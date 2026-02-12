ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 11:53
Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/02/2026 - 10:51
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 10:48
Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/02/2026 - 10:45
Αρ. Στεφάτος: Κυνηγάμε πολύ μεγάλους στόχους υδρογονανθράκων - Ενδιαφέρον για έρευνες σε νέες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 10:19
Τραμπ: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από εργοστάσια που καίνε άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
12/02/2026 - 09:24
Η Ρωσία θα στείλει πετρέλαιο στην Κούβα για «ανθρωπιστικούς» λόγους
ΚΟΣΜΟΣ
12/02/2026 - 08:44
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/02/2026 - 08:25
Σ. Παπασταύρου: Προχωρά η επικαιροποίηση της μελέτης για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 08:16
ΣΕΒ: Χωρίς δυνατή ευρωπαϊκή βιομηχανία, δεν μπορεί να υπάρξει ανθεκτική, ασφαλής και δυνατή Ευρώπη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/02/2026 - 08:09
Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος

Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
Άννα Διανά
Πέμπτη, 12/02/2026 - 10:48

Η κλιμάκωση των διακοπών ρεύματος και οι διοικητικές καθυστερήσεις του ΔΕΔΔΗΕ οδηγούν πλέον σε ανοιχτή θεσμική πίεση. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣεΗ) έθεσαν χθες ευθέως στη διοίκηση του Διαχειριστή τα προβλήματα που, όπως καταγγέλλουν, πλήττουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, ζητώντας μόνιμες και οριζόντιες λύσεις.

Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης έρευνας του ΒΕΑ, στην οποία το 59% των ηλεκτρολόγων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει συστηματικά προβλήματα στις συναλλαγές και τις διαδικασίες με τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σημαντικό ποσοστό καταγράφει καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αιτημάτων και τεχνικών παρεμβάσεων. Τα ευρήματα αποτυπώνουν, σύμφωνα με τους επαγγελματίες, επιδείνωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τόσο σε επίπεδο χρόνων ανταπόκρισης όσο και στην ποιότητα εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, στην έρευνα καταγράφονται αυξημένα περιστατικά διακοπών και αυξομειώσεων τάσης που, όπως επισημαίνουν, δημιουργούν ζημιές σε εξοπλισμό και πρόσθετο κόστος για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις αλλά, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, εμφανίζεται με συχνότητα που επηρεάζει πλέον την κανονική λειτουργία μικρών και μεσαίων μονάδων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ίδιας έρευνας και από την πλευρά των ηλεκτρολόγων-εγκαταστατών, το 59% αντιμετωπίζει τακτικά πτώσεις τάσης ή υπερτάσεις, με το 23% να αναφέρει ότι τα φαινόμενα αυτά συμβαίνουν «πολύ συχνά». Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στα εναέρια δίκτυα (84%) και εντείνονται το καλοκαίρι (59%).

Ως βασικές αιτίες αναφέρονται η παλαιότητα του δικτύου (52%), η υπερφόρτωση (18%) και η κακοκαιρία (14%). Οι συνέπειες περιλαμβάνουν καταστροφή συσκευών (65%), συχνές επισκευές (20%) και μειωμένη απόδοση μηχανημάτων (13%).

Οι καθυστερήσεις στις νέες συνδέσεις χαρακτηρίζονται «συχνές ή σχεδόν πάντα» από το 74% των ηλεκτρολόγων, με τον χρόνο αναμονής να φθάνει τους 1-3 μήνες (40%) ή ακόμη και άνω των τριών μηνών (36%). Η επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ θεωρείται «πολύ δύσκολη» από το 56%, ενώ το 75% αξιολογεί την εξυπηρέτηση ως μέτρια ή κακή.

Υπό αυτό το πρίσμα, η χθεσινή συνάντηση με τη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ αποκτά βαρύτερη σημασία, καθώς για πρώτη φορά τα ποσοτικά ευρήματα μεταφράζονται σε θεσμική πίεση με αίτημα συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τόσο σε επίπεδο τεχνικής ενίσχυσης του Δικτύου όσο και επιτάχυνσης των διοικητικών διαδικασιών.

O πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος ανέδειξε τη συστημική κατάρρευση των ενεργειακών υποδομών, ξεκαθαρίζοντας ότι οι συχνές διακοπές και οι αυξομειώσεις της τάσης, δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα ή τυχαία περιστατικά, αλλά μια μόνιμη παθογένεια, η οποία απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, προκαλώντας οικονομικές απώλειες που συχνά αγγίζουν τις χιλιάδες ευρώ.

Ο κ. Δαμίγος, κατέστησε σαφές ότι οι βλάβες στον εξοπλισμό, η απώλεια παραγωγικού χρόνου και οι ακυρώσεις παραγγελιών δεν μπορούν πλέον να λογίζονται ως συγκυριακές δυσλειτουργίες, καθώς υπονομεύουν ευθέως την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Τόνισε, μάλιστα, ότι η κλιματική κρίση και η αυξημένη ζήτηση απλώς ανέδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο την ανεπάρκεια ενός δικτύου που χρήζει άμεσου και ουσιαστικού εκσυγχρονισμού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ζήτημα των ρευματοκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι η ανάγκη ουσιαστικού ελέγχου και αντιμετώπισης των πραγματικών παραβατικών πρακτικών είναι αυτονόητη και αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Την ίδια στιγμή, στηλίτευσε τις εκτεταμένες διοικητικές καθυστερήσεις και την κωλυσιεργία στις επιστροφές δικαιωθέντων προστίμων, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση αυτή στερεί πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά και εντείνει το αίσθημα αδικίας σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του ΒΕΑ υπογράμμισε ότι το ζήτημα είναι βαθιά πολιτικό και διαχειριστικό, καθώς αφορά τις προτεραιότητες και τη συνολική οργάνωση ενός συστήματος που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις, τονίζοντας την άμεση ανάγκη για θεσμικές, οριζόντιες και μόνιμες λύσεις.

Από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ, στη συνάντηση συμμετείχαν η κα Οντίλ Γκίνη, Γενική Διευθύντρια Εμπορικών Λειτουργιών Δικτύου, και ο κ. Νικόλαος Σκιαθίτης, Διευθυντής Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Δικτύου, οι οποίοι, άκουσαν τα ζητήματα που τέθηκαν και δεσμεύθηκαν για περαιτέρω επεξεργασία των αιτημάτων σε τεχνικό επίπεδο το επόμενο διάστημα αλλά και τη δρομολόγηση λειτουργικών λύσεων στα προβλήματα που αναδείχθηκαν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε. 11 Φεβρουαρίου 2026
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας 12 Φεβρουαρίου 2026
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές

Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση

Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για περισσότερες επιχειρήσεις – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για περισσότερες επιχειρήσεις – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου 2026

ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια

Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές

Μίλτος Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ): «Ακριβό ρεύμα, φθηνές δικαιολογίες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μίλτος Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ): «Ακριβό ρεύμα, φθηνές δικαιολογίες»