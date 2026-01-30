ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας

Με τη νέα του επιστολή, ο ΕΣΠΕΝ επανέρχεται στο ζήτημα του διαρκώς διογκούμενου ελλείμματος του ΕΛΥΚΩ, ζητώντας από την Πολιτεία σαφή, επίσημη και πλήρη ενημέρωση προς τους προμηθευτές ενέργειας για τις αποφάσεις και τον σχεδιασμό αντιμετώπισής του.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι, παρά τις ρητές προβλέψεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι προμηθευτές καλύπτουν εδώ και σχεδόν τρία χρόνια με ίδια κεφάλαια το έλλειμμα του Λογαριασμού, με σημαντικό χρηματοοικονομικό κόστος και επιπτώσεις στη λειτουργία της αγοράς και στα τιμολόγια.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τον τρόπο και τον χρόνο εξόφλησης των οφειλόμενων ανταλλαγμάτων, ούτε σαφής πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

Ο ΕΣΠΕΝ καλεί την Πολιτεία να αποσαφηνίσει άμεσα τόσο τις αποφάσεις για την κάλυψη του ελλείμματος όσο και τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη του ΕΛΥΚΩ στο πλαίσιο της διασύνδεσης της Κρήτης.

