Βοηθά ο αφυγραντήρας στην καταπολέμηση της μούχλας;

Ένας αφυγραντήρας μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της μούχλας, μειώνοντας τη σχετική υγρασία του χώρου, αλλά δεν μπορεί να... εξαφανίσει την ήδη υπάρχουσα μούχλα.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όσοι ζουν σε σπίτια χωρίς μόνωση δεν σταματούν να σκέφτονται την υγρασία και τη μούχλα.

Δεν είναι μυστικό ότι η κατοχή ενός καλού αφυγραντήρα είναι εξαιρετικά χρήσιμη, όχι μόνο για το στέγνωμα ρούχων σε εσωτερικούς χώρους, αλλά και για τη σημαντική μείωση της υγρασίας στο σπίτι.

Πόσο αποτελεσματικός είναι όμως όταν πρόκειται για την αποτροπή της ανάπτυξης μούχλας;

Κανείς δεν θέλει να ζει με μούχλα και ο καλύτερος τρόπος για να την καταπολεμήσετε είναι η πρόληψη. Το woman&home μίλησε με τους ειδικούς και παρουσιάζει τις απαντήσεις τους.

Βοηθά ο αφυγραντήρας στην πρόληψη της μούχλας;

Αν αναζητάτε τρόπους να αποτρέψετε την εμφάνιση μούχλας στο σπίτι σας, σίγουρα θα σας έχουν μιλήσει για τους αφυγραντήρες. Είναι πιο δημοφιλείς από ποτέ – και όχι άδικα.

«Ο αφυγραντήρας αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά πρώτα βήματα κατά της οικιακής μούχλας. Μειώνει ενεργά τη σχετική υγρασία του εσωτερικού χώρου, αφαιρώντας τις συνθήκες που χρειάζεται η μούχλα για να αναπτυχθεί, ενώ περιορίζει τη συμπύκνωση υδρατμών σε κρύες επιφάνειες», εξηγεί ο Mike Bekin, διευθύνων σύμβουλος της Ecochoice.

Ποιος είναι ο κατάλληλος αφυγραντήρας για τον χώρο μου;

Ο Bekin εξηγεί ότι είναι σημαντικό να επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος αφυγραντήρα για κάθε χώρο: τα μοντέλα με συμπιεστή είναι πιο αποδοτικά σε θερμαινόμενα δωμάτια, ενώ οι αφυγραντήρες με ζεόλιθο αποδίδουν καλύτερα σε πιο ψυχρούς, μη θερμαινόμενους χώρους. «Η χρήση ενός απλού υγρομέτρου και η διατήρηση της σχετικής υγρασίας μεταξύ 40% και 60% προσφέρει σίγουρα αποτελέσματα», σημειώνει.

Η μούχλα συχνά κρύβεται σε σημεία που δεν περιμένουμε, με αποτέλεσμα να την ανακαλύπτουμε όταν πλέον είναι αργά. Η συνεχής λειτουργία ενός αφυγραντήρα μπορεί να μειώσει σημαντικά τέτοιες δυσάρεστες εκπλήξεις.

«Αφαιρεί την υγρασία από τον αέρα, ώστε οι επιφάνειες να παραμένουν αρκετά στεγνές και να μην μπορούν να αναπτυχθούν σπορία μούχλας», εξηγεί ο Bekin. Συνιστά επίσης την τοποθέτηση της συσκευής κοντά στο προβληματικό σημείο, με κλειστά παράθυρα και πόρτες, και ρύθμιση γύρω στο 50% σχετικής υγρασίας.

Πρέπει να χρησιμοποιώ αφυγραντήρα όταν υπάρχει ήδη μούχλα;

Αν έχετε ήδη εντοπίσει μούχλα στο σπίτι, η αγορά αφυγραντήρα δεν θα φέρει κάποια άμεση λύση.

«Πολλοί περιμένουν ότι η μούχλα θα εξαφανιστεί, αλλά αυτό δεν συμβαίνει», επισημαίνει ο Bekin.

Πρώτα πρέπει να καθαριστεί η υπάρχουσα μούχλα και να αντιμετωπιστεί η αιτία, όπως κακός εξαερισμός ή διαρροή. Στη συνέχεια, ο αφυγραντήρας βοηθά στη διατήρηση κατάλληλων συνθηκών ώστε να αποτραπεί η επανεμφάνιση.