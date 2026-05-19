ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:35
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:28
Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του “EKO Acropolis Rally” για 6η συνεχόμενη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 11:30
Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 11:22
Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 10:15
Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 09:57
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύμα συνάδελφο της εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 09:13
Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 08:45
Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 08:22
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως “ευκαιρία” για τον τουρισμό
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/05/2026 - 08:03
Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 08:00
Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 07:59
Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 13:23

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”;

Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”;
Newsroom
Τρίτη, 19/05/2026 - 14:13
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Γιάννης Μανιάτης, σχετικά με τα σοβαρά ερωτηματικά που δημιουργεί η εξάρτηση του Κέντρου Climate Change Regional Activity Centre (CC/RAC) του ΟΗΕ από το Πανεπιστήμιο Άγκυρας, το οποίο προετοίμασε τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και είναι σε κατάφορη αντίθεση με τη Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS).

Δεδομένης της διαχρονικής χρηματοδοτικής και άλλης συμβολής της ΕΕ σε Προγράμματα της Σύμβασης της Βαρκελώνης του ΟΗΕ, ο Γ. Μανιάτης ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει εάν το CC/RAC του ΟΗΕ συνέβαλε στην εκπόνηση του νομοσχεδίου υλοποίησης της “Γαλάζιας Πατρίδας” και εάν μέσω αυτού η Τουρκία αξιοποίησε ευρωπαϊκούς τεχνικούς, οικονομικούς, ή ανθρώπινους πόρους. Επιπρόσθετα, ζητεί από την Επιτροπή να τοποθετηθεί εάν συνεχίζει να στηρίζει την Απόφαση του 2023, με την οποία δημιουργήθηκε το CC/RAC και εντάχθηκε, μέσω του Ερευνητικού Κέντρου DEHUCAM, στο Πανεπιστήμιο Άγκυρας, του οποίου οι θέσεις δημόσια αντιστρατεύονται το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, όπως την UNCLOS.

Σύντομο ιστορικό και περιγραφή της σχέσης CC/RAC- DEHUCAM – “Γαλάζιας Πατρίδας”:

  • Στις 6 Δεκεμβρίου 2023 τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης της Βαρκελώνης του ΟΗΕ, μέρος της οποίας είναι και η ΕΕ, αλλά και τα μεσογειακά κράτη μέλη της, αποφάσισαν ομόφωνα τη σύσταση του Climate Change Regional Activity Centre (CC/RAC) και την ένταξή του στην Οργανική δομή του τουρκικού Εθνικού Κέντρου για τη Θάλασσα και το Δίκαιο της Θάλασσας του Πανεπιστημίου της Άγκυρας DEHUKAM (Ankara University National Center for the Sea and Maritime Law)1.
  • Το DEHUKAM φέρεται να συμμετείχε στην προετοιμασία του παράνομου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της Τουρκίας, έχοντας μάλιστα διοργανώσει σχετική συνέντευξη τύπου όπου παρουσιάστηκε το σχετικό σχέδιο νόμου στις 12 Μαΐου 20262.
  • Μέχρι τον Ιανουάριο 2026 Διευθύνων Σύμβουλος του DEHUKAM και Διευθυντής του CC/RAC του ΟΗΕ ήταν το ίδιο πρόσωπο ο Dr. Mustafa Başkara, όπως προκύπτει από ανάρτηση του DEHUCAM στα social media3και ανακοίνωση του τουρκικού Πολυτεχνείου για τον νέο Διευθυντή του CC/RAC4.
  • Ο Dr. Mustafa Başkara παρουσίασε το σχετικό σχέδιο Νόμου στη συνέντευξη τύπου του DEHUCAM στις 12 Μαΐου 20265.
  • Σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο (Daily Sabah, 12 May 2026)6: […] DEHUKAM is the main body that prepares maritime maps to support Türkiye’s maritime jurisdiction policies. […] Başkara said that their work complied with Türkiye’s maritime policies, and the center was the first institution accredited by the U.N. Environment Programme. He noted that the maritime spatial planning of the European Union sided with the claims of Greece (a member of the bloc) and Türkiye opposed this.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για τη διεκδίκηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, στηριζόμενη στον νομικά αβάσιμο τουρκικό ισχυρισμό ότι τα νησιά δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, σε πλήρη αντίθεση με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Στο νομοσχέδιο έχει συμβάλει το Εθνικό Κέντρο DEHUKAM του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, στην οργανωτική δομή του οποίου περιλαμβάνεται το Climate Change Regional Activity Centre (CC/RAC) του ΟΗΕ, που πολλαπλά στηρίζεται από την ΕΕ. Μάλιστα, μέχρι πρόσφατα Διευθυντής του CC/RAC και CEO του DEHUCAM ήταν το ίδιο πρόσωπο. Σύμφωνα με το DEHUKAM, η Τουρκία σε συνεργασία με την ΕΕ πρότειναν τη δημιουργία του CC/RAC, που ενέκριναν ομόφωνα τα Μέρη της Σύμβασης της Βαρκελώνης, στις 6 Δεκεμβρίου 2023.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  1. Έχει ελέγξει εάν το CC/RAC συνέβαλε στην εκπόνηση του εν λόγω νομοσχεδίου;
  2. Μπορεί να διαβεβαιώσει ότι δεν έχουν διατεθεί ευρωπαϊκοί τεχνικοί, οικονομικοί, ή ανθρώπινοι πόροι στο CC/RAC, που ενδεχομένως συνέδραμαν το DEHUCAM στη προετοιμασία του παράνομου θαλάσσιου χωροταξικού της Τουρκίας;
  3. Εξακολουθεί να στηρίζει την Απόφαση του 2023 για το CC/RAC, παρά τη σχέση του με το DEHUCAM, του οποίου οι θέσεις δημόσια αντιστρατεύονται το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, όπως την UNCLOS;»
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες 19 Μαϊος 2026
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης 19 Μαϊος 2026
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης

Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη

ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη

Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025

Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής