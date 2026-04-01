Γιάννης Τριήρης: Πάνω οι τιμές κάτω η ανάπτυξη και στο δια ταύτα αλλαγής κυβέρνησης

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
03/04/2026 - 09:28
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
03/04/2026 - 08:57
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
03/04/2026 - 08:50
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
03/04/2026 - 08:31
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
03/04/2026 - 08:18
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
03/04/2026 - 08:09
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 08:04
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
03/04/2026 - 06:34
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
03/04/2026 - 06:34
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
03/04/2026 - 06:34
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
02/04/2026 - 15:42
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
02/04/2026 - 15:17
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
02/04/2026 - 14:50
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
02/04/2026 - 14:25
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
02/04/2026 - 13:59
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
02/04/2026 - 13:19
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
02/04/2026 - 12:51
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
02/04/2026 - 12:25
02/04/2026 - 12:25

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Πάνω οι τιμές κάτω η ανάπτυξη και στο δια ταύτα αλλαγής κυβέρνησης

Γιάννης Τριήρης: Πάνω οι τιμές κάτω η ανάπτυξη και στο δια ταύτα αλλαγής κυβέρνησης
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 01/04/2026 - 08:07

Η οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά τα ελληνικά νοικοκυριά, επιβεβαιώνεται για πολλοστή φορά με τον πιο επίσημο και μάλλον ανησυχητικό τρόπο από τις εκθέσεις των θεσμικών οργάνων, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα την κυβερνητική αδράνεια.

Η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (Μάρτιος 2026) δεν αφήνει περιθώρια για επικοινωνιακούς ελιγμούς, καθώς κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μια επερχόμενη περίοδο έντονης οικονομικής καχεξίας, όπου ο συνδυασμός της πληθωριστικής έκρηξης και της επιβράδυνσης της ανάπτυξης απειλεί να τορπιλίσει την κοινωνική συνοχή.

Είναι πλέον σαφές ότι η νέα ενεργειακή κρίση και η διεθνής αβεβαιότητα λειτουργούν ως «κόφτες» στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το τρέχον έτος, με το Γραφείο να αναθεωρεί επί τα χείρω τις προβλέψεις του, εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη μπορεί να διολισθήσει ακόμη και στο ισχνό 1,7%.

Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός απειλεί να σκαρφαλώσει στο 4% αν συνεχιστούν οι πιέσεις στις τιμές, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ακρίβειας που η κυβέρνηση Μητσοτάκη μοιάζει είτε ανήμπορη είτε απρόθυμη να περιορίσει.

Τα στοιχεία της Eurostat για τον Μάρτιο είναι εξίσου αποκαλυπτικά και εκθέτουν το ελληνικό «παράδοξο» της αισχροκέρδειας. Ενώ ολόκληρη η Ευρώπη παλεύει με τις αυξήσεις, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,3%, παραμένοντας αισθητά υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που κινήθηκε στο 2,5%. Αυτή η απόκλιση δεν είναι τυχαία, ούτε μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες.

Η ακτινογραφία των αυξήσεων δείχνει ότι το κύμα της ακρίβειας δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα της ενέργειας, ο οποίος εκτινάχθηκε στο 7% μέσα σε έναν μήνα, αλλά συνεχίζει να «ροκανίζει» το εισόδημα μέσω των τιμών στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες, όπου οι αυξήσεις στην Ελλάδα (3,5% και 3,8% αντίστοιχα) υπερβαίνουν σταθερά τους ευρωπαϊκούς ρυθμούς.

Αυτή η εμμονική παραμονή των τιμών σε υψηλά επίπεδα, παρά την όποια οριακή αποκλιμάκωση σε ορισμένους δείκτες, πιστοποιεί την κυριαρχία του λεγόμενου «πληθωρισμού της απληστίας» στην εγχώρια αγορά.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί ως απλός θεατής την αισχροκέρδεια να ριζώνει, επιτρέποντας σε ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα να διατηρούν διογκωμένα περιθώρια κέρδους εις βάρος των καταναλωτών.

Η άρνηση λήψης δραστικών μέτρων ελέγχου της αγοράς και η απουσία μιας ουσιαστικής παρέμβασης με κοινωνικό πρόσημο για την προστασία των αδύναμων στρωμάτων, μετατρέπουν την κρίση σε μόνιμη κατάσταση φτωχοποίησης.

Όταν το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής προειδοποιεί για δύσκολες μέρες και τα επίσημα ευρωπαϊκά στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ακρίβεια, η πολιτική των ημίμετρων και των επικοινωνιακών τεχνασμάτων του Μαξίμου δεν αποτελεί απλώς αποτυχία, αλλά συνειδητή επιλογή υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Απόδειξη, επίσης για πολλοστή φορά η δημοσκόπηση που είδε, χθες Τρίτη 31/3, το φως της δημοσιότητας με σχεδόν 6 στους 10 πολίτες να κρίνουν ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τον πόλεμο και σχεδόν 9 στους 10 να δηλώνουν ότι οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό δεν καλύπτουν την ακρίβεια από τον υψηλό πληθωρισμό.

Στο δια ταύτα 2 στους 3 πολίτες θέλουν αλλαγή κυβέρνησης.

