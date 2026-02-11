Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56
Πόσο LNG χωράνε οι ελληνικές θάλασσες;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 10:05
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/02/2026 - 09:54
O ΔΕΔΔΗΕ για τα Στοιχεία Προσδιορισμού του Προφίλ Παροχών που αφορά στην Ενέργεια Κατανάλωσης Ομοειδών Παροχών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 09:26
Αρναούτογλου: Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 08:47
Ντ. Τραμπ: Ετοιμάζεται να αναιρέσει κείμενο-θεμέλιο λίθο του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 08:32
Γιάννης Τριήρης: Ευρωπαϊκό «μαύρο πρόβατο» της διαφθοράς και το 2025 η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/02/2026 - 08:04
Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 08:01
Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 07:59
Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 06:49
Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Βοηθά ο αφυγραντήρας στην καταπολέμηση της μούχλας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού έως 1 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 15:47
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την ΕΤΕπ για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 15:27
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 14:58
ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 14:30
Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για περισσότερες επιχειρήσεις – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:57
Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 13:51
Παρέμβαση ΣΕΒ - BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:14
ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό αυξάνουν το κόστος ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 12:34

Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση

Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση
Etienne Girardet on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 11/02/2026 - 06:49

Η συνέχιση της υποβάθμισης της φύσης απειλεί τόσο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσο και τη βιωσιμότητα των ίδιων των επιχειρήσεων.

Η απώλεια της βιοποικιλότητας αναδεικνύεται σε συστημικό κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, σύμφωνα με έκθεση-ορόσημο που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, καλώντας τις επιχειρήσεις να δράσουν άμεσα, αν δεν θέλουν να βρεθούν αντιμέτωπες με τον ίδιο τον αφανισμό τους.

Η αξιολόγηση της Διακυβερνητικής Πλατφόρμας για τη Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες των Οικοσυστημάτων (IPBES), η οποία εκπονήθηκε σε διάστημα τριών ετών και εγκρίθηκε από περισσότερες από 150 κυβερνήσεις, αναμένεται να καθοδηγήσει τη χάραξη πολιτικής σε πολλούς τομείς.

Με την υπογραφή 79 ειδικών από όλο τον κόσμο, η έκθεση επισημαίνει ως βασικά εμπόδια την «ανεπαρκή ή στρεβλή» παροχή κινήτρων, την αδύναμη θεσμική στήριξη και επιβολή, καθώς και τα «σημαντικά» κενά στην πληροφόρηση.

Δισεκατομμύρια στη φύση που καταστρέφεται, ελάχιστα στην προστασία της

Η έκθεση βασίζεται στη δέσμευση που ανέλαβαν τα κράτη το 2024 να προστατεύσουν το 30% της ξηράς και των θαλασσών έως το 2030, καθώς και στο σχέδιο που ακολούθησε πέρυσι για δαπάνες ύψους 200 δισ. δολαρίων - ποσό που παραμένει πάντως πολύ χαμηλότερο από τη χρηματοδότηση που κατευθύνεται σε δραστηριότητες οι οποίες βλάπτουν τη φύση.

Παρά την ανάγκη για «μετασχηματιστική αλλαγή» - σύμφωνα με στοιχεία του 2023 - περίπου 7,3 τρισ. δολάρια δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων κατευθύνονταν σε δραστηριότητες επιζήμιες για τη φύση.

«Η παρούσα έκθεση αντλεί από χιλιάδες πηγές, συγκεντρώνοντας χρόνια έρευνας και πρακτικής σε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο πλαίσιο που αναδεικνύει τόσο τους κινδύνους της απώλειας της φύσης για τις επιχειρήσεις όσο και τις ευκαιρίες τους να συμβάλουν στην αντιστροφή της», δήλωσε ο Ματ Τζόουνς, ένας εκ των τριών επικεφαλής της αξιολόγησης.

«Οι επιχειρήσεις και άλλοι βασικοί παράγοντες μπορούν είτε να ηγηθούν της μετάβασης προς μια πιο βιώσιμη παγκόσμια οικονομία είτε, τελικά, να διακινδυνεύσουν την εξαφάνιση - όχι μόνο των ειδών στη φύση, αλλά ενδεχομένως και τη δική τους».

Οι επιχειρήσεις μπροστά σε έναν νέο, καθοριστικό οικονομικό κίνδυνο

Σύμφωνα με την έκθεση, οι εταιρείες μπορούν να δράσουν άμεσα θέτοντας φιλόδοξους στόχους και ενσωματώνοντάς τους στη στρατηγική τους, ενισχύοντας τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση επιδόσεων, καθώς και καινοτομώντας σε προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως λιγότερο από το 1% των εισηγμένων εταιρειών δημοσιοποιεί στοιχεία για τις επιπτώσεις του στη βιοποικιλότητα.

Οι τομείς των κατασκευών, των τροφίμων, της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των υποδομών συγκαταλέγονται σε αυτούς που εκτίθενται περισσότερο στην απώλεια βιοποικιλότητας - σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Zero Carbon Analytics - αν και οι περισσότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κινδύνους μέσω των εφοδιαστικών τους αλυσίδων.

Ο Πολ Πόλμαν, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Unilever, δήλωσε ότι η επιχειρηματική στρατηγική αφορά τη διαχείριση κινδύνων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, ωστόσο η φύση «παραμένει σχεδόν εκτός της εξίσωσης».

«Η αξιολόγηση της IPBES δείχνει ότι αυτό το "τυφλό σημείο" μετατρέπεται πλέον σε έναν από τους καθοριστικούς οικονομικούς κινδύνους της εποχής μας».

Πηγή: Reuters

Τελευταία τροποποίηση στις 11/02/2026 - 06:49

