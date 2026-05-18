«Ανακαινίζω»: Τι πρέπει να κάνετε στην πρώτη φάση, ξεκινά τέλη Μαΐου

ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
18/05/2026 - 08:09
Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
18/05/2026 - 08:04
Έλεγχο για τη λειτουργία της αγοράς ρεύματος στις 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ
18/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τι πρέπει να κάνετε στην πρώτη φάση, ξεκινά τέλη Μαΐου
18/05/2026 - 06:43
Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου
18/05/2026 - 06:43
Σκούπα ρομπότ VS σκούπα στικ: Ποια αγορά αξίζει περισσότερο
16/05/2026 - 08:37
Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε
16/05/2026 - 08:37
Πώς μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας
16/05/2026 - 08:37
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
15/05/2026 - 15:42
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
15/05/2026 - 15:11
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
15/05/2026 - 14:39
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
15/05/2026 - 14:00
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
15/05/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
15/05/2026 - 13:12

«Ανακαινίζω»: Τι πρέπει να κάνετε στην πρώτη φάση, ξεκινά τέλη Μαΐου

Δευτέρα, 18/05/2026 - 06:43
Το «Ανακαινίζω» έρχεται να συνδυάσει ενεργειακές παρεμβάσεις με γενικότερες εργασίες αναβάθμισης, δίνοντας έμφαση στην επαναφορά ακινήτων στην αγορά και την ενίσχυση του οικιστικού αποθέματος.

Στην τελική ευθεία μπαίνει το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», με την υποβολή των αιτήσεων να ξεκινά αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Τυπικά οι διαδικασίες ξεκινούν νωρίτερα και συγκεκριμένα στα τέλη Μαΐου: Η πρώτη αυτή φάση είναι η διαδικασία επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δουν αν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα.

Η πραγματική υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου, με το μεσοδιάστημα να λειτουργεί ως περίοδος προετοιμασίας.

Σε αυτή τη φάση, όσοι κριθούν επιλέξιμοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο εκδίδεται από πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές του Υπουργείου Ενέργειας μετά από αυτοψία στο ακίνητο. Παράλληλα, απαιτείται και η έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου, ενός πλήρους ηλεκτρονικού φακέλου με όλα τα στοιχεία του ακινήτου, ο οποίος συντάσσεται από πιστοποιημένο μηχανικό μετά από αυτοψία και καταχωρίζεται στο μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Με αυτόν τον τρόπο, το διάστημα μέχρι την έναρξη των αιτήσεων λειτουργεί ουσιαστικά ως «προετοιμασία φακέλου» για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα, ώστε από την 1η Σεπτεμβρίου να μπορούν να υποβάλουν ολοκληρωμένη αίτηση χωρίς καθυστερήσεις.

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και προβλέπει επιδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, με ανώτατο συνολικό ποσό τις 36.000 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι τα ακίνητα να είναι δηλωμένα ως κλειστά για τουλάχιστον τρία χρόνια (γεγονός που τεκμηριώνεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος), και να έχουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως το τέλος του 1990.

Όπως έχει διευκρινιστεί, οι δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 20% του συνολικού κόστους ανακαίνισης, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλύψει εργασίες όπως ανακαίνιση κουζίνας, μπάνιου και άλλες παρεμβάσεις βελτίωσης του ακινήτου.

Συνολικά, το πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση μεγάλου αποθέματος ανενεργών κατοικιών, οι οποίες έχουν εντοπιστεί είτε λόγω χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος είτε λόγω απουσίας σύνδεσης με τη ΔΕΗ, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό περίπου 400.000 ακινήτων.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/05/2026 - 06:43
