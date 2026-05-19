Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”;
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
19/05/2026 - 12:35
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
19/05/2026 - 12:28
Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του “EKO Acropolis Rally” για 6η συνεχόμενη χρονιά
19/05/2026 - 11:30
Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
19/05/2026 - 11:22
Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
19/05/2026 - 10:15
Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
19/05/2026 - 09:57
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύμα συνάδελφο της εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
19/05/2026 - 09:13
Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
19/05/2026 - 08:45
Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα
19/05/2026 - 08:22
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική
19/05/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως “ευκαιρία” για τον τουρισμό
19/05/2026 - 08:03
Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
19/05/2026 - 08:00
Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
19/05/2026 - 07:59
Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
19/05/2026 - 06:51
Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο;
19/05/2026 - 06:51
Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος
19/05/2026 - 06:51
ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
Newsroom
Τρίτη, 19/05/2026 - 13:49
Με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) εμπλουτίζεται το ΔΕΗ Fiber, το σταθερό internet από τη ΔΕΗ, δίνοντας στους συνδρομητές του την δυνατότητα να συνδυάσουν internet υπερυψηλών ταχυτήτων με υπηρεσίες φωνής. Με μόνο 4 ευρώ/μήνα για σταθερή τηλεφωνία, το ΔΕΗ Fiber διατηρεί τον internet-first χαρακτήρα του, προσφέροντας τη φωνή ως πρόσθετη επιλογή επιτρέποντας στους καταναλωτές να διαμορφώνουν το σχήμα επικοινωνίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Οι νέες πρόσθετες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας χρησιμοποιούν την τεχνολογία Voice Over Broadband (VoBB), αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ FiberGrid με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH), εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα επικοινωνίας, αξιόπιστη εμπειρία συνδεσιμότητας και υπηρεσιών φωνής, με την εγγύηση του Ομίλου ΔΕΗ.

O Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εμπορικών Θεμάτων Ομίλου ΔΕΗ, Γιώργος Καρακούσης, δήλωσε σχετικά: «Με την προσθήκη υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (Add On), το ΔΕΗ Fiber ενισχύει περαιτέρω την εμπειρία επικοινωνίας και συνδεσιμότητας που προσφέρει, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες επιλογές στους πελάτες, ώστε να επιλέγουν οι ίδιοι τις υπηρεσίες που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους. Διατηρώντας τον internet-first χαρακτήρα της υπηρεσίας, συνεχίζουμε να αξιοποιούμε το υπερσύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ FiberGrid, προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες με προσιτές τιμές και υψηλή ποιότητα εμπειρίας».

Σταθερή τηλεφωνία νέας γενιάς

Το βασικό Add On της νέας υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, καθώς και τη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον Add On με 1000 λεπτά για διεθνείς κλήσεις προς σταθερά σε 35 επιλεγμένους προορισμούς.

Υποστηρίζει το σύνολο των βασικών λειτουργιών τηλεφωνίας, με επιλογή διατήρησης του ίδιου αριθμού ή νέας αριθμοδότησης, αναγνώριση κλήσης, προώθηση, αναμονή κλήσης και κλήσεις έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας πλήρη και οικεία εμπειρία χρήσης για τον τελικό πελάτη. Η ενεργοποίηση πραγματοποιείται εύκολα μέσω μιας απλής αίτησης, χωρίς ανάγκη πρόσθετου εξοπλισμού, καθώς αξιοποιεί τον υφιστάμενο εξοπλισμό του ΔΕΗ Fiber.

Πρόγραμμα

Περιγραφή

Μηνιαία Τιμή

Βασικό

Add On τηλεφωνίας

Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά

σταθερά και κινητά

€ 4

Add On

διεθνών κλήσεων

Πρόσθετη υπηρεσία με 1000 λεπτά για διεθνείς κλήσεις προς σταθερά σε 35 επιλεγμένους προορισμούς

€ 10

ΔΕΗ Fiber: το internet από τη ΔΕΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση πρόσθετων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας είναι η σύνδεση internet σε πρόγραμμα ΔΕΗ Fiber.

Το ΔΕΗ Fiber διατίθεται σε τρία προγράμματα internet, με ταχύτητες 500 Mbps, 1 Gbps και 2,5 Gbps και τιμές €17,90, €19,90 και €52,90 αντίστοιχα, σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού και επαγγελματία.

Όλα τα προγράμματα βασίζονται σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) και προσφέρουν εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες, σταθερή απόδοση και προσιτές τιμές.

Πρόγραμμα

Ταχύτητα Download

Ταχύτητα Upload

Μηνιαία Τιμή

ΔΕΗ Fiber 500Mbps

500 Mbps

250 Mbps

€17,90

ΔΕΗ Fiber 1Gbps

1 Gbps

500 Mbps

€19,90

ΔΕΗ Fiber 2,5Gbps

2,5 Gbps

1,25 Gbps

€52,90

Διαθεσιμότητα σε 42 περιοχές της Ελλάδας - Συνεχής επέκταση σε νέες περιοχές

Από 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed) έχει περάσει το δίκτυο 100% οπτικών ινών (FTTH) της ΔΕΗ FiberGrid, εκ των οποίων 1 εκατ. είναι ήδη έτοιμα για άμεση σύνδεση (ready for service) σε 42 περιοχές, ενώ επεκτείνεται συνεχώς σε νέες πόλεις και γειτονιές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα στο σπίτι ή το γραφείο τους και να ενεργοποιήσουν εύκολα τις υπηρεσίες που επιθυμούν στην ιστοσελίδα www.dei.gr/fiber, τηλεφωνικά στο 13870 ή σε επιλεγμένα καταστήματα ΔΕΗ.

