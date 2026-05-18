Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου

Με τον υδράργυρο να ανεβαίνει, το κλιματιστικό γίνεται ο απόλυτος σύμμαχος του καλοκαιριού. Λίγες λάθος κινήσεις, ωστόσο, αρκούν για να αυξήσουν την κατανάλωση και να μειώσουν την απόδοσή του.

Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις στο κλιματιστικό σου, εν μέσω καύσωνα, είναι να το «ζορίζεις» για να πετύχεις γρηγορότερη ψύξη.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό στην πράξη απλά καταλήγει να επιβαρύνει το σύστημα και να αυξάνει το κόστος, ενώ υπάρχουν κι άλλα «λάθη με καλές προθέσεις» που μπορεί να σου στοιχίζουν.

Τα περισσότερα από αυτά γίνονται στην προσπάθεια για ταχύτερη ψύξη ή εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά στην πράξη καταλήγουν να μειώνουν τόσο την απόδοση, όσο και τη διάρκεια ζωής του συστήματος ψύξης.

Τα πιο συχνά λάθη που «σαμποτάρουν» το AC

1. Ρυθμίζεις το κλιματιστικό σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία

Σύμφωνα με τον Brandon Young, CEO της Payless Power, το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις στο κλιματιστικό σου είναι να κατεβάζεις τη θερμοκρασία στο ελάχιστο, πιστεύοντας ότι έτσι το σπίτι θα δροσίσει πιο γρήγορα.

«Στην πραγματικότητα, το κλιματιστικό ψύχει με σταθερό ρυθμό ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία που επιλέγεις», εξηγεί. «Το μόνο που κάνεις είναι να δημιουργείς επιπλέον πίεση στο σύστημα, αυξάνοντας τον λογαριασμό ρεύματος χωρίς να αισθάνεσαι πιο γρήγορα δροσιά».

Ο Young προτείνει να ανεβάζεις τον θερμοστάτη λίγους βαθμούς πιο ψηλά από αυτό που συνήθως επιλέγεις και να ενεργοποιείς τους ανεμιστήρες οροφής ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας. Έτσι ο χώρος δροσίζεται χωρίς να επιβαρύνεται άσκοπα το σύστημα.

2. Αμελείς τον καθαρισμό των φίλτρων

Το ότι δεν το βλέπεις, δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται καθάρισμα. Τα φίλτρα συχνά αμελούνται στη συντήρηση του κλιματιστικού, επειδή βρίσκονται εκτός οπτικού πεδίου. Ωστόσο, είναι απαραίτητος ο τακτικός έλεγχός τους ώστε το σύστημα να λειτουργεί σωστά, ειδικά σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ένα βουλωμένο φίλτρο περιορίζει τη ροή αέρα, αναγκάζει το σύστημα να δουλεύει πιο έντονα και μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη κατανάλωση ή ακόμη και σε πρόωρη βλάβη, εξηγεί η Lisa Purvins, CFO και αντιπρόεδρος της Pro-Tech Heating & Cooling.

Η Purvins προτείνει έλεγχο των φίλτρων κάθε μήνα και αντικατάστασή τους τουλάχιστον ανά τρίμηνο, ανάλογα με τη χρήση, τα κατοικίδια ή τις αλλεργίες. Τους ζεστούς μήνες απαιτείται ακόμη συχνότερη συντήρηση.

3. Κλείνεις τις εσωτερικές πόρτες και καλύπτεις τους αεραγωγούς

Μπορεί να ακούγεται λογικό να κλείνεις δωμάτια που δεν χρησιμοποιούνται ή να μπλοκάρεις αεραγωγούς για να «κρατήσεις» τη δροσιά, όμως οι ειδικοί συμφωνούν ότι αυτό είναι λάθος. Η Purvins εξηγεί ότι η πρακτική αυτή διαταράσσει την ισορροπία του συστήματος HVAC, αυξάνει την πίεση στους αεραγωγούς και μπορεί να προκαλέσει διαρροές ή μείωση της απόδοσης.

«Είναι προτιμότερο να αφήνεις τους αεραγωγούς ανοιχτούς και να χρησιμοποιείς έναν έξυπνο θερμοστάτη για καλύτερη διαχείριση των ζωνών θερμοκρασίας», σημειώνει. Συνιστά επίσης να παραμένουν ανοιχτές και οι εσωτερικές πόρτες.

4. Αγνοείς τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια

Αν παρατηρήσεις περίεργους θορύβους, ανομοιόμορφες θερμοκρασίες ή ασυνήθιστα υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος, πρέπει να δράσεις άμεσα. «Πολλοί αγνοούν τα πρώτα σημάδια μέχρι να προκύψει σοβαρή βλάβη», λέει η Purvins.

Η προγραμματισμένη συντήρηση πριν από το καλοκαίρι βοηθά το σύστημα να λειτουργεί στο μέγιστο της απόδοσής του. Ο Young σημειώνει ότι τότε εντοπίζονται ζητήματα όπως χαμηλό ψυκτικό υγρό, βρώμικοι εναλλάκτες ή ηλεκτρικές βλάβες. «Η παράλειψη προληπτικού ελέγχου πριν από το καλοκαίρι είναι μεγάλο λάθος», λέει.

Πηγή: Real Simple