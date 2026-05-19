Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της "Γαλάζιας Πατρίδας";
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
19/05/2026 - 12:35
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
19/05/2026 - 12:28
Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του "EKO Acropolis Rally" για 6η συνεχόμενη χρονιά
19/05/2026 - 11:30
Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
19/05/2026 - 11:22
Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
19/05/2026 - 10:15
Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
19/05/2026 - 09:57
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύμα συνάδελφο της εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
19/05/2026 - 09:13
Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
19/05/2026 - 08:45
Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα
19/05/2026 - 08:22
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική
19/05/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως "ευκαιρία" για τον τουρισμό
19/05/2026 - 08:03
Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
19/05/2026 - 08:00
Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
19/05/2026 - 07:59
Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
19/05/2026 - 06:51
Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο;
19/05/2026 - 06:51
Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος
19/05/2026 - 06:51
ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
18/05/2026 - 13:23

«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
Τρίτη, 19/05/2026 - 15:35
Χάρης Δούκας: Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να αφορά πρώτα και πάνω από όλα τους ανθρώπους

Πώς μπορεί μια πόλη να γίνει πιο βιώσιμη χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω; Πώς η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να συνδεθεί με την κοινωνική συνοχή, την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών; Σε αυτά, καθώς και σε μία σειρά άλλα κρίσιμα ερωτήματα θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις η ημερίδα «Switch On Sustainability», που διοργανώνει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων (ΓΑΕΦ), στο πλαίσιο των Sustainable Energy Days 2026, την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να αφορά μόνο την τεχνολογία ή τις υποδομές. Πρέπει να αφορά πρώτα και πάνω απ’ όλα τους ανθρώπους. Στον Δήμο Αθηναίων επενδύουμε σε πολιτικές που συνδέουν τη βιωσιμότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη και τη στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών. Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας και η ημερίδα “Switch On Sustainability” είναι μια σημαντική ευκαιρία να ανοίξουμε έναν ουσιαστικό διάλογο για τις πόλεις του μέλλοντος που θέλουμε να δημιουργήσουμε».

Η ημερίδα, που υλοποιείται μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου, ανταλλαγής γνώσης και ανάπτυξης συνεργασιών γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των πόλεων στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης και ανθεκτικής ενεργειακής μετάβασης.

Βιώσιμες και συμπεριληπτικές πόλεις

Στην εκδήλωση που θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Αντώνης Σρόιτερ, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, επιχειρήσεων, ευρωπαϊκών οργανισμών και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, παρουσιάζοντας καλές πρακτικές, καινοτόμες προσεγγίσεις και εφαρμόσιμα εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία πιο βιώσιμων και συμπεριληπτικών πόλεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, στην ενεργειακή αποδοτικότητα στο αστικό περιβάλλον, στις επιπτώσεις των κτιρίων στην υγεία και την ποιότητα ζωής, καθώς και στην ενίσχυση της ενημέρωσης και της ενεργειακής συνείδησης των πολιτών.

Στο πλαίσιο της ημερίδας ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας θα απαντήσει σε ερωτήσεις του δημοσιογράφου Αντώνη Σρόιτερ αναφορικά με το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας στην Αθήνα, τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης και τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη πολιτικών με κοινωνικό πρόσημο.

Το «Switch On Sustainability» απευθύνεται σε επαγγελματίες, ερευνητές, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις, οργανισμούς και ενεργούς πολίτες που ενδιαφέρονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια και τη δημιουργία πιο ανθεκτικών και συμπεριληπτικών πόλεων.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα, καθώς και το πρόγραμμα στον σύνδεσμο

