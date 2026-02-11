Βοηθά ο αφυγραντήρας στην καταπολέμηση της μούχλας;

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56
Πόσο LNG χωράνε οι ελληνικές θάλασσες;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 10:05
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/02/2026 - 09:54
O ΔΕΔΔΗΕ για τα Στοιχεία Προσδιορισμού του Προφίλ Παροχών που αφορά στην Ενέργεια Κατανάλωσης Ομοειδών Παροχών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 09:26
Αρναούτογλου: Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 08:47
Ντ. Τραμπ: Ετοιμάζεται να αναιρέσει κείμενο-θεμέλιο λίθο του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 08:32
Γιάννης Τριήρης: Ευρωπαϊκό «μαύρο πρόβατο» της διαφθοράς και το 2025 η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/02/2026 - 08:04
Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 08:01
Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 07:59
Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 06:49
Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Βοηθά ο αφυγραντήρας στην καταπολέμηση της μούχλας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού έως 1 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 15:47
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την ΕΤΕπ για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 15:27
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 14:58
ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 14:30
Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για περισσότερες επιχειρήσεις – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:57
Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 13:51
Παρέμβαση ΣΕΒ - BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:14
ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό αυξάνουν το κόστος ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 12:34

Βοηθά ο αφυγραντήρας στην καταπολέμηση της μούχλας;

Βοηθά ο αφυγραντήρας στην καταπολέμηση της μούχλας;
michael schaffler on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 11/02/2026 - 06:49

Ένας αφυγραντήρας μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της μούχλας, μειώνοντας τη σχετική υγρασία του χώρου, αλλά δεν μπορεί να... εξαφανίσει την ήδη υπάρχουσα μούχλα.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όσοι ζουν σε σπίτια χωρίς μόνωση δεν σταματούν να σκέφτονται την υγρασία και τη μούχλα.

Δεν είναι μυστικό ότι η κατοχή ενός καλού αφυγραντήρα είναι εξαιρετικά χρήσιμη, όχι μόνο για το στέγνωμα ρούχων σε εσωτερικούς χώρους, αλλά και για τη σημαντική μείωση της υγρασίας στο σπίτι.

Πόσο αποτελεσματικός είναι όμως όταν πρόκειται για την αποτροπή της ανάπτυξης μούχλας;

Κανείς δεν θέλει να ζει με μούχλα και ο καλύτερος τρόπος για να την καταπολεμήσετε είναι η πρόληψη. Το woman&home μίλησε με τους ειδικούς και παρουσιάζει τις απαντήσεις τους.

Βοηθά ο αφυγραντήρας στην πρόληψη της μούχλας;

Αν αναζητάτε τρόπους να αποτρέψετε την εμφάνιση μούχλας στο σπίτι σας, σίγουρα θα σας έχουν μιλήσει για τους αφυγραντήρες. Είναι πιο δημοφιλείς από ποτέ – και όχι άδικα.

«Ο αφυγραντήρας αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά πρώτα βήματα κατά της οικιακής μούχλας. Μειώνει ενεργά τη σχετική υγρασία του εσωτερικού χώρου, αφαιρώντας τις συνθήκες που χρειάζεται η μούχλα για να αναπτυχθεί, ενώ περιορίζει τη συμπύκνωση υδρατμών σε κρύες επιφάνειες», εξηγεί ο Mike Bekin, διευθύνων σύμβουλος της Ecochoice.

Ποιος είναι ο κατάλληλος αφυγραντήρας για τον χώρο μου;

Ο Bekin εξηγεί ότι είναι σημαντικό να επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος αφυγραντήρα για κάθε χώρο: τα μοντέλα με συμπιεστή είναι πιο αποδοτικά σε θερμαινόμενα δωμάτια, ενώ οι αφυγραντήρες με ζεόλιθο αποδίδουν καλύτερα σε πιο ψυχρούς, μη θερμαινόμενους χώρους. «Η χρήση ενός απλού υγρομέτρου και η διατήρηση της σχετικής υγρασίας μεταξύ 40% και 60% προσφέρει σίγουρα αποτελέσματα», σημειώνει.

Η μούχλα συχνά κρύβεται σε σημεία που δεν περιμένουμε, με αποτέλεσμα να την ανακαλύπτουμε όταν πλέον είναι αργά. Η συνεχής λειτουργία ενός αφυγραντήρα μπορεί να μειώσει σημαντικά τέτοιες δυσάρεστες εκπλήξεις.

«Αφαιρεί την υγρασία από τον αέρα, ώστε οι επιφάνειες να παραμένουν αρκετά στεγνές και να μην μπορούν να αναπτυχθούν σπορία μούχλας», εξηγεί ο Bekin. Συνιστά επίσης την τοποθέτηση της συσκευής κοντά στο προβληματικό σημείο, με κλειστά παράθυρα και πόρτες, και ρύθμιση γύρω στο 50% σχετικής υγρασίας.

Πρέπει να χρησιμοποιώ αφυγραντήρα όταν υπάρχει ήδη μούχλα;

Αν έχετε ήδη εντοπίσει μούχλα στο σπίτι, η αγορά αφυγραντήρα δεν θα φέρει κάποια άμεση λύση.

«Πολλοί περιμένουν ότι η μούχλα θα εξαφανιστεί, αλλά αυτό δεν συμβαίνει», επισημαίνει ο Bekin.

Πρώτα πρέπει να καθαριστεί η υπάρχουσα μούχλα και να αντιμετωπιστεί η αιτία, όπως κακός εξαερισμός ή διαρροή. Στη συνέχεια, ο αφυγραντήρας βοηθά στη διατήρηση κατάλληλων συνθηκών ώστε να αποτραπεί η επανεμφάνιση.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/02/2026 - 06:49

Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη τον χειμώνα
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη τον χειμώνα 10 Φεβρουαρίου 2026
Air Fryer VS φούρνος: Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε στο μαγείρεμα 10 Φεβρουαρίου 2026
Air Fryer VS φούρνος: Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε στο μαγείρεμα

Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;

Συμφέρει να στεγνώνεις τα ρούχα με αφυγραντήρα; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συμφέρει να στεγνώνεις τα ρούχα με αφυγραντήρα; Οι ειδικοί απαντούν