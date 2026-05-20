Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά
20/05/2026 - 14:20
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
20/05/2026 - 10:41
Στ. Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους
20/05/2026 - 10:34
Η Elval Συμμετείχε στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
20/05/2026 - 10:31
M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση
20/05/2026 - 09:52
Στη Γαλλία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
20/05/2026 - 09:04
Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής
20/05/2026 - 08:22
Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών
20/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων
20/05/2026 - 08:03
Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
20/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τον Ιούνιο η πλατφόρμα για επιδότηση έως 95% στις ανακαινίσεις- Οι προϋποθέσεις
20/05/2026 - 07:58
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
20/05/2026 - 06:46
Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
20/05/2026 - 06:46
Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα
20/05/2026 - 06:46
Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”;
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
19/05/2026 - 12:35
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
19/05/2026 - 12:28
Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του “EKO Acropolis Rally” για 6η συνεχόμενη χρονιά
19/05/2026 - 11:30
Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
19/05/2026 - 11:22

«Ανακαινίζω»: Τον Ιούνιο η πλατφόρμα για επιδότηση έως 95% στις ανακαινίσεις- Οι προϋποθέσεις
Άννα Διανά
Τετάρτη, 20/05/2026 - 07:58
Με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους ανακαίνισης, αλλά και με αυστηρούς όρους διάθεσης των ακινήτων στην αγορά ενοικίων, έρχεται το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η πρώτη φάση του προγράμματος θα αφορά αποκλειστικά κλειστές κατοικίες, οι οποίες μετά την ανακαίνιση θα πρέπει υποχρεωτικά να μισθωθούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ για την πρώτη τριετία το ενοίκιο θα παραμένει «παγωμένο», σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Το νέο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, επιδοτεί ανακαινίσεις κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990, με ενίσχυση που φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τ.μ. και με μέγιστη επιδότηση τα 36.000 ευρώ. Η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, όπως ΑμεΑ ή μονογονεϊκές οικογένειες.

Σε αντίθεση με τα κλασικά προγράμματα «Εξοικονομώ», το νέο «Ανακαινίζω» αλλάζει φιλοσοφία, καθώς απαιτεί μόνο το 20% των παρεμβάσεων να αφορά ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ το υπόλοιπο 80% μπορεί να καλύπτει γενικές εργασίες ανακαίνισης, όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μπάνια, κουζίνες, πατώματα και επισκευές. Στόχος είναι να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες παλιά και κλειστά διαμερίσματα που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα, το νέο «Ανακαινίζω» θα δίνει έμφαση σε γενικές παρεμβάσεις ανακαίνισης (κατά 80%) και λιγότερο σε ενεργειακές (σχεδόν 20%).

Συγκεκριμένα, σε επίπεδο γενικών παρεμβάσεων θα καλύπτει:

  • Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες
  • Ενίσχυση τοιχοποιίας και αποκατάσταση ζημιών
  • Αντικατάσταση δαπέδων
  • Ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας
  • Βαψίματα και αισθητικές παρεμβάσεις

Επίσης, οι ενεργειακές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Θερμομόνωση σε ταράτσες ή δώματα
  • Ηλιακό θερμοσίφωνα ή συστήματα ΑΠΕ για ζεστό νερό χρήσης
  • Συστήματα θέρμανσης και ψύξης (αντλίες θερμότητας, λέβητες βιομάζας)

Αυξημένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για άτομα με αναπηρία, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, νέους ηλικίας 25-35 ετών, καθώς και για κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Δεν προβλέπεται ηλικιακό όριο για τον αιτούντα, ούτε περιορισμός στον αριθμό αιτήσεων ανά ιδιοκτήτη, καθώς ο βασικός στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών, αλλά και να αντιμετωπιστεί ένα σημαντικό αντικίνητρο που είχαν μέχρι σήμερα πολλοί ιδιοκτήτες και ειδικότερα το κόστος ανακαίνισης της κατοικίας τους ήταν υψηλό, με αποτέλεσμα να έμπαιναν στη διαδικασία να το κρατούν κλειστό.

Τα κριτήρια θα είναι ίδια με εκείνα του «Σπίτι μου 2», δηλαδή το εισοδηματικό όριο θα φτάνει έως τα 25.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 35.000 ευρώ για τον έγγαμο χωρίς παιδιά, με προσαυξήσεις 5.000 ευρώ ανά παιδί, ενώ ειδικές προβλέψεις υπάρχουν για μονογονεϊκά νοικοκυριά.

Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, στα τέλη Μαίου με αρχές Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα επιλεξιμότητας των δικαιούχων. Οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής και στη συνέχεια θα προχωρούν στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής αναβάθμισης και στην προετοιμασία της ταυτότητας κτιρίου, που αποτελούν προϋπόθεση για την τελική αίτηση.

Η δεύτερη φάση αναμένεται να ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο όταν και θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πρόγραμμα θα ανοίξει σε δεύτερη φάση και για ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, ωστόσο η προτεραιότητα δίνεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών προς ενοικίαση, σε μια περίοδο όπου οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά.

