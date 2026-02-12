ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας

Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
Newsroom
Πέμπτη, 12/02/2026 - 11:53

Ένα έργο υψηλής στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και την ενεργειακή μετάβαση των θαλάσσιων μεταφορών ξεκινά να υλοποιείται με τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία τριών συστημάτων ηλεκτροδότησης επιβατηγών/οχηματαγωγών (Ε/Γ–Ο/Γ) πλοίων από ξηράς (Onshore Power Supply – OPS) στον Λιμένα Ηγουμενίτσας.

Τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπέγραψε ο ΔΕΔΔΗΕ με την εταιρεία Πάραλος Εμπορική Α.Ε., σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό και την περιβαλλοντική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της χώρας.

Το εμβληματικό αυτό έργο αφορά την κατασκευή, εντός των επόμενων δεκαοκτώ (18) μηνών, δύο (2) θέσεων ισχύος 3 MVA και μίας (1) θέσης ισχύος 0,5 MVA OPS στον Λιμένα Ηγουμενίτσας. Οι νέες υποδομές θα επιτρέπουν στα Ε/Γ–Ο/Γ πλοία να απενεργοποιούν τις βοηθητικές μηχανές τους κατά τον ελλιμενισμό και να τροφοδοτούνται απευθείας από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την ολοκλήρωση του έργου, τα ελλιμενιζόμενα πλοία θα μειώσουν αισθητά τις εκπομπές αερίων ρύπων, καθώς και τον θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία των μηχανών τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ηγουμενίτσας και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το πρόγραμμα Connecting Europe Facility της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Grant No.:101122898 – 22-EL-TC-ALFION-INFRA) και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), και τις ιδιωτικές εταιρείες Protasis, WMG και Hydrus. Η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό στρατηγικό σχεδιασμό για την κλιματική ουδετερότητα, όπως αποτυπώνεται στην «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και στο πακέτο νομοθετικών πρωτοβουλιών «Fit for 55», που στοχεύουν στη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην επιτάχυνση της απανθρακοποίησης των μεταφορών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει προσηλωμένος στην αποστολή του για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής, διασφαλίζοντας διαφανή και αμερόληπτη πρόσβαση σε όλους τους χρήστες, ενώ παράλληλα -με έργα όπως αυτολειτουργεί ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση και την καινοτομία στο ελληνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος 12 Φεβρουαρίου 2026

