίπεδο συμμετοχής και προβολής.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ θα ανακοινώσει σύντομα αναλυτικό πρόγραμμα παρουσιάσεων και ομιλητών, καθώς και πληροφορίες για συμμετοχή και χορηγίες. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της ΠΟΣΠΗΕΦ στο 2310 535755 ή μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 5,4% το Δεκέμβριο στο δείκτη τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 5,4% το Δεκέμβριο στο δείκτη τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία 13 Φεβρουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026

Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026

Ανακύκλωση Φ/Β Πάνελ: Η ΠΟΣΠΗΕΦ Απορρίπτει Παρερμηνείες και Ζητά Εφαρμογή του Νόμου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανακύκλωση Φ/Β Πάνελ: Η ΠΟΣΠΗΕΦ Απορρίπτει Παρερμηνείες και Ζητά Εφαρμογή του Νόμου

Παναγής (ΠΟΣΠΗΕΦ): Χρειάζονται επιδοτήσεις σε μπαταρίες behind the meter για να αποφευχθεί “γενοκτονία” των μικρομεσαίων παραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παναγής (ΠΟΣΠΗΕΦ): Χρειάζονται επιδοτήσεις σε μπαταρίες behind the meter για να αποφευχθεί “γενοκτονία” των μικρομεσαίων παραγωγών

Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής: Σε 7 άξονες οι προτάσεις – δράσεις των Φωτοβολταικών Παραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής: Σε 7 άξονες οι  προτάσεις – δράσεις  των  Φωτοβολταικών Παραγωγών

Επιστολή της SOLAR POWER EUROPE που θα κατατεθεί στην Συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. στις 16.6.2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επιστολή της SOLAR POWER EUROPE που θα κατατεθεί στην Συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. στις 16.6.2025