ΑΔΜΗΕ: Προκήρυξη για την προμήθεια υλικών και την πλήρη κατασκευή του έργου Ηγουμενίτσας-Τ.Δ. Αετού

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19
Η ΕΤΕπ στηρίζει την πρώτη επένδυση παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη με €90 εκατ. για τη METLEN στη Στερεά Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/01/2026 - 14:04
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 13:20
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Δήμο Αμαρουσίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 13:17

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΔΜΗΕ: Προκήρυξη για την προμήθεια υλικών και την πλήρη κατασκευή του έργου Ηγουμενίτσας-Τ.Δ. Αετού

ΑΔΜΗΕ: Προκήρυξη για την προμήθεια υλικών και την πλήρη κατασκευή του έργου Ηγουμενίτσας-Τ.Δ. Αετού
Newsroom
Δευτέρα, 29/12/2025 - 14:28

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 05η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Δυρραχίου, αρ. 89, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή και χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την ανάδειξη Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο: «Προμήθεια υλικών και πλήρης κατασκευή της εναέριας Γ.Μ. 150kV Υ/Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – Τ.Δ. ΑΕΤΟΥ».

Προϋπολογισμός του έργου: τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.500.000,00€), πλέον ΦΠΑ .Το ποσό του προϋπολογισμού δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς με μέγιστη αποδεκτή απόκλιση 25% από τον προϋπολογισμό. Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: €675.000,00 (όπως αυτό αναλογεί σε ποσοστό 15% του προϋπολογισμού του έργου).

Αντικείμενο του Έργου: Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και την πλήρη κατασκευή της Εναέριας Γ.Μ. 150kV Υ/Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – Τ.Δ. ΑΕΤΟΥ απλού κυκλώματος με αγωγό βαρέως τύπου (Β΄) σειράς «3» συνολικού μήκους 30km περίπου. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις Εγκεκριμένες Μελέτες και τις Τεχνικές Προδιαγραφές & Περιγραφές του ΑΔΜΗΕ που έχουν επισυναφθεί στο Μέρος V του Τεύχους 4 του Τεχνικού Μέρους της Σύμβασης.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε δεκαεννέα (19) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 05η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/12/2025 - 14:30

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αυξητικές τάσεις στα τιμολόγια ρεύματος Ιανουαρίου δείχνει η χονδρεμπορική τιμή
Αυξητικές τάσεις στα τιμολόγια ρεύματος Ιανουαρίου δείχνει η χονδρεμπορική τιμή 29 Δεκεμβρίου 2025
Ισότιμη πρόσβαση στα στοιχεία της ΑΑΔΕ για ταυτοποίηση πελατών και ληξιπρόθεσμες οφειλές ζητούν οι προμηθευτές ενέργειας 30 Δεκεμβρίου 2025
Ισότιμη πρόσβαση στα στοιχεία της ΑΑΔΕ για ταυτοποίηση πελατών και ληξιπρόθεσμες οφειλές ζητούν οι προμηθευτές ενέργειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ανακαίνιση των ΚΥΤ Δυτικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ανακαίνιση των ΚΥΤ Δυτικής Μακεδονίας

Παπασταύρου: Πέρασαν από το ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις της Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Πέρασαν από το ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις της Chevron

Έως το τέλος Ιανουαρίου δρομολογείται η ΑΜΚ του 1 δισ. για τις μεγάλες διασυνδέσεις του ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Έως το τέλος Ιανουαρίου δρομολογείται η ΑΜΚ του 1 δισ. για τις μεγάλες διασυνδέσεις του ΑΔΜΗΕ

Ξεκινά τη λειτουργία του το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης του ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ξεκινά τη λειτουργία του το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης του ΑΔΜΗΕ

ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τροποποίηση της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντικές αποκλίσεις της ζήτησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τροποποίηση της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντικές αποκλίσεις της ζήτησης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για τον καθορισμό των κατωφλίων μέγιστης ισχύος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για τον καθορισμό των κατωφλίων μέγιστης ισχύος