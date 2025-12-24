ΥΠΕΘΟ – ΥΜΕ – ΥΠΑΝ – ΥΨηΔ - ΑΑΔΕ: Διαθέσιμη η ψηφιακή εφαρμογή Μητρώου Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων Καυσίμων

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΥΠΕΘΟ – ΥΜΕ – ΥΠΑΝ – ΥΨηΔ - ΑΑΔΕ: Διαθέσιμη η ψηφιακή εφαρμογή Μητρώου Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων Καυσίμων

ΥΠΕΘΟ – ΥΜΕ – ΥΠΑΝ – ΥΨηΔ - ΑΑΔΕ: Διαθέσιμη η ψηφιακή εφαρμογή Μητρώου Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων Καυσίμων
Newsroom
Τετάρτη, 24/12/2025 - 15:37

Σε λειτουργία τέθηκε χθες η νέα ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας Ιδιωτικής Χρήσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η εφαρμογή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και την περαιτέρω καταστολή του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Με κοινή απόφαση (Α1180/2025) του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γεώργιου Κώτσηρα, του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται:

  • τα στοιχεία που καταχωρίζονται στην εφαρμογή του Μητρώου
  • οι υπόχρεοι για την καταχώριση/επικαιροποίηση των στοιχείων, οι οποίοι είναι οι:
    • κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου ιδιωτικής χρήσης,
    • εγκαταστάτες του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών
    • φορείς παροχής υπηρεσιών ογκομέτρησης δεξαμενών
  • προθεσμία 3 μηνών για την καταχώριση των στοιχείων από τους υπόχρεους, έως και 23/3/2026

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Εφαρμογές > Τελωνειακές Υπηρεσίες ή Φορολογικές Υπηρεσίες και στη συνέχεια Συστήματα εισροών - εκροών καυσίμων > Ιδιωτικά πρατήρια υγρών καυσίμων.

Σημειώνεται ότι από 23/12/2025 ξεκινά και η εξάμηνη προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών - εκροών στα ιδιωτικά πρατήρια (Α1176/2024 ΚΥΑ, Α1093/2025 ΚΥΑ).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Καύσιμα > Συστήματα εισροών - εκροών καυσίμων > Μητρώου Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων Καυσίμων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, YΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Πάνω από 124 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 1,17 εκατ. δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, YΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Πάνω από 124 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 1,17 εκατ. δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης 23 Δεκεμβρίου 2025
Αυτή είναι η καλύτερη ώρα για να ανάψετε το καλοριφέρ 28 Δεκεμβρίου 2025
Αυτή είναι η καλύτερη ώρα για να ανάψετε το καλοριφέρ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισότιμη πρόσβαση στα στοιχεία της ΑΑΔΕ για ταυτοποίηση πελατών και ληξιπρόθεσμες οφειλές ζητούν οι προμηθευτές ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ισότιμη πρόσβαση στα στοιχεία της ΑΑΔΕ για ταυτοποίηση πελατών και ληξιπρόθεσμες οφειλές ζητούν οι προμηθευτές ενέργειας

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, YΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Πάνω από 124 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 1,17 εκατ. δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, YΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Πάνω από 124 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 1,17 εκατ. δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης

Ο ΕΣΠΕΝ ζητά πρόσβαση στα δεδομένα της ΑΑΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ο ΕΣΠΕΝ ζητά πρόσβαση στα δεδομένα της ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκε η τέταρτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκε η τέταρτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου

Τελευταία ευκαιρία για το επίδομα θέρμανσης- Πάνω από 1,1 εκατ. οι αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τελευταία ευκαιρία για το επίδομα θέρμανσης- Πάνω από 1,1 εκατ. οι αιτήσεις

Σφίγγει ο κλοιός για όσους κλέβουν ρεύμα με διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Σφίγγει ο κλοιός για όσους κλέβουν ρεύμα με διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων