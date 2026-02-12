WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος

Έρευνα καταδεικνύει πως η κλιματική κρίση ήδη ωθεί ανθρώπους από τον Παγκόσμιο Νότο προς την Ευρώπη

Νέα έρευνα του WWF Ελλάς και του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) αποκαλύπτει ότι η κλιματική αλλαγή και τα διαρκώς εντεινόμενα και καταστροφικότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, ήδη εκτοπίζουν ανθρώπους, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινηθούν προς ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και προς την Ελλάδα.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Κώστα Βλαχόπουλο (ΕΣΠ), τον Νασρουντίν Νιζάμη (ΕΣΠ), τη Θεοδότα Νάντσου (WWF Ελλάς) και την Εμμανουέλα Δούση (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), βασίζεται σε μαρτυρίες μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο σε Ελλάδα και Βέλγιο και αναδεικνύει ότι η κλιματική κρίση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αναγκαστικού εκτοπισμού.

Η Μεσόγειος Θάλασσα αποτελεί το επίκεντρο της έρευνας, καθώς συνιστά έναν σημαντικό μεταναστευτικό διάδρομο από την Αφρική και την Ασία, με την Ελλάδα να λειτουργεί ως βασική πύλη εισόδου προς την Ευρώπη. Στην έρευνα που διεξήχθη την περίοδο Μάρτιος - Μάιος 2025, συμμετείχαν 70 μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο από 17 χώρες, μεταξύ των οποίων και ένας ανιθαγενής, οι οποίοι διαμένουν σήμερα στην Ελλάδα και το Βέλγιο και προέρχονται από περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, όπως η Νοτιοανατολική Ασία, η υποσαχάρια Αφρική και η Μέση Ανατολή. Μέσα από τις αφηγήσεις τους, η μελέτη εξετάζει πώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες, ξηρασίες και καύσωνες, που συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή, αλληλεπιδρούν με παραδοσιακούς παράγοντες μετανάστευσης, όπως η φτώχεια, οι ένοπλες συγκρούσεις και οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παρότι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται με διάφορους τρόπους τον ρόλο της κλιματικής αλλαγής στην απόφαση τους για μετακίνηση, τα ευρήματα δείχνουν ξεκάθαρα, μέσα από τις ίδιες τους τις αφηγήσεις, ότι οι κλιματικές καταστροφές λειτούργησαν ως κρίσιμος παράγοντας για τον εκτοπισμό τους από τις χώρες καταγωγής τους.

Η έρευνα καταρρίπτει την αντίληψη ότι οι «κλιματικοί μετανάστες» αποτελούν ένα μελλοντικό σενάριο. Αντίθετα, δείχνει ότι πολλοί έχουν ήδη φτάσει στην Ευρώπη, αναζητώντας ασφαλέστερες συνθήκες διαβίωσης. Συνδέοντας τις προσωπικές μαρτυρίες με επαληθεύσιμα κλιματικά γεγονότα, η μελέτη υπογραμμίζει ότι ο κλιματικός εκτοπισμός είναι ήδη μια πραγματικότητα. Τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη να αναγνωριστεί η κλιματική μετανάστευση ως γεγονός και παράλληλα να ενισχυθεί η κλιματική δράση στον Παγκόσμιο Νότο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες του εκτοπισμού.

Οι συγγραφείς δήλωσαν:

Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής πολιτικής στο WWF Ελλάς: «Η κλιματική κρίση έχει σοβαρές επιπτώσεις που δεν περιορίζονται μόνο στα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, αλλά προκαλεί κρίσιμες απειλές για τις ευάλωτες χώρες, επιδεινώνοντας συγκρούσεις και ανισότητες. Η έρευνα αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά ρωτήθηκαν οι ίδιοι οι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να μετακινηθούν από τον τόπο καταγωγής τους, λόγω της κλιματικής κρίσης. Καταδεικνύουμε έτσι, πως ο κλιματικός εκτοπισμός δεν αποτελεί ένα φαινόμενο που προβλέπεται να συμβεί στο μέλλον, αλλά μια υπαρκτή πραγματικότητα που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε».

Κώστας Βλαχόπουλος, ερευνητής στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες: «Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί πρόκληση του μέλλοντος, αλλά μια παρούσα κοινωνική διάσταση της κλιματικής κρίσης. Η τελευταία λειτουργεί είτε ως καταλύτης, είτε ως ενισχυτικός παράγοντας παραδοσιακών πιέσεων που οδηγούν σε εκτοπισμό (πόλεμοι, συγκρούσεις, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φτώχεια κ.α.). Με την έρευνα αυτή γίνεται σαφές μέσα από τις μαρτυρίες των ίδιων των μεταναστών ότι οι καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν την ανθρώπινη κινητικότητα».

ΝασρουντίνΝιζάμη, συντονιστής υπηρεσίας διερμηνείας στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες: «Οι μαρτυρίες πολλών μεταναστών που συμμετείχαν στην έρευνα αναδεικνύουν τις σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στις χώρες καταγωγής τους. Οι ήδη εύθραυστες οικονομίες, σε συνδυασμό με την υψηλή εξάρτηση από υγιή φυσικά οικοσυστήματα, περιορίζουν δραματικά τη δυνατότητα προσαρμογής των κοινοτήτων, καθιστώντας ολόκληρες περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, και διαμορφώνοντας συνθήκες αναγκαστικής μετακίνησης».

Η έρευνα δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό “Ocean and Society (Cogitatio Press), ενώ είναι διαθέσιμη εδώ και εδώ.