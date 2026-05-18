Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου

ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
18/05/2026 - 08:09
Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
18/05/2026 - 08:04
Έλεγχο για τη λειτουργία της αγοράς ρεύματος στις 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ
18/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τι πρέπει να κάνετε στην πρώτη φάση, ξεκινά τέλη Μαΐου
18/05/2026 - 06:43
Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου
18/05/2026 - 06:43
Σκούπα ρομπότ VS σκούπα στικ: Ποια αγορά αξίζει περισσότερο
16/05/2026 - 08:37
Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε
16/05/2026 - 08:37
Πώς μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας
16/05/2026 - 08:37
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
15/05/2026 - 15:42
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
15/05/2026 - 15:11
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
15/05/2026 - 14:39
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
15/05/2026 - 14:00
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
15/05/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
15/05/2026 - 13:12

Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου

Δευτέρα, 18/05/2026 - 06:43
Με τον υδράργυρο να ανεβαίνει, το κλιματιστικό γίνεται ο απόλυτος σύμμαχος του καλοκαιριού. Λίγες λάθος κινήσεις, ωστόσο, αρκούν για να αυξήσουν την κατανάλωση και να μειώσουν την απόδοσή του.

Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις στο κλιματιστικό σου, εν μέσω καύσωνα, είναι να το «ζορίζεις» για να πετύχεις γρηγορότερη ψύξη.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό στην πράξη απλά καταλήγει να επιβαρύνει το σύστημα και να αυξάνει το κόστος, ενώ υπάρχουν κι άλλα «λάθη με καλές προθέσεις» που μπορεί να σου στοιχίζουν.

Τα περισσότερα από αυτά γίνονται στην προσπάθεια για ταχύτερη ψύξη ή εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά στην πράξη καταλήγουν να μειώνουν τόσο την απόδοση, όσο και τη διάρκεια ζωής του συστήματος ψύξης.

Τα πιο συχνά λάθη που «σαμποτάρουν» το AC

1. Ρυθμίζεις το κλιματιστικό σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία

Σύμφωνα με τον Brandon Young, CEO της Payless Power, το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις στο κλιματιστικό σου είναι να κατεβάζεις τη θερμοκρασία στο ελάχιστο, πιστεύοντας ότι έτσι το σπίτι θα δροσίσει πιο γρήγορα.

«Στην πραγματικότητα, το κλιματιστικό ψύχει με σταθερό ρυθμό ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία που επιλέγεις», εξηγεί. «Το μόνο που κάνεις είναι να δημιουργείς επιπλέον πίεση στο σύστημα, αυξάνοντας τον λογαριασμό ρεύματος χωρίς να αισθάνεσαι πιο γρήγορα δροσιά».

Ο Young προτείνει να ανεβάζεις τον θερμοστάτη λίγους βαθμούς πιο ψηλά από αυτό που συνήθως επιλέγεις και να ενεργοποιείς τους ανεμιστήρες οροφής ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας. Έτσι ο χώρος δροσίζεται χωρίς να επιβαρύνεται άσκοπα το σύστημα.

2. Αμελείς τον καθαρισμό των φίλτρων

Το ότι δεν το βλέπεις, δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται καθάρισμα. Τα φίλτρα συχνά αμελούνται στη συντήρηση του κλιματιστικού, επειδή βρίσκονται εκτός οπτικού πεδίου. Ωστόσο, είναι απαραίτητος ο τακτικός έλεγχός τους ώστε το σύστημα να λειτουργεί σωστά, ειδικά σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ένα βουλωμένο φίλτρο περιορίζει τη ροή αέρα, αναγκάζει το σύστημα να δουλεύει πιο έντονα και μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη κατανάλωση ή ακόμη και σε πρόωρη βλάβη, εξηγεί η Lisa Purvins, CFO και αντιπρόεδρος της Pro-Tech Heating & Cooling.

Η Purvins προτείνει έλεγχο των φίλτρων κάθε μήνα και αντικατάστασή τους τουλάχιστον ανά τρίμηνο, ανάλογα με τη χρήση, τα κατοικίδια ή τις αλλεργίες. Τους ζεστούς μήνες απαιτείται ακόμη συχνότερη συντήρηση.

3. Κλείνεις τις εσωτερικές πόρτες και καλύπτεις τους αεραγωγούς

Μπορεί να ακούγεται λογικό να κλείνεις δωμάτια που δεν χρησιμοποιούνται ή να μπλοκάρεις αεραγωγούς για να «κρατήσεις» τη δροσιά, όμως οι ειδικοί συμφωνούν ότι αυτό είναι λάθος. Η Purvins εξηγεί ότι η πρακτική αυτή διαταράσσει την ισορροπία του συστήματος HVAC, αυξάνει την πίεση στους αεραγωγούς και μπορεί να προκαλέσει διαρροές ή μείωση της απόδοσης.

«Είναι προτιμότερο να αφήνεις τους αεραγωγούς ανοιχτούς και να χρησιμοποιείς έναν έξυπνο θερμοστάτη για καλύτερη διαχείριση των ζωνών θερμοκρασίας», σημειώνει. Συνιστά επίσης να παραμένουν ανοιχτές και οι εσωτερικές πόρτες.

4. Αγνοείς τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια

Αν παρατηρήσεις περίεργους θορύβους, ανομοιόμορφες θερμοκρασίες ή ασυνήθιστα υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος, πρέπει να δράσεις άμεσα. «Πολλοί αγνοούν τα πρώτα σημάδια μέχρι να προκύψει σοβαρή βλάβη», λέει η Purvins.

Η προγραμματισμένη συντήρηση πριν από το καλοκαίρι βοηθά το σύστημα να λειτουργεί στο μέγιστο της απόδοσής του. Ο Young σημειώνει ότι τότε εντοπίζονται ζητήματα όπως χαμηλό ψυκτικό υγρό, βρώμικοι εναλλάκτες ή ηλεκτρικές βλάβες. «Η παράλειψη προληπτικού ελέγχου πριν από το καλοκαίρι είναι μεγάλο λάθος», λέει.

Πηγή: Real Simple

Τελευταία τροποποίηση στις 18/05/2026 - 06:43
