ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
13/02/2026 - 14:53
Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 14:09
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 5,4% το Δεκέμβριο στο δείκτη τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 13:03
Η Stellantis Θέλει να Aποχωρήσει από την Kοινοπραξία Mπαταριών με τη Samsung
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/02/2026 - 12:05
Η ενέργεια συναντά τον πολιτισμό: Tο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνοδοιπόρος του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 11:57
Δημόσια Διαβούλευση για τον προσδιορισμό του Εκτιμώμενου Εσόδου Αγορών Ομάδων Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/02/2026 - 10:41
Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/02/2026 - 09:55
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος των Μετάλλων Χρειάζεται Μία Νέα Αρχή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/02/2026 - 09:00
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:25
Νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Στο βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/02/2026 - 08:04
ΔΑΠΕΕΠ: Η πρόβλεψη εσόδων για τις μπαταρίες των διαγωνισμών το 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/02/2026 - 08:01
Ενεργειακό κόστος: Στα όρια η βιομηχανία- Ζητούν άμεσα μέτρα και εφαρμογή του μηχανισμού CISAF
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/02/2026 - 07:58
Τέλος χρόνου για το «Εξοικονομώ - Επιχειρώ»: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:51
Πώς θα «σώσετε» το ψυγείο σας και θα μειώσετε αισθητά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:52
Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 06:51
Τα υποβρύχια data centers είναι το νέο στοίχημα της «γαλάζιας τεχνολογίας» της Κίνας
ΚΟΣΜΟΣ
13/02/2026 - 06:51
Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 11:53
Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/02/2026 - 10:51
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 10:48
Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/02/2026 - 10:45

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Stellantis Θέλει να Aποχωρήσει από την Kοινοπραξία Mπαταριών με τη Samsung

Η Stellantis Θέλει να Aποχωρήσει από την Kοινοπραξία Mπαταριών με τη Samsung
Newsroom
Παρασκευή, 13/02/2026 - 12:05

Aυξάνονται οι Aπώλειες στα EV

Η Stellantis NV επιδιώκει να αποχωρήσει από την κοινοπραξία μπαταριών στις ΗΠΑ με τη Samsung SDI Co. της Νότιας Κορέας, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία αποσύρει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχήματων και προσπαθεί να διατηρήσει την ρευστότητά της, μετά την ανακοίνωση απομειώσεων άνω των 22 δισεκατομμυρίων ευρώ την περασμένη εβδομάδα.

Διερευνά τρόπους αποεπένδυσης από την επιχείρηση, αλλά δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση και η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις και ζήτησαν να μην κατονομαστούν, σχολιάζοντας ευαίσθητα θέματα, αναφέρει το Bloomberg. Μια έξοδος θα μπορούσε να είναι δαπανηρή για την Stellantis και μια μακρά διαδικασία, ανέφεραν. Η Stellantis θα μπορούσε να πουλήσει το μερίδιό της σε τρίτο μέρος, είπε ένα από τα άτομα.

"Εξακολουθούμε να έχουμε συνεχείς συζητήσεις συνεργασίας με τη Samsung σχετικά με το μέλλον της κοινοπραξίας StarPlus Energy", ανέφερε η Stellantis σε ανακοίνωσή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis, Antonio Filosa, εργάζεται για να περιορίσει τις ζημίες σε έργα ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών, τα οποία ήταν καταδικασμένα να αποβούν ζημιογόνατα μετά τις κινήσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που υπονομεύουν τα plug-in αυτοκίνητα. Την περασμένη εβδομάδα, η Stellantis δήλωσε ότι θα αποχωρήσει από μια ξεχωριστή κοινοπραξία με τον συνεργάτη της LG Energy Solution Ltd. στο Γουίνδσορ του Καναδά. Σε αυτήν τη συναλλαγή, η LG εξαγόρασε το μερίδιο της Stellantis για μόλις 100 δολάρια και η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να σχεδιάζει να αγοράσει μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων από το εργοστάσιο.

"Η έξοδος από την κοινοπραξία LG στον Καναδά ήταν μια έκπληξη και μας αφήνει να αναρωτιόμαστε ποιο είναι το μέλλον της κοινοπραξίας στην Ιντιάνα με την Samsung SDI", έγραψε ο αναλυτής της HSBC, Michael Tyndall.

Στην Ευρώπη, η κοινοπραξία μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων Automotive Cells Co., η οποία υποστηρίζεται από την Stellantis, επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι θα σταματήσει τα σχέδια κατασκευής εργοστασίων μπαταριών στη Γερμανία και την Ιταλία και δήλωσε ότι διεξάγει συνομιλίες με τα συνδικάτα της γαλλικής της επιχείρησης σχετικά με πιθανά προσωρινά μέτρα ανεργίας, λόγω προβλημάτων αύξησης της παραγωγής μπαταριών.

Η απόφαση του Antonio Filosa για την απόσυρση από την ηλεκτροκίνηση σημαίνει ότι η Stellantis θα χρειαστεί λιγότερα εργοστάσια μπαταριών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη από ό,τι αναμενόταν αρχικά, ανέφερε το Bloomberg νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι Stellantis, General Motors Co., Ford Motor Co. και οι συνεργάτες τους επανεκτιμούν δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις σε μπαταρίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την εποχή του Μπάιντεν, αφότου η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα δεν υλοποιήθηκε τόσο γρήγορα όσο αναμενόταν και ο Τραμπ ανέτρεψε τις φιλικές προς τα ηλεκτρικά οχήματα πολιτικές του προκατόχου του. Οι εταιρείες επιδιώκουν να μεταφέρουν την παραγωγή από μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων σε κυψέλες για χρήση στο δίκτυο και στα κέντρα δεδομένων, οι οποίες έχουν αυξημένη ζήτηση.

Η Stellantis και η Samsung σχημάτισαν την κοινοπραξία τους στην Ιντιάνα το 2021. Υποσχέθηκαν να επενδύσουν 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια και να δημιουργήσουν 1.400 νέες θέσεις εργασίας στην πόλη Κοκόμο, η οποία ήδη φιλοξενεί τα εργοστάσια κινητήρων και κιβωτίων ταχυτήτων της Stellantis. Το μοναδικό εργοστάσιο μπαταριών της Samsung στις ΗΠΑ, ξεκίνησε την παραγωγή το 2024 και έχει ήδη στραφεί στην κατασκευή ορισμένων κυψελών για αποθήκευση ενέργειας. Η Samsung έχει πρόσφατα εξασφαλίσει αρκετούς νέους πελάτες για να αγοράσουν σταθερές κυψέλες αποθήκευσης, ανέφερε ένα από τα άτομα.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου 12 Φεβρουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Stellantis διακόπτει το πρόγραμμα ανάπτυξης τεχνολογίας κυψελών καυσίμου υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Stellantis διακόπτει το πρόγραμμα ανάπτυξης τεχνολογίας κυψελών καυσίμου υδρογόνου

Οι στόχοι της Stellantis για την απανθρακοποίηση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Οι στόχοι της Stellantis για την απανθρακοποίηση

Η Stellantis κλείνει προσωρινά ένα εργοστάσιό της στον Καναδά, λόγω των υψηλών δασμών από τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ

Η Stellantis κλείνει προσωρινά ένα εργοστάσιό της στον Καναδά, λόγω των υψηλών δασμών από τις ΗΠΑ

Η επόμενη γενιά οδηγεί το μέλλον της κινητικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η επόμενη γενιά οδηγεί το μέλλον της κινητικότητας

Η Stellantis κλείνει το εργοστάσιο κατασκευής ημιφορτηγών στο Λούτον στη Νότια Αγγλία
ΚΟΣΜΟΣ

Η Stellantis κλείνει το εργοστάσιο κατασκευής ημιφορτηγών στο Λούτον στη Νότια Αγγλία

Στη Mείωση του Kόστους των Mπαταριών Oφείλεται η Πτώση των Tιμών των EV την τελευταία 15ετία
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Στη Mείωση του Kόστους των Mπαταριών Oφείλεται η Πτώση των Tιμών των EV την τελευταία 15ετία