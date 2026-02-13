ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
13/02/2026 - 14:09
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 5,4% το Δεκέμβριο στο δείκτη τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία
13/02/2026 - 13:03
Η Stellantis Θέλει να Aποχωρήσει από την Kοινοπραξία Mπαταριών με τη Samsung
13/02/2026 - 12:05
Η ενέργεια συναντά τον πολιτισμό: Tο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνοδοιπόρος του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
13/02/2026 - 11:57
Δημόσια Διαβούλευση για τον προσδιορισμό του Εκτιμώμενου Εσόδου Αγορών Ομάδων Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
13/02/2026 - 10:41
Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα 2026
13/02/2026 - 09:55
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος των Μετάλλων Χρειάζεται Μία Νέα Αρχή
13/02/2026 - 09:00
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC)
13/02/2026 - 08:25
Νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
13/02/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Στο βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας η Ελλάδα
13/02/2026 - 08:04
ΔΑΠΕΕΠ: Η πρόβλεψη εσόδων για τις μπαταρίες των διαγωνισμών το 2026
13/02/2026 - 08:01
Ενεργειακό κόστος: Στα όρια η βιομηχανία- Ζητούν άμεσα μέτρα και εφαρμογή του μηχανισμού CISAF
13/02/2026 - 07:58
Τέλος χρόνου για το «Εξοικονομώ - Επιχειρώ»: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις
13/02/2026 - 06:51
Πώς θα «σώσετε» το ψυγείο σας και θα μειώσετε αισθητά την κατανάλωση ρεύματος
13/02/2026 - 06:52
Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά
13/02/2026 - 06:51
Τα υποβρύχια data centers είναι το νέο στοίχημα της «γαλάζιας τεχνολογίας» της Κίνας
13/02/2026 - 06:51
Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι "ανταγωνιστικότητα"
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
12/02/2026 - 11:53
Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
12/02/2026 - 10:51
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
12/02/2026 - 10:48
Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
12/02/2026 - 10:45
Αρ. Στεφάτος: Κυνηγάμε πολύ μεγάλους στόχους υδρογονανθράκων - Ενδιαφέρον για έρευνες σε νέες περιοχές
Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα 2026

Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα 2026
Newsroom
Παρασκευή, 13/02/2026 - 09:55

Αμετάβλητη η Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Ετήσια Βάση το 2025, με την Χώρα να Χαρακτηρίζεται ως Καθαρός Εξαγωγέας

Τα τελευταία χρόνια, ο ενεργειακός τομέας της Ελλάδας παίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην οικονομία, στις επενδύσεις και στις τιμές. Με δεδομένο ότι η παρακολούθηση των μεταβολών του εγχώριου ενεργειακού τομέα ανά κλάδο και καύσιμο αποτελεί βασική δραστηριότητα του Ινστιτούτου, η νέα μελέτη του ΙΕΝΕ επικεντρώνεται στις πλέον σημαντικές ενεργειακές εξελίξεις και αναδεικνύει τις κυριαρχούσες τάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η μεταβολή στις τιμές ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και πετρελαίου σε επίπεδο Ευρώπης και Ελλάδας, η μεταβολή στην συνολική ζήτηση ενέργειας, όπως και στην ζήτηση ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, καλύπτονται στην συγκεκριμένη μελέτη.

Παράλληλα, οι εισαγωγές και εξαγωγές, κυρίως ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, όπως και το μίγμα καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή, είναι κάποια από τα ενεργειακά μεγέθη που αναλύονται.

Σύμφωνα με στοιχεία της Μελέτης, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 54.0 TWh το 2025, αμετάβλητη σε σύγκριση με το 2024. Σε βάθος πενταετίας (2021-2025), η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 βρισκόταν στο υψηλότερο επίπεδο, όπως και το 2024.

Διάγραμμα 1: Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, 2021-2025


ΦΓΓ.jpeg

Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα συμπεράσματα της ανωτέρω Μελέτης σε ό,τι αφορά τους τομείς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Μεταξύ άλλων, τονίζεται η ανοδική πορεία των τιμών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και η πτωτική πορεία των τιμών αργού και πετρελαϊκών προϊόντων σε Ευρώπη και Ελλάδα. Επίσης, αναφέρεται η υποχώρηση των εισαγωγών και η αύξηση των εξαγωγών ηλεκτρισμού στην Ελλάδα σε ετήσια βάση, με την χώρα να χαρακτηρίζεται το 2025 ως καθαρός εξαγωγέας.

Παράλληλα, καταγράφονται οι αυξημένες εισαγωγές φυσικού αερίου σε ετήσια βάση στην Ελλάδα το 2025, με μειωμένες τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών, καθώς και αυξημένες εξαγωγές φυσικού αερίου σε ετήσια βάση από την Ελλάδα, που όμως αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών εισαγωγών της χώρας, περίπου 12%. Σε ότι αφορά το LNG, καταγράφονται αυξημένες ροές μέσω των σημείων εισόδου Ρεβυθούσας και Αμφιτρίτης σε ετήσια βάση, οι οποίες το 2025 αντιστοιχούσαν στο 46% των συνολικών εισαγωγών, με αυτές από την Ρωσία να έχουν μειωθεί στο 39%, ενώ αυτές από το Αζερμπαϊτζάν παρέμειναν σταθερές στο 15%. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι έχει επέλθει μια πλήρης αντιστροφή των εισαγωγών αερίου προς όφελος του LNG. Σχετικά με τις τιμές των υγρών καυσίμων στην Ελλάδα αυτές είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, παρά την μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Τέλος, επισημαίνεται η διαφοροποίηση του ηλεκτροπαραγωγικού μίγματος, με σημαντική συνεισφορά των ΑΠΕ, αλλά και του φυσικού αερίου. Με τις ΑΠΕ να αντιστοιχούν στο 49% (+ 2% σε σύγκριση με το 2024) και το φυσικό αέριο στο 43% (+ 3% σε σύγκριση με το 2024) του ηλεκτροπαραγωγικού μείγματος του 2025.

Συνεχίζονται οι Περικοπές Ενέργειας από ΑΠΕ

Τέλος, όπως επισημαίνει η Μελέτη του ΙΕΝΕ, εντός του 2026, αναμένεται να συνεχιστούν τα προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο, λόγω της υπερπροσφοράς ΑΠΕ και του κορεσμένου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως, μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα βρεθούν στο προσκήνιο συζητήσεις μεταξύ ΡΑΑΕΥ, ΥΠΕΝ, ΑΔΜΗΕ και των φορέων της αγοράς για το θέμα αποζημίωσης των αυτοπαραγωγών, καθώς θα αυξάνονται οι ποσότητες απορριπτόμενης ενέργειας.

Η πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

