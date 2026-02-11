Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση

Η συνέχιση της υποβάθμισης της φύσης απειλεί τόσο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσο και τη βιωσιμότητα των ίδιων των επιχειρήσεων.

Η απώλεια της βιοποικιλότητας αναδεικνύεται σε συστημικό κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, σύμφωνα με έκθεση-ορόσημο που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, καλώντας τις επιχειρήσεις να δράσουν άμεσα, αν δεν θέλουν να βρεθούν αντιμέτωπες με τον ίδιο τον αφανισμό τους.

Η αξιολόγηση της Διακυβερνητικής Πλατφόρμας για τη Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες των Οικοσυστημάτων (IPBES), η οποία εκπονήθηκε σε διάστημα τριών ετών και εγκρίθηκε από περισσότερες από 150 κυβερνήσεις, αναμένεται να καθοδηγήσει τη χάραξη πολιτικής σε πολλούς τομείς.

Με την υπογραφή 79 ειδικών από όλο τον κόσμο, η έκθεση επισημαίνει ως βασικά εμπόδια την «ανεπαρκή ή στρεβλή» παροχή κινήτρων, την αδύναμη θεσμική στήριξη και επιβολή, καθώς και τα «σημαντικά» κενά στην πληροφόρηση.

Δισεκατομμύρια στη φύση που καταστρέφεται, ελάχιστα στην προστασία της

Η έκθεση βασίζεται στη δέσμευση που ανέλαβαν τα κράτη το 2024 να προστατεύσουν το 30% της ξηράς και των θαλασσών έως το 2030, καθώς και στο σχέδιο που ακολούθησε πέρυσι για δαπάνες ύψους 200 δισ. δολαρίων - ποσό που παραμένει πάντως πολύ χαμηλότερο από τη χρηματοδότηση που κατευθύνεται σε δραστηριότητες οι οποίες βλάπτουν τη φύση.

Παρά την ανάγκη για «μετασχηματιστική αλλαγή» - σύμφωνα με στοιχεία του 2023 - περίπου 7,3 τρισ. δολάρια δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων κατευθύνονταν σε δραστηριότητες επιζήμιες για τη φύση.

«Η παρούσα έκθεση αντλεί από χιλιάδες πηγές, συγκεντρώνοντας χρόνια έρευνας και πρακτικής σε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο πλαίσιο που αναδεικνύει τόσο τους κινδύνους της απώλειας της φύσης για τις επιχειρήσεις όσο και τις ευκαιρίες τους να συμβάλουν στην αντιστροφή της», δήλωσε ο Ματ Τζόουνς, ένας εκ των τριών επικεφαλής της αξιολόγησης.

«Οι επιχειρήσεις και άλλοι βασικοί παράγοντες μπορούν είτε να ηγηθούν της μετάβασης προς μια πιο βιώσιμη παγκόσμια οικονομία είτε, τελικά, να διακινδυνεύσουν την εξαφάνιση - όχι μόνο των ειδών στη φύση, αλλά ενδεχομένως και τη δική τους».

Οι επιχειρήσεις μπροστά σε έναν νέο, καθοριστικό οικονομικό κίνδυνο

Σύμφωνα με την έκθεση, οι εταιρείες μπορούν να δράσουν άμεσα θέτοντας φιλόδοξους στόχους και ενσωματώνοντάς τους στη στρατηγική τους, ενισχύοντας τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση επιδόσεων, καθώς και καινοτομώντας σε προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως λιγότερο από το 1% των εισηγμένων εταιρειών δημοσιοποιεί στοιχεία για τις επιπτώσεις του στη βιοποικιλότητα.

Οι τομείς των κατασκευών, των τροφίμων, της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των υποδομών συγκαταλέγονται σε αυτούς που εκτίθενται περισσότερο στην απώλεια βιοποικιλότητας - σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Zero Carbon Analytics - αν και οι περισσότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κινδύνους μέσω των εφοδιαστικών τους αλυσίδων.

Ο Πολ Πόλμαν, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Unilever, δήλωσε ότι η επιχειρηματική στρατηγική αφορά τη διαχείριση κινδύνων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, ωστόσο η φύση «παραμένει σχεδόν εκτός της εξίσωσης».

«Η αξιολόγηση της IPBES δείχνει ότι αυτό το "τυφλό σημείο" μετατρέπεται πλέον σε έναν από τους καθοριστικούς οικονομικούς κινδύνους της εποχής μας».

Πηγή: Reuters