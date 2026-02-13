ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
13/02/2026 - 14:53
Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 14:09
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 5,4% το Δεκέμβριο στο δείκτη τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 13:03
Η Stellantis Θέλει να Aποχωρήσει από την Kοινοπραξία Mπαταριών με τη Samsung
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/02/2026 - 12:05
Η ενέργεια συναντά τον πολιτισμό: Tο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνοδοιπόρος του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 11:57
Δημόσια Διαβούλευση για τον προσδιορισμό του Εκτιμώμενου Εσόδου Αγορών Ομάδων Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/02/2026 - 10:41
Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/02/2026 - 09:55
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος των Μετάλλων Χρειάζεται Μία Νέα Αρχή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/02/2026 - 09:00
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:25
Νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Στο βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/02/2026 - 08:04
ΔΑΠΕΕΠ: Η πρόβλεψη εσόδων για τις μπαταρίες των διαγωνισμών το 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/02/2026 - 08:01
Ενεργειακό κόστος: Στα όρια η βιομηχανία- Ζητούν άμεσα μέτρα και εφαρμογή του μηχανισμού CISAF
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/02/2026 - 07:58
Τέλος χρόνου για το «Εξοικονομώ - Επιχειρώ»: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:51
Πώς θα «σώσετε» το ψυγείο σας και θα μειώσετε αισθητά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:52
Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:51
Τα υποβρύχια data centers είναι το νέο στοίχημα της «γαλάζιας τεχνολογίας» της Κίνας
ΚΟΣΜΟΣ
13/02/2026 - 06:51
Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 11:53
Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/02/2026 - 10:51
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 10:48
Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/02/2026 - 10:45

Newsroom
Παρασκευή, 13/02/2026 - 08:18

Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι νέα Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος αναλαμβάνει η Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα. Παράλληλα, τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Σύντομο Βιογραφικό

Η Πέτη Πέρκα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Φλώρινα. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτη της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Συγκοινωνιακά (ΑΠΘ).

Από τα φοιτητικά της χρόνια έχει συνεχή και ενεργή παρουσία στην Αριστερά, στους κοινωνικούς αγώνες και στα κινήματα. Υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΝ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Γενική Γραμματέας της ΕΜΔΥΔΑΣ, μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚ Μακεδονίας. Συμμετείχε στη Διοίκηση του ΤΕΕ και ήταν υπεύθυνη για το πόρισμα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική.

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό και στη συνέχεια στον δημόσιο τομέα (ΚΥΔΕΠ, ΔΕΚΕ, Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και υποψήφια δημοτική σύμβουλος των δημοτικών κινήσεων «Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας» (2002, 2006) και «Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη» (2010). Επίσης διετέλεσε Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας στο Υπουργείο Οικονομικών.

Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2023 διετέλεσε Βουλεύτρια Φλώρινας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς και Αναπληρώτρια Τομεάρχης Μεταφορών και Αναπληρώτρια Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στις εκλογές του 2023 επανεκλέχθηκε Βουλεύτρια Φλώρινας. Τον Δεκέμβριο του 2023 συνέβαλε στη συγκρότηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, στην οποία διετέλεσε Γραμματέας.

Σήμερα είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς και αναλαμβάνει την ευθύνη της Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος. Συμμετέχει ενεργά στο κίνημα «March to Gaza Greece» και πρόσφατα μετείχε, ως μέλος της ελληνικής αποστολής στην Αίγυπτο, στη διεθνή ανθρωπιστική πρωτοβουλία March to Gaza, όπως επίσης και στον ανθρωπιστικό στόλο Global Sumud Flotilla.

