Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα 2026

Αμετάβλητη η Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Ετήσια Βάση το 2025, με την Χώρα να Χαρακτηρίζεται ως Καθαρός Εξαγωγέας

Τα τελευταία χρόνια, ο ενεργειακός τομέας της Ελλάδας παίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην οικονομία, στις επενδύσεις και στις τιμές. Με δεδομένο ότι η παρακολούθηση των μεταβολών του εγχώριου ενεργειακού τομέα ανά κλάδο και καύσιμο αποτελεί βασική δραστηριότητα του Ινστιτούτου, η νέα μελέτη του ΙΕΝΕ επικεντρώνεται στις πλέον σημαντικές ενεργειακές εξελίξεις και αναδεικνύει τις κυριαρχούσες τάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η μεταβολή στις τιμές ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και πετρελαίου σε επίπεδο Ευρώπης και Ελλάδας, η μεταβολή στην συνολική ζήτηση ενέργειας, όπως και στην ζήτηση ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, καλύπτονται στην συγκεκριμένη μελέτη.

Παράλληλα, οι εισαγωγές και εξαγωγές, κυρίως ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, όπως και το μίγμα καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή, είναι κάποια από τα ενεργειακά μεγέθη που αναλύονται.



Σύμφωνα με στοιχεία της Μελέτης, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 54.0 TWh το 2025, αμετάβλητη σε σύγκριση με το 2024. Σε βάθος πενταετίας (2021-2025), η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 βρισκόταν στο υψηλότερο επίπεδο, όπως και το 2024.

Διάγραμμα 1: Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, 2021-2025









Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα συμπεράσματα της ανωτέρω Μελέτης σε ό,τι αφορά τους τομείς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Μεταξύ άλλων, τονίζεται η ανοδική πορεία των τιμών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και η πτωτική πορεία των τιμών αργού και πετρελαϊκών προϊόντων σε Ευρώπη και Ελλάδα. Επίσης, αναφέρεται η υποχώρηση των εισαγωγών και η αύξηση των εξαγωγών ηλεκτρισμού στην Ελλάδα σε ετήσια βάση, με την χώρα να χαρακτηρίζεται το 2025 ως καθαρός εξαγωγέας.

Παράλληλα, καταγράφονται οι αυξημένες εισαγωγές φυσικού αερίου σε ετήσια βάση στην Ελλάδα το 2025, με μειωμένες τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών, καθώς και αυξημένες εξαγωγές φυσικού αερίου σε ετήσια βάση από την Ελλάδα, που όμως αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών εισαγωγών της χώρας, περίπου 12%. Σε ότι αφορά το LNG, καταγράφονται αυξημένες ροές μέσω των σημείων εισόδου Ρεβυθούσας και Αμφιτρίτης σε ετήσια βάση, οι οποίες το 2025 αντιστοιχούσαν στο 46% των συνολικών εισαγωγών, με αυτές από την Ρωσία να έχουν μειωθεί στο 39%, ενώ αυτές από το Αζερμπαϊτζάν παρέμειναν σταθερές στο 15%. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι έχει επέλθει μια πλήρης αντιστροφή των εισαγωγών αερίου προς όφελος του LNG. Σχετικά με τις τιμές των υγρών καυσίμων στην Ελλάδα αυτές είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, παρά την μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Τέλος, επισημαίνεται η διαφοροποίηση του ηλεκτροπαραγωγικού μίγματος, με σημαντική συνεισφορά των ΑΠΕ, αλλά και του φυσικού αερίου. Με τις ΑΠΕ να αντιστοιχούν στο 49% (+ 2% σε σύγκριση με το 2024) και το φυσικό αέριο στο 43% (+ 3% σε σύγκριση με το 2024) του ηλεκτροπαραγωγικού μείγματος του 2025.

Συνεχίζονται οι Περικοπές Ενέργειας από ΑΠΕ

Τέλος, όπως επισημαίνει η Μελέτη του ΙΕΝΕ, εντός του 2026, αναμένεται να συνεχιστούν τα προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο, λόγω της υπερπροσφοράς ΑΠΕ και του κορεσμένου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως, μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα βρεθούν στο προσκήνιο συζητήσεις μεταξύ ΡΑΑΕΥ, ΥΠΕΝ, ΑΔΜΗΕ και των φορέων της αγοράς για το θέμα αποζημίωσης των αυτοπαραγωγών, καθώς θα αυξάνονται οι ποσότητες απορριπτόμενης ενέργειας.

Η πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.