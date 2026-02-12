Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος

Η κλιμάκωση των διακοπών ρεύματος και οι διοικητικές καθυστερήσεις του ΔΕΔΔΗΕ οδηγούν πλέον σε ανοιχτή θεσμική πίεση. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣεΗ) έθεσαν χθες ευθέως στη διοίκηση του Διαχειριστή τα προβλήματα που, όπως καταγγέλλουν, πλήττουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, ζητώντας μόνιμες και οριζόντιες λύσεις.

Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης έρευνας του ΒΕΑ, στην οποία το 59% των ηλεκτρολόγων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει συστηματικά προβλήματα στις συναλλαγές και τις διαδικασίες με τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σημαντικό ποσοστό καταγράφει καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αιτημάτων και τεχνικών παρεμβάσεων. Τα ευρήματα αποτυπώνουν, σύμφωνα με τους επαγγελματίες, επιδείνωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τόσο σε επίπεδο χρόνων ανταπόκρισης όσο και στην ποιότητα εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, στην έρευνα καταγράφονται αυξημένα περιστατικά διακοπών και αυξομειώσεων τάσης που, όπως επισημαίνουν, δημιουργούν ζημιές σε εξοπλισμό και πρόσθετο κόστος για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις αλλά, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, εμφανίζεται με συχνότητα που επηρεάζει πλέον την κανονική λειτουργία μικρών και μεσαίων μονάδων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ίδιας έρευνας και από την πλευρά των ηλεκτρολόγων-εγκαταστατών, το 59% αντιμετωπίζει τακτικά πτώσεις τάσης ή υπερτάσεις, με το 23% να αναφέρει ότι τα φαινόμενα αυτά συμβαίνουν «πολύ συχνά». Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στα εναέρια δίκτυα (84%) και εντείνονται το καλοκαίρι (59%).

Ως βασικές αιτίες αναφέρονται η παλαιότητα του δικτύου (52%), η υπερφόρτωση (18%) και η κακοκαιρία (14%). Οι συνέπειες περιλαμβάνουν καταστροφή συσκευών (65%), συχνές επισκευές (20%) και μειωμένη απόδοση μηχανημάτων (13%).

Οι καθυστερήσεις στις νέες συνδέσεις χαρακτηρίζονται «συχνές ή σχεδόν πάντα» από το 74% των ηλεκτρολόγων, με τον χρόνο αναμονής να φθάνει τους 1-3 μήνες (40%) ή ακόμη και άνω των τριών μηνών (36%). Η επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ θεωρείται «πολύ δύσκολη» από το 56%, ενώ το 75% αξιολογεί την εξυπηρέτηση ως μέτρια ή κακή.

Υπό αυτό το πρίσμα, η χθεσινή συνάντηση με τη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ αποκτά βαρύτερη σημασία, καθώς για πρώτη φορά τα ποσοτικά ευρήματα μεταφράζονται σε θεσμική πίεση με αίτημα συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τόσο σε επίπεδο τεχνικής ενίσχυσης του Δικτύου όσο και επιτάχυνσης των διοικητικών διαδικασιών.

O πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος ανέδειξε τη συστημική κατάρρευση των ενεργειακών υποδομών, ξεκαθαρίζοντας ότι οι συχνές διακοπές και οι αυξομειώσεις της τάσης, δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα ή τυχαία περιστατικά, αλλά μια μόνιμη παθογένεια, η οποία απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, προκαλώντας οικονομικές απώλειες που συχνά αγγίζουν τις χιλιάδες ευρώ.

Ο κ. Δαμίγος, κατέστησε σαφές ότι οι βλάβες στον εξοπλισμό, η απώλεια παραγωγικού χρόνου και οι ακυρώσεις παραγγελιών δεν μπορούν πλέον να λογίζονται ως συγκυριακές δυσλειτουργίες, καθώς υπονομεύουν ευθέως την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Τόνισε, μάλιστα, ότι η κλιματική κρίση και η αυξημένη ζήτηση απλώς ανέδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο την ανεπάρκεια ενός δικτύου που χρήζει άμεσου και ουσιαστικού εκσυγχρονισμού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ζήτημα των ρευματοκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι η ανάγκη ουσιαστικού ελέγχου και αντιμετώπισης των πραγματικών παραβατικών πρακτικών είναι αυτονόητη και αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Την ίδια στιγμή, στηλίτευσε τις εκτεταμένες διοικητικές καθυστερήσεις και την κωλυσιεργία στις επιστροφές δικαιωθέντων προστίμων, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση αυτή στερεί πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά και εντείνει το αίσθημα αδικίας σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του ΒΕΑ υπογράμμισε ότι το ζήτημα είναι βαθιά πολιτικό και διαχειριστικό, καθώς αφορά τις προτεραιότητες και τη συνολική οργάνωση ενός συστήματος που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις, τονίζοντας την άμεση ανάγκη για θεσμικές, οριζόντιες και μόνιμες λύσεις.

Από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ, στη συνάντηση συμμετείχαν η κα Οντίλ Γκίνη, Γενική Διευθύντρια Εμπορικών Λειτουργιών Δικτύου, και ο κ. Νικόλαος Σκιαθίτης, Διευθυντής Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Δικτύου, οι οποίοι, άκουσαν τα ζητήματα που τέθηκαν και δεσμεύθηκαν για περαιτέρω επεξεργασία των αιτημάτων σε τεχνικό επίπεδο το επόμενο διάστημα αλλά και τη δρομολόγηση λειτουργικών λύσεων στα προβλήματα που αναδείχθηκαν.