Δ. Παπαστεργίου: Άμεσα οι διαδικασίες για ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:54
Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/02/2026 - 15:43
Αρναούτογλου: Ναι στην προστασία των θαλασσών — όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν αλιείς και αλιευτικό τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 15:32
Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/02/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 14:29
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 13:31
Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:42
Digital Realty και Schneider Electric ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus Monachus)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/02/2026 - 12:31
Υπογραφή σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή τριών θέσεων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (OPS) στο Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 11:53
Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/02/2026 - 10:51
Παραμένουν «πληγή» για τις επιχειρήσεις οι διακοπές ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/02/2026 - 10:48
Στρατηγικής σημασίας για 7 στους 10 Έλληνες η μετάβαση στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/02/2026 - 10:45
Αρ. Στεφάτος: Κυνηγάμε πολύ μεγάλους στόχους υδρογονανθράκων - Ενδιαφέρον για έρευνες σε νέες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/02/2026 - 10:19
Τραμπ: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από εργοστάσια που καίνε άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
12/02/2026 - 09:24
Η Ρωσία θα στείλει πετρέλαιο στην Κούβα για «ανθρωπιστικούς» λόγους
ΚΟΣΜΟΣ
12/02/2026 - 08:44
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/02/2026 - 08:25
Σ. Παπασταύρου: Προχωρά η επικαιροποίηση της μελέτης για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/02/2026 - 08:16
ΣΕΒ: Χωρίς δυνατή ευρωπαϊκή βιομηχανία, δεν μπορεί να υπάρξει ανθεκτική, ασφαλής και δυνατή Ευρώπη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/02/2026 - 08:09
Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56

Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”

Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”
Newsroom
Πέμπτη, 12/02/2026 - 12:42

Ενόψει της άτυπης συνόδου κορυφής για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην οποία θα παρευρεθεί ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Βέλγιο, το ελληνικό γραφείο της Greenpeace απέστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, εκφράζοντας την αντίθεσή του σχετικά με το ανεπίσημο έγγραφο εργασίας (non-paper) που θα συζητηθεί. Το έγγραφο αυτό αποτελεί την πιο πρόσφατη έκφραση απορρύθμισης της νομοθεσίας της ΕΕ. Στην ίδια κίνηση προέβησαν και άλλα γραφεία της Greenpeace ανά την ΕΕ, στέλνοντας αντίστοιχες επιστολές στους αρχηγούς των κυβερνήσεών τους.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο non-paper θα διέλυαν πολλούς από τους υφιστάμενους μηχανισμούς ελέγχου και ισορροπίας της δημοκρατικής διαδικασίας της ΕΕ, επιτρέποντας σε αμερικανικά συμφέροντα και πολυεθνικές εταιρείες να πλουτίσουν εις βάρος της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των κοινωνιών μας. Τα μέτρα θα είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και θα απειλούσαν την υγεία, τις θέσεις εργασίας και το περιβάλλον.

Αυτή η άτυπη σύνοδος κορυφής αφορά την αποδόμηση των ευρωπαϊκών δημοκρατιών για χάρη του Τραμπ και των εταιρικών συμμάχων του, οι οποίοι επιδιώκουν να κατεδαφίσουν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές δικλείδες ασφαλείας στην ΕΕ. Ο λόγος είναι προφανής: τα τεράστια κέρδη που θα αποκομίσουν οι ισχυροί εταιρικοί υποστηρικτές του, δηλαδή οι Αμερικανικές πολυεθνικές.

Η Greenpeace καλεί τον Πρωθυπουργό να:

  • Απορρίψει το γερμανο-ιταλικό non-paper και να αρνηθεί τη διάλυση της δημοκρατικής διαδικασίας με βάση τις Συμφωνίες της ΕΕ που αυτό συνεπάγεται.
  • Ακυρώσει την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ ως απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και να σταματήσει τα νέα συμβόλαια εισαγωγής ή χρηματοδότησης αμερικανικού αερίου.

Εν μέσω γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, ο τρόπος για να ανταποκριθούμε είναι να ενισχύσουμε τις κοινότητές μας και να αποκαταστήσουμε το περιβάλλον. Οι κυβερνήσεις μας οφείλουν να μας κάνουν πιο υγιείς, συνδεδεμένους και υποστηριζόμενους, όχι να μας καθιστούν πιο ευάλωτους. Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να έχουμε ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς, μια οικονομία βασισμένη σε προβλέψιμους κανόνες και ένα πλαίσιο διασφαλίσεων που χτίζει ανθεκτικότητα στις κοινότητες και τη φύση, προασπίζοντας το βιοτικό επίπεδο, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και την υγεία μας. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε ότι εμείς και τα παιδιά μας μπορούν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον.

Δείτε αναλυτικά την επιστολή εδώ.

