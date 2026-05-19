Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 10:15
Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 09:57
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύμα συνάδελφο της εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 09:13
Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 08:45
Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 08:22
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως “ευκαιρία” για τον τουρισμό
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/05/2026 - 08:03
Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 08:00
Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 07:59
Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/05/2026 - 08:09
Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/05/2026 - 08:04

Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος

Pexels
Newsroom
Τρίτη, 19/05/2026 - 06:51
Μια συσκευή καταναλώνει ενέργεια αντίστοιχη με εκατοντάδες λάμπες LED, επιβαρύνοντας σημαντικά τους ήδη αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος το 2026.

Πίσω από την άνεση και την πρακτικότητα κρύβεται συχνά αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, η οποία μπορεί να εκτοξεύσει τους λογαριασμούς ρεύματος χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε.

Από τον θερμοσίφωνα και το ψυγείο μέχρι το πλυντήριο και τις μικρές ηλεκτρικές συσκευές, ο τρόπος χρήσης τους παίζει καθοριστικό ρόλο στο συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα ενός νοικοκυριού.

Δεν αποτελεί μυστικό ότι ο θερμοσίφωνας είναι από τις πιο ενεργοβόρες συσκευές στο σπίτι: Σύμφωνα με την Perch Energy, η χρήση του συμβάλλει σε σημαντικό μέρος της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ενός νοικοκυριού, ενώ έρευνα του Energy Star δείχνει ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί ξοδεύουν περίπου 400 έως 600 δολάρια (350 έως 500 ευρώ) ετησίως μόνο για τη θέρμανση νερού.

Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται για ντους, πλύσιμο πιάτων, πλυντήριο ρούχων και άλλες καθημερινές ανάγκες.

Πόση ενέργεια καταναλώνει ένας θερμοσίφωνας

Κατά μέσο όρο, ένας θερμοσίφωνας λειτουργεί περίπου στα 1.125 watt, ενώ πιο ισχυρά μοντέλα μπορεί να φτάνουν ακόμη και τα 4.000 έως 5.500 watt.

Σε σύγκριση με τις λάμπες LED, που καταναλώνουν μόλις 5 έως 20 watt, γίνεται σαφές γιατί θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους «ενεργειακούς καταναλωτές» στο σπίτι.

Πώς μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση

Οι ειδικοί προτείνουν αρκετούς τρόπους για τη μείωση της ενεργειακής επιβάρυνσης:

  • Υπολογισμός της πραγματικής κατανάλωσης της συσκευής
  • Αντικατάσταση με μοντέλο ενεργειακής κλάσης Energy Star
  • Χρήση κινήτρων για αντικατάσταση με ηλιακό θερμοσίφωνα ή αντλία θερμότητας
  • Μείωση της θερμοκρασίας του θερμοσίφωνα στους 50°C (αντί για 60°C): Η μικρή αυτή μείωση θεωρείται επαρκής για να απολαμβάνουμε ζεστό νερό, περιορίζοντας ωστόσο την κατανάλωση.

Μικρές αλλαγές με μεγάλο αποτύπωμα

Η μόνωση του θερμοσίφωνα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ενεργειακή του απόδοση, ενώ, παράλληλα, η χρήση χαμηλής ροής στα ντους μειώνει την ποσότητα ζεστού νερού που απαιτείται, άρα και την κατανάλωση ενέργειας.

Μια από τις πιο αποτελεσματικές αλλαγές είναι, ακόμη, η χρήση κρύου νερού στο πλυντήριο ρούχων. Τα σύγχρονα απορρυπαντικά και οι τεχνολογίες των πλυντηρίων επιτρέπουν σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεσματικό καθαρισμό χωρίς ζεστό νερό. Το ζεστό νερό, αντίθετα, απαιτεί σημαντικά περισσότερη ενέργεια, επιβαρύνοντας τον λογαριασμό ρεύματος

Συμπέρασμα: Ο θερμοσίφωνας είναι μια απαραίτητη αλλά ενεργοβόρα συσκευή που επηρεάζει σημαντικά το ενεργειακό κόστος ενός σπιτιού.

Με μικρές αλλαγές στη χρήση και μερικές στοχευμένες βελτιώσεις, τα νοικοκυριά μπορούν να μειώσουν αισθητά την κατανάλωση και να περιορίσουν τους λογαριασμούς ρεύματος χωρίς να θυσιάσουν την καθημερινή άνεση.

Πηγή: The Sun

Τελευταία τροποποίηση στις 19/05/2026 - 06:51
