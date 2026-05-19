Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα

Η Αυστραλία εξασφάλισε από την Κίνα την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης, ανακοίνωσε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, εν μέσω πλήρους ανόδου των τιμών του καυσίμου.

Η νησιωτική χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αεροπορικές μεταφορές, κυρίως για τον τουρισμό και τις εξαγωγές εμπορευμάτων.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως τα τρία φορτία κηροζίνης αναμένεται να φτάσουν τον Ιούνιο και έπονται των συνομιλιών που είχαν ο Αλμπανέζι με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ τον περασμένο μήνα για την ενεργειακή ασφάλεια.

Η Αυστραλία προσπαθεί να αποφύγει τις ελλείψεις καυσίμων καθώς το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται σε καιρό ειρήνης το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων και από το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, είναι αποκλεισμένο από τον Φεβρουάριο μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στο Ιράν.

Η χώρα της Ωκεανίας, η οποία μέχρι στιγμής δεν διαθέτει εθνικά αποθέματα, θα δημιουργήσει ένα απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμου, είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Αλμπανέζι.

Η Κίνα παρείχε πέρυσι γύρω στο ένα τέταρτο του καυσίμου που προορίζεται για τις αυστραλιανές αερομεταφορές. Παράλληλα το Πεκίνο εισάγει μεγάλες ποσότητες αυστραλιανού σιδηρομεταλλεύματος, άνθρακα και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Ο Αυστραλός υπουργός Εμπορίου Ντον Φάρελ αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γουεντάο αυτήν την εβδομάδα στη Σουτζού στο περιθώριο συνόδου των υπουργών Εμπορίου του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) που θα διεξαχθεί σε αυτήν την κινεζική πόλη.

Οι εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στην Αυστραλία και την Κίνα έφτασαν τα 326 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ) πέρυσι, ενώ σε αυτές κυριαρχούν οι εξαγωγές αυστραλιανών πρώτων υλών.

Ο Φάρελ αναμένεται επίσης να μεταβεί στο Τόκιο σήμερα για συνομιλίες με θέμα την ενεργειακή ασφάλεια και το εμπόριο με την Ιαπωνία, άλλο μεγάλο αγοραστή αυστραλιανού υγροποιημένου φυσικού αερίου και άνθρακα.

Η Αυστραλία ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι θα διατηρήσει για την εσωτερική αγορά το αντίστοιχο του 20% των εξαγωγών της φυσικού αερίου προκειμένου να αποφύγει οποιαδήποτε έλλειψη.