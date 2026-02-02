ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 15:57
Ρεκόρ παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά το 2025 καλύπτοντας το 46.7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 15:25
ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:52
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:33
Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 13:52
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 12:41
Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 12:08
Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρίας τσιμεντοειδών «Vracs De L’Estuaire» στη Γαλλία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/02/2026 - 11:38
Φ. Τίμερμανς: Η Πράσινη Συμφωνία παραμένει μονόδρομος - Η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 11:18
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 10:49
Λουμάκης: Διαφορετικά τα δεδομένα μεταξύ standalone και behind the meter μπαταριών σε έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 10:47
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα και άλλες 15 χώρες να αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 10:07
Πτωτικές τιμές στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ πως επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
02/02/2026 - 09:48
Έναρξη του έργου LIFE SIP GR Blue – «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 09:37
Γιάννης Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 09:09
Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 08:50
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 08:40
Γιάννης Τριήρης: Συνταγματική αναθεώρηση ή συνταγματική εκτροπή;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/02/2026 - 08:12
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:09
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:06
Πώς η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 06:45
Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:45
Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:46
Πότε έρχεται το «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» - Τα τελευταία νέα για τη νέα επιδότηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/02/2026 - 08:51
Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:51
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:46
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/01/2026 - 15:37
ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 15:03
Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια

ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
Άννα Διανά
Δευτέρα, 02/02/2026 - 08:06

Με το σωρευτικό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ να προσεγγίζει τα 550 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, οι ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη απουσία σαφών αποφάσεων από την πολιτεία εντείνει τις πιέσεις στην αγορά και στα τιμολόγια.

Με νέα, έβδομη κατά σειρά επιστολή τους προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, μέσω του Συνδέσμου τους (ΕΣΠΕΝ), ζητούν επίσημη και πλήρη ενημέρωση για τον τρόπο και τον χρόνο κάλυψης του ελλείμματος, καθώς και για τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2026.

Στην ίδια επιστολή, ο ΕΣΠΕΝ περιγράφει το πρόβλημα ως διαρκώς διογκούμενο, σημειώνοντας ότι από τον Απρίλιο του 2023 τα μηνιαία ανταλλάγματα προς τους προμηθευτές αποδίδονται με απομείωση άνω του 30% κατά μέσο όρο, φτάνοντας ακόμη και το 60% σε ορισμένους μήνες. Αυτό, σύμφωνα με την εκτίμηση του Συνδέσμου, έχει οδηγήσει σε συνολικό οφειλόμενο αντάλλαγμα προς τους προμηθευτές που προσεγγίζει τα 550 εκατ. ευρώ έως τον Δεκέμβριο του 2025.

Με βάση την περιγραφή του ΕΣΠΕΝ, οι προμηθευτές καλύπτουν «με ίδια κεφάλαια» το έλλειμμα σχεδόν τρία χρόνια, λειτουργώντας ως «de facto χρηματοδότες» του μηχανισμού. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Σύνδεσμος αποτυπώνει το πρόσθετο βάρος που δημιουργεί η χρηματοδότηση αυτής της υστέρησης, αναφέροντας ότι για έλλειμμα της τάξης των 600 εκατ. ευρώ, με ενδεικτικό επιτόκιο δανεισμού 6,5%, το χρηματοοικονομικό κόστος προσεγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Κατά τον ΕΣΠΕΝ, το κόστος αυτό προκαλεί «σοβαρές αρρυθμίες» στη λειτουργία της αγοράς και αυξητικές πιέσεις στα τιμολόγια προμήθειας. Ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει ότι το ισχύον πλαίσιο αποδίδει συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην πολιτεία για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΥΚΩ. Παραπέμπει στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής και στον Ν. 4067, υποστηρίζοντας ότι προβλέπονται η έγκαιρη λήψη μέτρων για αποτροπή αρνητικού οικονομικού αποτελέσματος, η τήρηση αποθέματος ασφαλείας και η δυνατότητα ενίσχυσης του Λογαριασμού από τον κρατικό προϋπολογισμό με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Παράλληλα θέτει το θέμα της ενημέρωσης της αγοράς τονίζοντας ότι παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του, «μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση» προς τους προμηθευτές για τις αποφάσεις και ειδικά για την καταβολή των οφειλόμενων ανταλλαγμάτων. Προσθέτει δε ότι στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, που κυρώθηκε από τη Βουλή στις 16 Δεκεμβρίου 2025, δεν εντοπίζεται «ρητή πρόβλεψη» για την ενίσχυση του Λογαριασμού. Η επιστολή συνδέει το ζήτημα και με τις εξελίξεις στην Κρήτη.

Ο ΕΣΠΕΝ εκτιμά ότι τυχόν κάλυψη οφειλών μέσω πλεονασμάτων που θα προκύψουν από την ένταξη της Κρήτης στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα θα σήμαινε «σημαντική περαιτέρω καθυστέρηση» στην πλήρη εξόφληση, μεταθέτοντας εκ νέου την ευθύνη και το κόστος χρηματοδότησης στους προμηθευτές. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε δημοσιεύματα για παράταση του υβριδικού μοντέλου συμμετοχής της Κρήτης στις αγορές, στο πλαίσιο θέσπισης μηχανισμού ψυχρής εφεδρείας των συμβατικών μονάδων του νησιού, εξέλιξη που κατά τον Σύνδεσμο δημιουργεί ουσιώδεις αμφιβολίες για το εάν, το πότε και το σε ποιον βαθμό μπορεί να αντιστραφεί το μηνιαίο ισοζύγιο εισροών εκροών του ΕΛΥΚΩ μετά την ενεργοποίηση της διασύνδεσης.

Με αυτά τα δεδομένα, ο ΕΣΠΕΝ ζητά άμεση, επίσημη και πλήρη ενημέρωση σε δύο επίπεδα. Πρώτον, για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί ως προς την αντιμετώπιση του ελλείμματος, δηλαδή τον ακριβή τρόπο και χρόνο καταβολής του συνόλου των οφειλόμενων ανταλλαγμάτων και τις σχετικές προβλέψεις του προϋπολογισμού 2026, καθώς και για την αποζημίωση των προμηθευτών για το χρηματοοικονομικό κόστος που επωμίζονται όσο ο Λογαριασμός παραμένει ελλειμματικός μέσω κανονιστικής ή νομοθετικής ρύθμισης.

Και δεύτερον για την εκτιμώμενη εξέλιξη του μηνιαίου ισοζυγίου εισροών-εκροών και του σωρευτικού ελλείμματος του ΕΛΥΚΩ εφεξής, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της διασύνδεσης της Κρήτης και του υπό διαμόρφωση μηχανισμού ψυχρής εφεδρείας των συμβατικών μονάδων του νησιού.

