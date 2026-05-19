Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος

Μια συσκευή καταναλώνει ενέργεια αντίστοιχη με εκατοντάδες λάμπες LED, επιβαρύνοντας σημαντικά τους ήδη αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος το 2026.

Πίσω από την άνεση και την πρακτικότητα κρύβεται συχνά αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, η οποία μπορεί να εκτοξεύσει τους λογαριασμούς ρεύματος χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε.

Από τον θερμοσίφωνα και το ψυγείο μέχρι το πλυντήριο και τις μικρές ηλεκτρικές συσκευές, ο τρόπος χρήσης τους παίζει καθοριστικό ρόλο στο συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα ενός νοικοκυριού.

Δεν αποτελεί μυστικό ότι ο θερμοσίφωνας είναι από τις πιο ενεργοβόρες συσκευές στο σπίτι: Σύμφωνα με την Perch Energy, η χρήση του συμβάλλει σε σημαντικό μέρος της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ενός νοικοκυριού, ενώ έρευνα του Energy Star δείχνει ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί ξοδεύουν περίπου 400 έως 600 δολάρια (350 έως 500 ευρώ) ετησίως μόνο για τη θέρμανση νερού.

Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται για ντους, πλύσιμο πιάτων, πλυντήριο ρούχων και άλλες καθημερινές ανάγκες.

Πόση ενέργεια καταναλώνει ένας θερμοσίφωνας

Κατά μέσο όρο, ένας θερμοσίφωνας λειτουργεί περίπου στα 1.125 watt, ενώ πιο ισχυρά μοντέλα μπορεί να φτάνουν ακόμη και τα 4.000 έως 5.500 watt.

Σε σύγκριση με τις λάμπες LED, που καταναλώνουν μόλις 5 έως 20 watt, γίνεται σαφές γιατί θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους «ενεργειακούς καταναλωτές» στο σπίτι.

Πώς μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση

Οι ειδικοί προτείνουν αρκετούς τρόπους για τη μείωση της ενεργειακής επιβάρυνσης:

Υπολογισμός της πραγματικής κατανάλωσης της συσκευής

Αντικατάσταση με μοντέλο ενεργειακής κλάσης Energy Star

Χρήση κινήτρων για αντικατάσταση με ηλιακό θερμοσίφωνα ή αντλία θερμότητας

Μείωση της θερμοκρασίας του θερμοσίφωνα στους 50°C (αντί για 60°C): Η μικρή αυτή μείωση θεωρείται επαρκής για να απολαμβάνουμε ζεστό νερό, περιορίζοντας ωστόσο την κατανάλωση.

Μικρές αλλαγές με μεγάλο αποτύπωμα

Η μόνωση του θερμοσίφωνα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ενεργειακή του απόδοση, ενώ, παράλληλα, η χρήση χαμηλής ροής στα ντους μειώνει την ποσότητα ζεστού νερού που απαιτείται, άρα και την κατανάλωση ενέργειας.

Μια από τις πιο αποτελεσματικές αλλαγές είναι, ακόμη, η χρήση κρύου νερού στο πλυντήριο ρούχων. Τα σύγχρονα απορρυπαντικά και οι τεχνολογίες των πλυντηρίων επιτρέπουν σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεσματικό καθαρισμό χωρίς ζεστό νερό. Το ζεστό νερό, αντίθετα, απαιτεί σημαντικά περισσότερη ενέργεια, επιβαρύνοντας τον λογαριασμό ρεύματος

Συμπέρασμα: Ο θερμοσίφωνας είναι μια απαραίτητη αλλά ενεργοβόρα συσκευή που επηρεάζει σημαντικά το ενεργειακό κόστος ενός σπιτιού.

Με μικρές αλλαγές στη χρήση και μερικές στοχευμένες βελτιώσεις, τα νοικοκυριά μπορούν να μειώσουν αισθητά την κατανάλωση και να περιορίσουν τους λογαριασμούς ρεύματος χωρίς να θυσιάσουν την καθημερινή άνεση.

Πηγή: The Sun