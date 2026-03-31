

Greenpeace: Νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα: τι συμβαίνει τελικά;
31/03/2026 - 14:36
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας
31/03/2026 - 14:04
Δ. Χριστογιαννόπουλος (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ): Περνάμε από την εποχή της ανάπτυξης στην εποχή της ευθύνης – Η πρόκληση των 2.500 τόνων
31/03/2026 - 13:18
Τάκης Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με σχέδιο και αποτελέσματα τη βιομηχανία αλουμινίου
31/03/2026 - 12:53
Οριστική λύση στο πρόβλημα πόσιμου νερού στις Σέρρες
31/03/2026 - 12:13
Γιγάντιο πετρελαιοφόρο επλήγη από ιρανική επίθεση στα ανοικτά του Ντουμπάι
31/03/2026 - 11:17
Παρουσία εκπροσώπων των καλλιεργητών η συνάντηση για την άρδευση της Κωπαΐδας στο ΥΠΕΝ
31/03/2026 - 10:26
Κ. Γκίλφοϊλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία
31/03/2026 - 09:55
150 Δήμαρχοι υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
31/03/2026 - 09:24
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στη ΡΑΑΕΥ
31/03/2026 - 09:16
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για «Εξοικονομώ 2025»: Εκτός πραγματικότητας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων
31/03/2026 - 08:49
Βουλή: «Ναι» της επιτροπής Οικονομικών στην ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων (Fuel Pass)
31/03/2026 - 08:36
Συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου - Πάνω από 109 δολάρια το Μπρεντ
31/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»
31/03/2026 - 08:13
Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ- Στο επίκεντρο τιμές και επάρκεια καυσίμων
31/03/2026 - 08:11
Έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ- Επιδοτήσεις από 70% για επισκευές και ενεργειακή αναβάθμιση
31/03/2026 - 08:04
Έναρξη θερινού ωραρίου της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης
30/03/2026 - 15:53
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Φεβρουαρίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
30/03/2026 - 15:34
Ν. Παπαθανάσης: Ανακατεύθυνση πόρων ύψους 2,13 δις. ευρώ πέτυχε η Ελλάδα στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2021-2027
30/03/2026 - 15:08
Ζελένσκι: Πρόταση στη Μόσχα για ενεργειακή εκεχειρία ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
30/03/2026 - 14:45
Κ. Τσιάρας: Στήριξη του πρωτογενούς τομέα εν μέσω πολέμου - Το ενεργειακό κόστος, μεγάλο ζητούμενο για τους αλιείς
30/03/2026 - 14:15
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026 (διορθωτική)
30/03/2026 - 13:58
Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί
30/03/2026 - 13:33
Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030
30/03/2026 - 12:51
H Maria Rita Galli αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην AKTOR LNG
30/03/2026 - 12:13
H Αυστραλία μειώνει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα
30/03/2026 - 12:04
Φιλιππίνες: Αγορά σχεδόν 2,5 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου
30/03/2026 - 10:40
Η FedEx βοηθά στην αποκατάσταση τοπικών οικοσυστημάτων με 10.000 δέντρα σε Αθήνα και Εύβοια
30/03/2026 - 10:19
Μανώλης Γραφάκος: Για πρώτη φορά καταγράφονται οι ανάγκες συλλογής των χωριστών ρευμάτων αποβλήτων
30/03/2026 - 09:46
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»

Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»
Γιάννης Τριήρης
Τρίτη, 31/03/2026 - 08:13

Όταν το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης περνούσε το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, το κεντρικό του αφήγημα ήταν σαφές και ελκυστικό για ένα τμήμα της κοινωνίας. Υποσχέθηκε με μεγάλη ευκολία πως η Ελλάδα θα γινόταν μια «κανονική, ευρωπαϊκή χώρα» μέσω της «πραγματικής σύγκλισης».

Σήμερα, επτά χρόνια μετά, οι βαρύγδουπες υποσχέσεις έχουν δώσει τη θέση τους σε μια ζοφερή πραγματικότητα. Η «πραγματική σύγκλιση» αποδείχθηκε αντικατοπτρισμός και η «ευρωπαϊκή κανονικότητα» μια επικοινωνιακή φούσκα. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat είναι αμείλικτα. Η Ελλάδα «κατάφερε» να κατρακυλήσει στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αγοραστική δύναμη. Οι Έλληνες πολίτες είναι πλέον οι φτωχότεροι της Ευρώπης των «27».

Αντί για μια ειλικρινή αυτοκριτική, αντί για μια παραδοχή της παταγώδους αποτυχίας του οικονομικού του μοντέλου, ο Πρωθυπουργός επιλέγει τη στρατηγική της απόκρυψης και του αποπροσανατολισμού, εστιάζοντας στην αύξηση του κατώτατου μισθού από αύριο 1η Απριλίου. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών που δεν μπορούν να βγάλουν το τρίτο δεκαήμερο του μήνα, αυτή η αύξηση-ψίχουλα μοιάζει με το μεγαλύτερο «Πρωταπριλιάτικο ψέμα». Όταν η ακρίβεια καλπάζει ανεξέλεγκτα, οι επικοινωνιακές φιέστες για λίγα ευρώ παραπάνω αποτελούν προσβολή στη νοημοσύνη των πολιτών.

Θα πρέπει να ψάξει πολύ κανείς για να βρει πολίτες, ακόμη και στις τάξεις των φανατικών οπαδών της κυβερνώσας παράταξης που να γιατί η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να υιοθετήσει τα αυτονόητα μέτρα που εφάρμοσαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Γιατί αρνείται τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και είδη ευρείας κατανάλωσης. Γιατί αρνείται τη μείωση των ειδικών φόρων στην ενέργεια. Γιατί αρνείται τους πραγματικούς ελέγχους για την πάταξη των καρτέλ της αισχροκέρδειας.

Το συμπέρασμα που βγαίνει αβίαστα λοιπόν είναι πως οι πολλαπλές αυτές αρνήσεις, οφείλονται στο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη βολεύεται με τη φορομπηχτική πολιτική των έμμεσων φόρων που γεμίζουν τα κρατικά ταμεία μέσω του πληθωρισμού, ενώ ταυτόχρονα δεν επιθυμεί να συγκρουστεί με τα ισχυρά συμφέροντα που την στηρίζουν. Η κοινωνία εξαθλιώνεται για να παραμείνουν άθικτα τα κέρδη των λίγων.

Όμως, το πρόβλημα της χώρας δεν εξαντλείται στην οικονομία. Παρατηρείται ταυτόχρονα και μια επικίνδυνη θεσμική εκτροπή και κατάρρευση του Κράτους Δικαίου. Τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο, με την κυβέρνηση να επιδίδεται σε μια πρωτοφανή επιχείρηση συγκάλυψης. Στην τραγωδία των Τεμπών, στις υποκλοπές, στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν συγκλίνει με την Ευρώπη, αλλά αποκλίνει από τις βασικές αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής πρόνοιας.

Η αποτυχία είναι πλέον το μόνιμο σήμα κατατεθέν της.

Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί, έστω και τώρα, να δείξει ένα ίχνος ειλικρίνειας απέναντι στον ελληνικό λαό, οφείλει να σταματήσει την ωραιοποίηση μιας καταστροφικής πραγματικότητας. Παραφράζοντας την ιστορική ρήση του Ξενοφώντα Ζολώτα, αυτό που θα έπρεπε να πει σήμερα είναι: «Δυστυχώς αποτύχαμε».

Και δεν χρειάζεται να το πει με λόγια. Μπορεί να το δείξει έμπρακτα. Ή με ριζική αλλαγή πολιτικών της κυβέρνησης του ή με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

