Greenpeace: Η Ευρώπη δεν είναι προς πώληση: η απορρύθμιση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι “ανταγωνιστικότητα”

Ενόψει της άτυπης συνόδου κορυφής για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην οποία θα παρευρεθεί ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Βέλγιο, το ελληνικό γραφείο της Greenpeace απέστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, εκφράζοντας την αντίθεσή του σχετικά με το ανεπίσημο έγγραφο εργασίας (non-paper) που θα συζητηθεί. Το έγγραφο αυτό αποτελεί την πιο πρόσφατη έκφραση απορρύθμισης της νομοθεσίας της ΕΕ. Στην ίδια κίνηση προέβησαν και άλλα γραφεία της Greenpeace ανά την ΕΕ, στέλνοντας αντίστοιχες επιστολές στους αρχηγούς των κυβερνήσεών τους.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο non-paper θα διέλυαν πολλούς από τους υφιστάμενους μηχανισμούς ελέγχου και ισορροπίας της δημοκρατικής διαδικασίας της ΕΕ, επιτρέποντας σε αμερικανικά συμφέροντα και πολυεθνικές εταιρείες να πλουτίσουν εις βάρος της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των κοινωνιών μας. Τα μέτρα θα είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και θα απειλούσαν την υγεία, τις θέσεις εργασίας και το περιβάλλον.

Αυτή η άτυπη σύνοδος κορυφής αφορά την αποδόμηση των ευρωπαϊκών δημοκρατιών για χάρη του Τραμπ και των εταιρικών συμμάχων του, οι οποίοι επιδιώκουν να κατεδαφίσουν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές δικλείδες ασφαλείας στην ΕΕ. Ο λόγος είναι προφανής: τα τεράστια κέρδη που θα αποκομίσουν οι ισχυροί εταιρικοί υποστηρικτές του, δηλαδή οι Αμερικανικές πολυεθνικές.

Η Greenpeace καλεί τον Πρωθυπουργό να:

Απορρίψει το γερμανο-ιταλικό non-paper και να αρνηθεί τη διάλυση της δημοκρατικής διαδικασίας με βάση τις Συμφωνίες της ΕΕ που αυτό συνεπάγεται.

Ακυρώσει την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ ως απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και να σταματήσει τα νέα συμβόλαια εισαγωγής ή χρηματοδότησης αμερικανικού αερίου.

Εν μέσω γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, ο τρόπος για να ανταποκριθούμε είναι να ενισχύσουμε τις κοινότητές μας και να αποκαταστήσουμε το περιβάλλον. Οι κυβερνήσεις μας οφείλουν να μας κάνουν πιο υγιείς, συνδεδεμένους και υποστηριζόμενους, όχι να μας καθιστούν πιο ευάλωτους. Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να έχουμε ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς, μια οικονομία βασισμένη σε προβλέψιμους κανόνες και ένα πλαίσιο διασφαλίσεων που χτίζει ανθεκτικότητα στις κοινότητες και τη φύση, προασπίζοντας το βιοτικό επίπεδο, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και την υγεία μας. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε ότι εμείς και τα παιδιά μας μπορούν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον.

Δείτε αναλυτικά την επιστολή εδώ.