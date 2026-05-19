Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 10:15
Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 09:57
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύμα συνάδελφο της εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 09:13
Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 08:45
Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 08:22
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως “ευκαιρία” για τον τουρισμό
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/05/2026 - 08:03
Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 08:00
Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 07:59
Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/05/2026 - 08:09
Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/05/2026 - 08:04

Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική

Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική
Newsroom
Τρίτη, 19/05/2026 - 08:16
Η nrg συνεχίζει να επενδύει στη φυσική της παρουσία, φέρνοντας τις υπηρεσίες της ακόμα πιο κοντά στους καταναλωτές

Η nrg συνεχίζει δυναμικά το πλάνο ανάπτυξής της, ενισχύοντας τη φυσική της παρουσία στην Αττική, με το άνοιγμα νέου καταστήματος στην καρδιά του Αιγάλεω.

Το νέο κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Παπαναστασίου 8, σχεδιάστηκε για να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες και καινοτόμες λύσεις ενέργειας, καλύπτοντας τις ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Με το νέο αυτό σημείο, η nrg ενισχύει την παρουσία της στη Δυτική Αττική, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους καταναλωτές να έχουν άμεση πρόσβαση σε εξατομικευμένες ενεργειακές λύσεις.

Αποκλειστικά για την ημέρα των εγκαινίων, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαγωνισμό και να κερδίσουν «Το Ρεύμα Της Χρονιάς αξίας 1.500€, Ηλεκτρικά πατίνια και smart home προϊόντα».

Τα καταστήματα της nrg προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ενημερωθούν για σύγχρονα ενεργειακά προγράμματα, να ανακαλύψουν προϊόντα smart home και να λάβουν εξειδικευμένες συμβουλές από την έμπειρη ομάδα της εταιρείας. Μέσα από αυτό το δίκτυο, η nrg διασφαλίζει άμεση, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για το σπίτι και την επιχείρηση.

Η κα Μπαπούζα Βασιλική, Head of Retail Marketing, δήλωσε σχετικά: «Στη nrg επενδύουμε διαρκώς ώστε να φέρουμε την ενέργεια πιο κοντά στον καταναλωτή. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί το νέο κατάστημά μας στην καρδιά του Αιγάλεω αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας να είμαστε δίπλα στους καταναλωτές. Μέσα από τα σύγχρονα φυσικά καταστήματα στόχος μας είναι να προσφέρουμε άμεση, φιλική εξυπηρέτηση, σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και μια καλύτερη συνολική εμπειρία για κάθε πελάτη. Επενδύουμε συνεχώς ώστε να μπορούμε να απλοποιούμε την καθημερινότητα του καταναλωτή χτίζοντας μια ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης».

Με κάθε νέο κατάστημα, η nrg έρχεται πιο κοντά στο μέλλον της ενέργειας, με επίκεντρο την εξοικονόμηση, τη βιωσιμότητα και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση. Η εταιρεία θα συνεχίσει να ενισχύει τη φυσική της παρουσία, επεκτείνοντας το δίκτυό της, με βάση τη στρατηγική της τοποθέτηση, φέρνοντας τις υπηρεσίες της ακόμα πιο κοντά στους καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα.

Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
Το e-contract της nrg αναδεικνύεται «Προϊόν της Χρονιάς 2026»
Το e-contract της nrg αναδεικνύεται «Προϊόν της Χρονιάς 2026»

Οι ενεργειακοί πάροχοι στο «παιχνίδι» των τηλεπικοινωνιών- Αυξάνονται οι συμμαχίες και ο ανταγωνισμός
Οι ενεργειακοί πάροχοι στο «παιχνίδι» των τηλεπικοινωνιών- Αυξάνονται οι συμμαχίες και ο ανταγωνισμός

nrg και Nova συνεργάζονται για να προσφέρουν ενέργεια και ακόμα πιο προσιτό Internet στους καταναλωτές
nrg και Nova συνεργάζονται για να προσφέρουν ενέργεια και ακόμα πιο προσιτό Internet στους καταναλωτές

Motor Oil: Η θυγατρική Ireon Investments αποκτά το 60% της Automotive Solutions
Motor Oil: Η θυγατρική Ireon Investments αποκτά το 60% της Automotive Solutions

Στην τελική ευθεία η συνένωση Ήρων και nrg - Ο τρίτος πόλος στην αγορά ενέργειας από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil
Στην τελική ευθεία η συνένωση Ήρων και nrg - Ο τρίτος πόλος στην αγορά ενέργειας από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil

Αλλάζει ο ενεργειακός χάρτης – Τρίτος ισχυρός πόλος με τη συνένωση ΗΡΩΝ και nrg
Αλλάζει ο ενεργειακός χάρτης – Τρίτος ισχυρός πόλος με τη συνένωση ΗΡΩΝ και nrg