«Ανακαινίζω»: Τι πρέπει να κάνετε στην πρώτη φάση, ξεκινά τέλη Μαΐου

Το «Ανακαινίζω» έρχεται να συνδυάσει ενεργειακές παρεμβάσεις με γενικότερες εργασίες αναβάθμισης, δίνοντας έμφαση στην επαναφορά ακινήτων στην αγορά και την ενίσχυση του οικιστικού αποθέματος.

Στην τελική ευθεία μπαίνει το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», με την υποβολή των αιτήσεων να ξεκινά αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Τυπικά οι διαδικασίες ξεκινούν νωρίτερα και συγκεκριμένα στα τέλη Μαΐου: Η πρώτη αυτή φάση είναι η διαδικασία επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δουν αν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα.

Η πραγματική υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου, με το μεσοδιάστημα να λειτουργεί ως περίοδος προετοιμασίας.

Σε αυτή τη φάση, όσοι κριθούν επιλέξιμοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο εκδίδεται από πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές του Υπουργείου Ενέργειας μετά από αυτοψία στο ακίνητο. Παράλληλα, απαιτείται και η έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου, ενός πλήρους ηλεκτρονικού φακέλου με όλα τα στοιχεία του ακινήτου, ο οποίος συντάσσεται από πιστοποιημένο μηχανικό μετά από αυτοψία και καταχωρίζεται στο μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Με αυτόν τον τρόπο, το διάστημα μέχρι την έναρξη των αιτήσεων λειτουργεί ουσιαστικά ως «προετοιμασία φακέλου» για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα, ώστε από την 1η Σεπτεμβρίου να μπορούν να υποβάλουν ολοκληρωμένη αίτηση χωρίς καθυστερήσεις.

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και προβλέπει επιδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, με ανώτατο συνολικό ποσό τις 36.000 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι τα ακίνητα να είναι δηλωμένα ως κλειστά για τουλάχιστον τρία χρόνια (γεγονός που τεκμηριώνεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος), και να έχουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως το τέλος του 1990.

Όπως έχει διευκρινιστεί, οι δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 20% του συνολικού κόστους ανακαίνισης, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλύψει εργασίες όπως ανακαίνιση κουζίνας, μπάνιου και άλλες παρεμβάσεις βελτίωσης του ακινήτου.

Συνολικά, το πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση μεγάλου αποθέματος ανενεργών κατοικιών, οι οποίες έχουν εντοπιστεί είτε λόγω χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος είτε λόγω απουσίας σύνδεσης με τη ΔΕΗ, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό περίπου 400.000 ακινήτων.