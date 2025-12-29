ΑΔΜΗΕ: Προκήρυξη για την προμήθεια υλικών και την πλήρη κατασκευή του έργου Ηγουμενίτσας-Τ.Δ. Αετού

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Δυρραχίου, αρ. 89, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή και χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την ανάδειξη Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο: «Προμήθεια υλικών και πλήρης κατασκευή της εναέριας Γ.Μ. 150kV Υ/Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – Τ.Δ. ΑΕΤΟΥ».

Προϋπολογισμός του έργου: τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.500.000,00€), πλέον ΦΠΑ .Το ποσό του προϋπολογισμού δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς με μέγιστη αποδεκτή απόκλιση 25% από τον προϋπολογισμό. Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: €675.000,00 (όπως αυτό αναλογεί σε ποσοστό 15% του προϋπολογισμού του έργου).

Αντικείμενο του Έργου: Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και την πλήρη κατασκευή της Εναέριας Γ.Μ. 150kV Υ/Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – Τ.Δ. ΑΕΤΟΥ απλού κυκλώματος με αγωγό βαρέως τύπου (Β΄) σειράς «3» συνολικού μήκους 30km περίπου. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις Εγκεκριμένες Μελέτες και τις Τεχνικές Προδιαγραφές & Περιγραφές του ΑΔΜΗΕ που έχουν επισυναφθεί στο Μέρος V του Τεύχους 4 του Τεχνικού Μέρους της Σύμβασης.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε δεκαεννέα (19) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 05η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.